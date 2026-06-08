【FRONTIER】『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCの販売を開始 ～AMD製CPU・GPU搭載、高品質なゲーム体験を実現～
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を快適に楽しむための推奨PCを、2026年6月5日（金）より販売しています。
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、独創的な世界観と映像演出で注目を集めるアクションアドベンチャーゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を、高品質かつ快適に楽しめる推奨PCです。
ラインナップには、FRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R（フレクサー）」のZシリーズから、AMD製CPUおよびGPUを搭載した高性能ハイエンドモデルと、優れたコストパフォーマンスを実現したエントリーモデルの2機種をご用意しております。
いずれのモデルも、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の世界観を存分に堪能いただける構成となっておりますので、ご用途やご予算に合わせて最適なモデルをお選びいただけます。さらに、本推奨PCをご購入いただいた先着50名様に、「DEATH STRANDING 2 × GEEKS RULE Tシャツ」をプレゼントいたします。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年6月5日（金）より販売を開始しています。
▼『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejDS/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351698/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCとは＞
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の開発元であるKOJIMA PRODUCTIONSが定める推奨動作環境を満たし、ゲームを快適にプレイできるPCです。
また、本推奨PCの発売を記念し、AMD社主催キャンペーンとして、対象製品をご購入いただいたお客様の中から先着50名様に「DEATH STRANDING 2 × GEEKS RULE Tシャツ」をプレゼントいたします。なお、プレゼントは数量限定のため、無くなり次第終了となります。
＜卓越したゲーミング性能を提供するAMD Ryzen プロセッサ搭載＞
●AMD Ryzen 7 9800X3D
Zen 5アーキテクチャを採用し、8コア/16スレッド構成のCPUです。8つのコアと32MBのL3キャッシュを持つCCD（Core Complex Die）に加え、第2世代の3D V-Cacheを64MB搭載し、合計で96MBの大容量L3キャッシュを実現しています。
この大容量キャッシュにより、安定したパフォーマンスが提供され、前世代と比較してゲーム性能が向上しています。また、AIアクセラレーションと強化されたAI機能を搭載しており、コンテンツ制作などのクリエイティブな作業においても最上級のパフォーマンスを発揮します。
＜圧倒的な美しさと驚異の性能を誇るAMD Radeon RX 9000シリーズ グラフィックス搭載＞
最先端のAMD RDNA 4 演算ユニットと第2世代のレイトレーシング アクセラレータを搭載し、驚異的なパフォーマンスを提供すると同時にグラフィックス忠実度を最大限に高めます。さらに、AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)やAMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2)といったアップスケーリング、あるいはフレーム生成技術を利用することで、フレーム レートを大幅に高め、驚くほど高品質かつ高性能なゲーミングを実現します。
＜FREX∀Rブランドについて＞
FREX∀Rは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに、2025年10月1日、FRONTIERから誕生した次世代ゲーミングPCブランドです。ブランドシンボル「∀」は“すべての”を意味し、あらゆるユーザーに寄り添いながら、新しい発想と確かな品質を追求しています。
高品質パーツと独自設計による安定性、標準3年保証と充実のサポート体制を備え、長く安心して使用できるゲーミングPCとして、多様化するユーザーのニーズに応えます。
Zシリーズは、拡張性と冷却性に優れたフルタワーケースを採用しており、ゲームや映像制作に取り組むユーザーに適したモデルです。
（外部寸法 ： 幅 約230mm × 高さ 約502mm × 奥行 約457mm）
■『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』 とは
2025年6月 PlayStation(R) 5用ソフトウェア、2026年3月よりPC版（Steam、Epic Games Store）が発売した『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、2019年11月に発売され全世界累計2,000万プレイヤーを誇る『DEATH STRANDING』の正統続編タイトルです。
「SHOULD WE HAVE CONNECTED ?（“我々は繋ぐべきだったのか？”）」
前作から続く“繋がり”をテーマとしながらも、今作は“繋ぐかどうか”その選択をテーマとし、サムは未知のフィールドへと踏み出していきます。人と人との繋がりの向こうに、何があるのか？ ゲームクリエイター小島秀夫が描く比類ないゲーム体験に、是非ご期待ください。
