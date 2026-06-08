婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが60代の冷え・背中の丸みに変化。奈良県天理市のサロンで継続ケアにより体温上昇・姿勢改善・職場からも驚かれるほどの後ろ姿の変化が確認された最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――奈良県天理市・ラミール奈良の症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、奈良県天理市のサロン『ラミール奈良』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは60代の女性です。年齢とともに気になりはじめた冷えと背中の丸みを抱え、何とかしたいという想いでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを月1～2回のペースで継続実施。心地よい温かさの中で深部まで届く遠赤外線の力により、全身の巡りを整えるアプローチを積み重ねました。
施術を重ねるごとに背中の丸みがすっきりし、呼吸がしやすくなったことをご本人が実感。体温が上がってきていることも自身で確認されるようになりました。さらに職場の方から「後ろ姿がどんどん変わってきている」と言われるほどの変化が確認されています。
お客様は「前かがみになる仕事で背中の丸みを気にされていましたが、職場の方からも後ろ姿がどんどん変わってきてると言われるようになってとても喜んでいます」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：ラミール奈良（奈良県天理市）
URL：https://reserva.be/lamyrrhe
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351650/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351650/images/bodyimage2】
「母親の病気をきっかけに、リラクゼーションだけでなく健康になれる施術を探していた。バザルト(R)に出会って日々感動しています。」
奈良県天理市の『ラミール奈良』オーナー・森重氏は、これまで様々なボディ施術を学んできましたが、母親の病気をきっかけにリラクゼーションだけでなく健康につながる施術を探し求めていました。そこで出会ったのがバザルト(R)ストーンでした。
「ハンドとはまた違う温度とパワーを感じるストーンの良さに魅了され、ボディメイクまでできてしまうバザルト(R)ストーンに日々感動しています。一番は1回の施術で驚くほどの変化を実感してもらえること。ハンドトリートメントでは絶対ここまでの結果は出せません」と森重氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、森重氏はこう語ります。「バザルト(R)ストーンの良さをまだまだ伝えられていないので、これからもっともっと広がってほしいです。健康で綺麗になれるのがバザルト(R)ストーンです！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、60代女性が抱えていた冷えと背中の丸みに対し、バザルト(R)ボディトリートメントを継続することで体温上昇・姿勢改善・後ろ姿の変化が確認されるという、遠赤外線による深部からの体温調節・血行改善というバザルト(R)の特性が、年齢を重ねた方にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、奈良県天理市のサロン『ラミール奈良』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは60代の女性です。年齢とともに気になりはじめた冷えと背中の丸みを抱え、何とかしたいという想いでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを月1～2回のペースで継続実施。心地よい温かさの中で深部まで届く遠赤外線の力により、全身の巡りを整えるアプローチを積み重ねました。
施術を重ねるごとに背中の丸みがすっきりし、呼吸がしやすくなったことをご本人が実感。体温が上がってきていることも自身で確認されるようになりました。さらに職場の方から「後ろ姿がどんどん変わってきている」と言われるほどの変化が確認されています。
お客様は「前かがみになる仕事で背中の丸みを気にされていましたが、職場の方からも後ろ姿がどんどん変わってきてると言われるようになってとても喜んでいます」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：ラミール奈良（奈良県天理市）
URL：https://reserva.be/lamyrrhe
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351650/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351650/images/bodyimage2】
「母親の病気をきっかけに、リラクゼーションだけでなく健康になれる施術を探していた。バザルト(R)に出会って日々感動しています。」
奈良県天理市の『ラミール奈良』オーナー・森重氏は、これまで様々なボディ施術を学んできましたが、母親の病気をきっかけにリラクゼーションだけでなく健康につながる施術を探し求めていました。そこで出会ったのがバザルト(R)ストーンでした。
「ハンドとはまた違う温度とパワーを感じるストーンの良さに魅了され、ボディメイクまでできてしまうバザルト(R)ストーンに日々感動しています。一番は1回の施術で驚くほどの変化を実感してもらえること。ハンドトリートメントでは絶対ここまでの結果は出せません」と森重氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、森重氏はこう語ります。「バザルト(R)ストーンの良さをまだまだ伝えられていないので、これからもっともっと広がってほしいです。健康で綺麗になれるのがバザルト(R)ストーンです！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、60代女性が抱えていた冷えと背中の丸みに対し、バザルト(R)ボディトリートメントを継続することで体温上昇・姿勢改善・後ろ姿の変化が確認されるという、遠赤外線による深部からの体温調節・血行改善というバザルト(R)の特性が、年齢を重ねた方にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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