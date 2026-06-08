日本洋傘振興協議会が1989年に、暦のうえで入梅にあたる6月11日を「傘の日」に制定。株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」は、毎月11日に「ニョロニョロの日」キャンペーンを実施し、さらに期間中傘をテーマにしたイベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催していることから、今年の6月11日（木）は「傘の日」にちなんだ特別なキャンペーンを実施します。 ちょうどまさに今最盛期を迎えたあじさいで彩られたアンブレラスカイロード横に、6月11日（木）のみ特別に撮影用フォトプロップス「ニョロニョロ傘」を設置します。 アンブレラスカイロード沿いに、約1000株のあじさいが華やかに咲きほこる「アンブレラスカイとあじさいロード」はこの季節だけの幻想的なフォトジェニック空間。雨の日は地面のリフレクションが鏡のように上空の傘を映し、晴れの日とは異なる幻想的な景色をご覧いただけます。雨上がりには、傘やあじさいの花弁に弾ける水滴が陽光を浴びて輝き、新緑の湖畔の美しさを一層引き立てます。 また、「雨の日限定プレゼントキャンペーン」も実施中。全天候型にリニューアルしたエンマの劇場では雨が降ってもキャラクターたちのショーをご覧いただけます。 ぜひ、6月11日（木）はムーミンバレーパークで傘とあじさいの共演をお楽しみください！

【開催概要】アンブレラスカイとあじさいロード 2026

■開催期間：2026年5月16日（土）～ ※終了日は開花状況による。今後の詳細はムーミンバレーパーク公式サイトで随時更新予定。 ■6月11日（木）「傘の日」×「ニョロニョロの日」：https://metsa-hanno.com/event/45698/ ■「ムーミン谷とアンブレラ」イベント詳細：https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/

▶「ニョロニョロ傘」で「傘の日」にぴったりの写真や動画を撮影しよう！

「アンブレラスカイとあじさいロード」に、ムーミンバレーパーク限定の大人気アイテム「ニョロニョロ傘」がどなたでもご使用いただけるフォトプロップスとして登場。上空のカラフルなアンブレラスカイと地上の鮮やかなあじさいの中で、「傘の日」だけの特別な撮影をお楽しみいただけます。 ■開催期間：2026年6月11日（木） ■開催場所：アンブレラスカイとあじさいロード

▶毎月11日は「ニョロニョロの日」

毎月11日を「ニョロニョロの日」とし、当日は来園プレゼントとして、ニョロニョロの日アートデザインクリアカード（非売品）をプレゼント。月ごとに違うデザインのクリアカードを景色にかざして特別な写真が撮影できます。 さらに、限定アートの壁紙プレゼントや、限定アートラテの販売、アーケードゲーム「ニブリングの店」でボール1個増量など、様々な特典をご用意しています。 ■開催日：毎月11日 ■「ニョロニョロの日」詳細：https://metsa-hanno.com/event/44349/

▶「雨の日限定プレゼントキャンペーン」実施中

雨の日にKOKEMUS内の店舗をご利用いただくとオリジナルデザインのポストカードが貰える「雨の日限定プレゼントキャンペーン」を実施中。6月13日（土）からはデザインがリニューアル。第2弾としてスナフキンとフィリフヨンカの絵柄が登場します。 ■開催期間：2026年5月16日（土）～6月30日（火）

※当日の天気予報が雨予報の場合、実施となります。詳細はスタッフ までお問い合わせください。 ※予告なく、開催期間を変更する可能性がございます。 ※なくなり次第終了となります。 ※絵柄は選べません。 ■配布場所：KOKEMUS内の各店舗 ●ムーミン谷の売店：1会計1,000円（税込）以上ご購入で1枚 ●ムーミン谷の食堂：お食事された方全員 ●ライブラリー カフェ：お食事された方全員 ■「雨の日限定キャンペーン」イベント詳細：https://metsa-hanno.com/event/44971/

▶【第2期】「ムーミン谷とアンブレラ」フォト＆ムービーコンテスト

「アンブレラスカイとあじさいロード」をよりお楽しみいただけるフォトコンテスト第2期を開催中です。 アンブレラスカイの素敵な写真や動画を、ハッシュタグ「#アンブレラフォトコン2026」にて投稿してください。

最優秀賞は、パーク入園もセットになった特別な宿泊体験をプレゼントします。 【最優秀賞】公認オフィシャルホテル「ムーミンスペシャルルーム」ペア宿泊券（1泊朝食付き） 対象：最優秀賞（1名様）

※マロウドチェーンの下記3ホテルから、お好きなホテルをお選びいただけます。 ・マロウドイン飯能 ・マロウドイン大宮 ・マロウドイン八王子 ■宿泊利用期間： 2026年9月1日（火）～2027年3月31日（水） （※12月31日（木）と1月1日（金）は除きます） ■応募期間：2026年5月16日（土）～6月30日（火） ■【第2期】「ムーミン谷とアンブレラ」フォト＆ムービーコンテスト詳細：https://metsa-hanno.com/event/45210/

＜ムーミンバレーパークについて＞ ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。 ＜ムーミン物語について＞ ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/ ＜公式サイト・公式SNS＞ 「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/