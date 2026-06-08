志摩スペイン村では、2026年7月4日（土）～9月17日（木）の76日間、「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」とのコラボイベントを開催します。本イベントでは、情熱のスペインとサッカーをテーマに、闘牛士やフラメンコなどの華やかなスペイン衣装に身を包んだ笹波雲明たちのイベントオリジナル描き下ろしイラストを使用し、スタンプラリーやコラボアトラクションの実施、コラボグッズやメニューの販売、フォトスポットの設置などを展開します。





【イベント概要】

■コラボイベント名：

「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード ～情熱のイナズマフィエスタ～ in志摩スペイン村」





■開催期間：2026年7月4日（土）～9月17日（木）





■コラボイベントあらすじ：

スペインの情熱が息づく村で、伝説のサッカーを体験せよ――

異国情緒あふれる志摩スペイン村に招集された「あなた」。

イナズマイレブンの仲間たちと一緒に

情熱と情熱がぶつかり合う、特別な夏を過ごそう！





1.スタンプラリー 「情熱の国でつなげ！ゴールへのパスラリー」

園内各所に設置された4つのスタンプを集めるスタンプラリーです。異国情緒あふれるテーマパークをめぐりながらキャラクターたちを探し、ボールパスをつなぎましょう。すべてのスタンプを集めると、ビッグ缶バッジをゲットできます。スタンプ設置場所には8人のミニパネルを設置します。さらに、ホテル志摩スペイン村には、おまけのスタンプと南雲原中学校のメンバーのミニキャラ集合パネルを設置します。

【冊子販売場所】テーマパークエントランス、ホテル志摩スペイン村フロント（宿泊者のみ購入可能）の2箇所

【参加費】1,500円





2.コラボアトラクション「フィエスタトレイン」

広場をゆったりと走る「フィエスタトレイン」でキャラクターの特別アナウンスをお楽しみいただけます。志摩スペイン村を満喫するキャラクターたちのトークを聞きながら、一緒にアトラクションに乗っている気分をお楽しみください。

※天候不良や点検等により、予告なく運休する場合がございます。





3.コラボメニュー

キャラクターたちの必殺技や中学校をモチーフにした全10種のメニューが登場します。コラボメニューを購入していただいた方には、特典として特製コースター（全8種類の中からランダム）をプレゼントします。

※特典のお渡しはパエリャセットをご注文の方には2枚、それ以外のメニューは1枚です。

※特典の絵柄はお選びいただけません。

また商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。





〇レストラン「エル パティオ」

「南雲原中パエリャセット」3,600円（ノベルティ2枚付き）





「雷門中パエリャセット」3,600円（ノベルティ2枚付き）

香ばしく焼き上げた厚切りベーコンと、南雲原中学校と雷門中学校のメンバーのミニキャライラストをあしらった焼きかまぼこシートをトッピングしたパエリャ。デザートのチュロスは、それぞれの学校のエンブレムをデザインしたクッキーを添えたユニフォームカラーの2色ホイップに付けてお楽しみください。





〇ジャパニーズレストラン「的矢」

「桜咲丈二の剛の一閃！冷やしかき揚げうどんセット」

2,600円（ノベルティ1枚付き）

桜咲丈二のモナカをトッピングした冷やしかき揚げうどんと鶏そぼろごはんのセットメニュー。必殺技「剛の一閃」を紅しょうが入りのかき揚げで表現しました。





〇ピッツェリア「ピザ ラ ロハ」

「忍原来夏のぐるぐるシュートピザ」

2,400円（ノベルティ1枚付き）

忍原来夏のモナカをトッピングし、必殺技の一つ「ぐるぐるシュート」をマヨネーズソースで表現。ピザの下地は彼女のヘアカラーであるピンク色をイメージしたエビと明太子のマカロニグラタンです。





「木曽路兵太のサンライズカーニバルピザ」

2,400円（ノベルティ1枚付き）

木曽路兵太のモナカをトッピングし、化身必殺技「サンライズカーニバル」をボロニアソーセージと彩野菜で表現。ピザの下地は彼のヘアカラーの茶色をイメージしたキーマカレーです。

