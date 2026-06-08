フラット型膜式圧力センサーの世界市場2026年、グローバル市場規模（ネジ式フラットフィルム、クランプ式フラットフィルム）・分析レポートを発表
2026年6月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フラット型膜式圧力センサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フラット型膜式圧力センサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は9900万米ドルと評価されており、2031年には1億4400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は5.5％とされており、機械工学、自動車、石油・ガス、電気産業などにおける高精度圧力測定需要の増加が市場成長を支えています。
また、米国の関税政策や各国の政策対応が競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、フラット型膜式圧力センサーの特徴と用途について解説しています。この装置はフラッシュマウント型の膜構造を採用した特殊な圧力変換器であり、従来型圧力ポートでは適用が難しい用途向けに設計されています。
材料堆積を防止できる点や、高粘度流体・粒子を含む流体への対応力、洗浄性が求められる環境に適している点が特徴です。そのため、衛生管理や高精度測定が必要な産業分野で重要な役割を果たしています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、産業自動化の進展や高精度圧力制御への要求増加、石油・ガス産業における監視需要の拡大が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、ネジ式フラットフィルム、クランプ式フラットフィルム、その他に分類されています。
用途別では、機械工学、自動車、石油・ガス、電気分野に分類されています。機械工学分野では産業機械の圧力管理用途が拡大しており、自動車分野では高精度センサー需要の増加が市場成長を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、TA Instruments、CAS、WIKA、ESI Technology Ltd、APLISENS S.A.、MICRO SENSOR CO., LTD、Kalinsky、Yokogawa、JCA Autonomous Co.,Ltd.、SensorsONE Ltd、Alfa Laval、SIER、Supmea Automation、Nanjing WT Technology Co., Ltd.、HK LEE HING INDUSTRY CO.,LIMITED、Huaibei Huadian Automation Technology Co., Ltd.、Trumsense Technology Co.,Ltdなどが紹介されています。
これらの企業は、高精度化、小型化、耐久性向上、自動化対応などを進めることで競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は高度な産業基盤と石油・ガス分野の需要により安定した成長を維持しています。欧州市場では産業自動化や高精度計測技術需要が市場成長を支えています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フラット型膜式圧力センサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フラット型膜式圧力センサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は9900万米ドルと評価されており、2031年には1億4400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は5.5％とされており、機械工学、自動車、石油・ガス、電気産業などにおける高精度圧力測定需要の増加が市場成長を支えています。
また、米国の関税政策や各国の政策対応が競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、フラット型膜式圧力センサーの特徴と用途について解説しています。この装置はフラッシュマウント型の膜構造を採用した特殊な圧力変換器であり、従来型圧力ポートでは適用が難しい用途向けに設計されています。
材料堆積を防止できる点や、高粘度流体・粒子を含む流体への対応力、洗浄性が求められる環境に適している点が特徴です。そのため、衛生管理や高精度測定が必要な産業分野で重要な役割を果たしています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、産業自動化の進展や高精度圧力制御への要求増加、石油・ガス産業における監視需要の拡大が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、ネジ式フラットフィルム、クランプ式フラットフィルム、その他に分類されています。
用途別では、機械工学、自動車、石油・ガス、電気分野に分類されています。機械工学分野では産業機械の圧力管理用途が拡大しており、自動車分野では高精度センサー需要の増加が市場成長を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、TA Instruments、CAS、WIKA、ESI Technology Ltd、APLISENS S.A.、MICRO SENSOR CO., LTD、Kalinsky、Yokogawa、JCA Autonomous Co.,Ltd.、SensorsONE Ltd、Alfa Laval、SIER、Supmea Automation、Nanjing WT Technology Co., Ltd.、HK LEE HING INDUSTRY CO.,LIMITED、Huaibei Huadian Automation Technology Co., Ltd.、Trumsense Technology Co.,Ltdなどが紹介されています。
これらの企業は、高精度化、小型化、耐久性向上、自動化対応などを進めることで競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は高度な産業基盤と石油・ガス分野の需要により安定した成長を維持しています。欧州市場では産業自動化や高精度計測技術需要が市場成長を支えています。