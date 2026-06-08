「AI博覧会 Nagoya 2026」カンファレンス第3弾スピーカーを発表！製剤開発DXや異常予兆検知AIなど、現場起点のAI実装事例が勢揃い
～業界大手の沢井製薬や、愛知県に拠点を持つカルテットコミュニケーションズ、SIGNATEなども登壇、名古屋コンベンションホールにて6月16日・17日開催～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351588/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催します。なお、「AI博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。
「AI博覧会」は、最新のAIソリューションと出会い、ビジネスへの実導入を加速させるためのAI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントです。今年4月に東京で開催された「AI博覧会 Spring 2026」では、2日間で過去最高となる12,154名の来場者を記録しました。本プレスリリースでは、現場課題を解決する最新トレンドやAI導入事例を学べる多数のカンファレンスの第3弾スピーカーを発表します。
株式会社カルテットコミュニケーションズをはじめ、東海エリアに拠点を持つ企業や、沢井製薬株式会社、株式会社SIGNATEなど先進的なAI活用に取り組む企業が登壇。リアルな導入事例や現場の知見をご紹介します。
【注目のカンファレンス】
生成AIを活用した相談支援による製剤開発の効率化
開催日時：2026年6月17日（水）14:00-14:40
概 要：近年、人材の流動化が活発となり、社内ナレッジの活用による業務プロセスの改善は喫緊の課題です。自社の豊富な研究データをもとにAIエージェントを構築し、ベテラン研究員の代わりとして活用することで、効率的なナレッジ伝承を体系化しました。その他、業務プロセス改革に様々なデジタル技術を活用しており、生成AIを中心としたDX事例についてご紹介します。
登 壇 者：
沢井製薬株式会社
研究開発本部 製剤研究部 製剤IIグループ 主任研究員
西村 卓朗 氏
2015年大阪薬科大学（現：大阪医科薬科大学）薬学部薬学科を卒業。同年、沢井製薬株式会社に入社し、技術部にて固形製剤の工業化業務を担当。2021年より製剤研究部にて、固形製剤の製剤設計を担当。2022年より同部内にて業務DX化の取り組みを開始。現在は、製剤設計業務の傍ら、DX化を通じた業務プロセスの改善も行っている。
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2a-5/
属人性を、製造業のコア競争力に──暗黙知起点のAX戦略
開催日時：2026年6月17日（水）11:00-11:40
概 要：中国を中心とするグローバル競争の激化により、日本の製造業はかつてない競争圧力に晒されています。求められるのは圧倒的なスピードであり、加えてベテラン技術者の大量退職が現場を細らせる今、対応は急務です。AIはこの課題に応える有力な解の一つであり、本丸はAIエージェントが扱える「ナレッジのデータ基盤」を現場の暗黙知から構築することにあります。本講演では複数社のAX事例を交え、属人知を循環させる方法論を解説します。
登 壇 者：
株式会社Kiei
代表取締役
佐久間 耀大 氏
慶應義塾大学在学中に広告代理店にて新規事業責任者として事業立ち上げを経験。その後、大手デベロッパーのDX・メディア事業子会社にて営業部長を務める。2022年にDX支援事業で独立し、2023年に株式会社Kieiを創業。100以上の生成AIプロジェクト経験を背景に、現在は製造業を中心に、暗黙知の資産化を起点とした生成AI・AIエージェントの産業実装を伴走支援している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351588/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催します。なお、「AI博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。
「AI博覧会」は、最新のAIソリューションと出会い、ビジネスへの実導入を加速させるためのAI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントです。今年4月に東京で開催された「AI博覧会 Spring 2026」では、2日間で過去最高となる12,154名の来場者を記録しました。本プレスリリースでは、現場課題を解決する最新トレンドやAI導入事例を学べる多数のカンファレンスの第3弾スピーカーを発表します。
株式会社カルテットコミュニケーションズをはじめ、東海エリアに拠点を持つ企業や、沢井製薬株式会社、株式会社SIGNATEなど先進的なAI活用に取り組む企業が登壇。リアルな導入事例や現場の知見をご紹介します。
【注目のカンファレンス】
生成AIを活用した相談支援による製剤開発の効率化
開催日時：2026年6月17日（水）14:00-14:40
概 要：近年、人材の流動化が活発となり、社内ナレッジの活用による業務プロセスの改善は喫緊の課題です。自社の豊富な研究データをもとにAIエージェントを構築し、ベテラン研究員の代わりとして活用することで、効率的なナレッジ伝承を体系化しました。その他、業務プロセス改革に様々なデジタル技術を活用しており、生成AIを中心としたDX事例についてご紹介します。
登 壇 者：
沢井製薬株式会社
研究開発本部 製剤研究部 製剤IIグループ 主任研究員
西村 卓朗 氏
2015年大阪薬科大学（現：大阪医科薬科大学）薬学部薬学科を卒業。同年、沢井製薬株式会社に入社し、技術部にて固形製剤の工業化業務を担当。2021年より製剤研究部にて、固形製剤の製剤設計を担当。2022年より同部内にて業務DX化の取り組みを開始。現在は、製剤設計業務の傍ら、DX化を通じた業務プロセスの改善も行っている。
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2a-5/
属人性を、製造業のコア競争力に──暗黙知起点のAX戦略
開催日時：2026年6月17日（水）11:00-11:40
概 要：中国を中心とするグローバル競争の激化により、日本の製造業はかつてない競争圧力に晒されています。求められるのは圧倒的なスピードであり、加えてベテラン技術者の大量退職が現場を細らせる今、対応は急務です。AIはこの課題に応える有力な解の一つであり、本丸はAIエージェントが扱える「ナレッジのデータ基盤」を現場の暗黙知から構築することにあります。本講演では複数社のAX事例を交え、属人知を循環させる方法論を解説します。
登 壇 者：
株式会社Kiei
代表取締役
佐久間 耀大 氏
慶應義塾大学在学中に広告代理店にて新規事業責任者として事業立ち上げを経験。その後、大手デベロッパーのDX・メディア事業子会社にて営業部長を務める。2022年にDX支援事業で独立し、2023年に株式会社Kieiを創業。100以上の生成AIプロジェクト経験を背景に、現在は製造業を中心に、暗黙知の資産化を起点とした生成AI・AIエージェントの産業実装を伴走支援している。