〇レストラン「アミーゴ」

「円堂守のゴッドハンド塩ラーメン」

2,800円（ノベルティ1枚付き）

円堂守の好物の「ラーメン」を志摩スペイン村流にアレンジした冷やし海鮮塩ラーメン！円堂守をあしらった焼きかまぼこシートとカニ爪、ハマグリ、ホタテ、ワカメなどの海鮮をたっぷりトッピング。





〇カフェ「ミ カサ」

「豪炎寺修也のファイアトルネードドリンク」1,400円（ノベルティ1枚付き）

レッドジュレ（ストロベリー味）＆オレンジジュースをベースに、ホイップクリームの上に豪炎寺修也をあしらったラムネをトッピングし、必殺技の一つ「ファイアトルネード」を表現したドリンク。





「鬼道有人のイリュージョンボールドリンク」1,400円（ノベルティ1枚付き）

ブラックジュレ（レモン味）＆炭酸飲料（ブドウ味）をベースに、ホイップクリームの上に鬼道有人をあしらったラムネをトッピングし、必殺技の一つ「イリュージョンボール」を表現したドリンク。





「吹雪士郎のエターナルブリザードドリンク」1,400円（ノベルティ1枚付き）

ブルージュレ（パイン味）＆乳酸菌飲料をベースに、ホイップクリームの上に吹雪士郎をあしらったラムネをトッピングし、必殺技の一つ「エターナルブリザード」を表現したドリンク。





〇チュロスのお店「チュレリア」

「笹波雲明のカステラチュロパフェ」

1,600円（ノベルティ1枚付き）

甘いもの好きな笹波雲明が喫茶店で食べているカステラパフェをイメージし、スペインのお菓子であるチョコ味のチュロスも楽しめる欲ばりパフェ。





【「特製コースター」デザイン（全8種からランダム）】





4.コラボグッズ

メインキャラクター8人の等身イラストと、18人のミニキャライラストをあしらったグッズを園内ショップ「アスタ ラ ビスタ」で販売します。スペイン衣装に身を包んだキャラクター達のアクリルスタンドや缶バッジ、オシャレなデザインのカスタネットなど、スペインならではの情熱的なグッズが勢ぞろい。

さらに、購入特典としてコラボグッズを含み1会計につき税込2,000円ご購入ごとにイラストカード(前半7/4～8/10の期間9種、後半8/11～9/17の期間9種)をランダムで1枚プレゼントします。





5.「イナズマイレブン エアーくじ」

コラボオリジナルイラストをあしらったグッズが当たるくじを実施します。結果に応じてA～C賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。

【実施場所】ファンシーショップ「ファンタシア」

【料 金】1回880円

【景 品】

A賞：B2タペストリー (1種)





B賞：トレーディングアンブレラマーカー (前半9種/後半9種)





C賞：トレーディングペナント型ダイカットステッカー2枚セット(全26種)





※B賞、C賞の景品の絵柄はランダムです。お選びいただけません。





6.フォトスポット

カラフルなタイルがオシャレな「グエル広場」にキャラクターのスタンディパネルを設置します。志摩スペイン村来園の記念にぜひ撮影をお楽しみください。

■「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」とは

2025年11月14日(金)に発売された株式会社レベルファイブが手がけるサッカーRPGゲーム「イナズマイレブン」シリーズの最新作。

公式サイト：https://www.inazuma.jp/victory-road/

■コラボの経緯

サッカーを通じて熱い絆や青春を描く「イナズマイレブン」と、志摩スペイン村のテーマである「スペイン」の情熱的な風土やサッカー文化に高い親和性があり、折しも今年は、世界的なスポーツの祭典やサグラダ・ファミリアのメインタワー完成など、サッカーやスペインへの注目度が高まることもあり、今回のイベント実現に至りました。





※表示金額は税込みです。

※画像はイメージです。

※イベントの名称や内容および開催期間は予告なく変更になる場合がございます。