詳しくは販売サイトをご覧ください。
https://www.playstation.com/ja-jp/games/death-stranding-2-on-the-beach/
配信元企業：インバースネット株式会社
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、独創的な世界観と映像演出で注目を集めるアクションアドベンチャーゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を、高品質かつ快適に楽しめる推奨PCです。
ラインナップには、FRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R（フレクサー）」のZシリーズから、AMD製CPUおよびGPUを搭載した高性能ハイエンドモデルと、優れたコストパフォーマンスを実現したエントリーモデルの2機種をご用意しております。
いずれのモデルも、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の世界観を存分に堪能いただける構成となっておりますので、ご用途やご予算に合わせて最適なモデルをお選びいただけます。さらに、本推奨PCをご購入いただいた先着50名様に、「DEATH STRANDING 2 × GEEKS RULE Tシャツ」をプレゼントいたします。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年6月5日（金）より販売を開始しています。
▼『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejDS/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351698/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCとは＞
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の開発元であるKOJIMA PRODUCTIONSが定める推奨動作環境を満たし、ゲームを快適にプレイできるPCです。
また、本推奨PCの発売を記念し、AMD社主催キャンペーンとして、対象製品をご購入いただいたお客様の中から先着50名様に「DEATH STRANDING 2 × GEEKS RULE Tシャツ」をプレゼントいたします。なお、プレゼントは数量限定のため、無くなり次第終了となります。
＜卓越したゲーミング性能を提供するAMD Ryzen プロセッサ搭載＞
●AMD Ryzen 7 9800X3D
Zen 5アーキテクチャを採用し、8コア/16スレッド構成のCPUです。8つのコアと32MBのL3キャッシュを持つCCD（Core Complex Die）に加え、第2世代の3D V-Cacheを64MB搭載し、合計で96MBの大容量L3キャッシュを実現しています。
この大容量キャッシュにより、安定したパフォーマンスが提供され、前世代と比較してゲーム性能が向上しています。また、AIアクセラレーションと強化されたAI機能を搭載しており、コンテンツ制作などのクリエイティブな作業においても最上級のパフォーマンスを発揮します。
＜圧倒的な美しさと驚異の性能を誇るAMD Radeon RX 9000シリーズ グラフィックス搭載＞
最先端のAMD RDNA 4 演算ユニットと第2世代のレイトレーシング アクセラレータを搭載し、驚異的なパフォーマンスを提供すると同時にグラフィックス忠実度を最大限に高めます。さらに、AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)やAMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2)といったアップスケーリング、あるいはフレーム生成技術を利用することで、フレーム レートを大幅に高め、驚くほど高品質かつ高性能なゲーミングを実現します。
＜FREX∀Rブランドについて＞
FREX∀Rは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに、2025年10月1日、FRONTIERから誕生した次世代ゲーミングPCブランドです。ブランドシンボル「∀」は“すべての”を意味し、あらゆるユーザーに寄り添いながら、新しい発想と確かな品質を追求しています。
高品質パーツと独自設計による安定性、標準3年保証と充実のサポート体制を備え、長く安心して使用できるゲーミングPCとして、多様化するユーザーのニーズに応えます。
Zシリーズは、拡張性と冷却性に優れたフルタワーケースを採用しており、ゲームや映像制作に取り組むユーザーに適したモデルです。
（外部寸法 ： 幅 約230mm × 高さ 約502mm × 奥行 約457mm）
■『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』 とは
2025年6月 PlayStation(R) 5用ソフトウェア、2026年3月よりPC版（Steam、Epic Games Store）が発売した『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、2019年11月に発売され全世界累計2,000万プレイヤーを誇る『DEATH STRANDING』の正統続編タイトルです。
「SHOULD WE HAVE CONNECTED ?（“我々は繋ぐべきだったのか？”）」
前作から続く“繋がり”をテーマとしながらも、今作は“繋ぐかどうか”その選択をテーマとし、サムは未知のフィールドへと踏み出していきます。人と人との繋がりの向こうに、何があるのか？ ゲームクリエイター小島秀夫が描く比類ないゲーム体験に、是非ご期待ください。
詳しくは販売サイトをご覧ください。
https://www.playstation.com/ja-jp/games/death-stranding-2-on-the-beach/
配信元企業：インバースネット株式会社
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