国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催します。なお、「AI博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。 「AI博覧会」は、最新のAIソリューションと出会い、ビジネスへの実導入を加速させるためのAI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントです。今年4月に東京で開催された「AI博覧会 Spring 2026」では、2日間で過去最高となる12,154名の来場者を記録しました。本プレスリリースでは、現場課題を解決する最新トレンドやAI導入事例を学べる多数のカンファレンスの第3弾スピーカーを発表します。 株式会社カルテットコミュニケーションズをはじめ、東海エリアに拠点を持つ企業や、沢井製薬株式会社、株式会社SIGNATEなど先進的なAI活用に取り組む企業が登壇。リアルな導入事例や現場の知見をご紹介します。

【注目のカンファレンス】

生成AIを活用した相談支援による製剤開発の効率化

開催日時：2026年6月17日（水）14:00-14:40 概 要：近年、人材の流動化が活発となり、社内ナレッジの活用による業務プロセスの改善は喫緊の課題です。自社の豊富な研究データをもとにAIエージェントを構築し、ベテラン研究員の代わりとして活用することで、効率的なナレッジ伝承を体系化しました。その他、業務プロセス改革に様々なデジタル技術を活用しており、生成AIを中心としたDX事例についてご紹介します。 登 壇 者： 沢井製薬株式会社 研究開発本部 製剤研究部 製剤Ⅱグループ 主任研究員 西村 卓朗 氏 2015年大阪薬科大学（現：大阪医科薬科大学）薬学部薬学科を卒業。同年、沢井製薬株式会社に入社し、技術部にて固形製剤の工業化業務を担当。2021年より製剤研究部にて、固形製剤の製剤設計を担当。2022年より同部内にて業務DX化の取り組みを開始。現在は、製剤設計業務の傍ら、DX化を通じた業務プロセスの改善も行っている。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2a-5/

属人性を、製造業のコア競争力に──暗黙知起点のAX戦略

開催日時：2026年6月17日（水）11:00-11:40 概 要：中国を中心とするグローバル競争の激化により、日本の製造業はかつてない競争圧力に晒されています。求められるのは圧倒的なスピードであり、加えてベテラン技術者の大量退職が現場を細らせる今、対応は急務です。AIはこの課題に応える有力な解の一つであり、本丸はAIエージェントが扱える「ナレッジのデータ基盤」を現場の暗黙知から構築することにあります。本講演では複数社のAX事例を交え、属人知を循環させる方法論を解説します。 登 壇 者： 株式会社Kiei 代表取締役 佐久間 耀大 氏 慶應義塾大学在学中に広告代理店にて新規事業責任者として事業立ち上げを経験。その後、大手デベロッパーのDX・メディア事業子会社にて営業部長を務める。2022年にDX支援事業で独立し、2023年に株式会社Kieiを創業。100以上の生成AIプロジェクト経験を背景に、現在は製造業を中心に、暗黙知の資産化を起点とした生成AI・AIエージェントの産業実装を伴走支援している。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2a-2/

営業の“作業ゼロ”時代へ、AIで変わる中小企業の営業現場

開催日時：2026年6月16日（火）12:00～12:40 概 要：人手不足が深刻な今、中小企業こそAI活用の恩恵を受けられる時代が来ています。本講演では、カルテットコミュニケーションズ様より、ビジネスチャットに溜まったナレッジをAIの燃料に変換し、営業チームの週次報告や商談記録などの作成時間を最大83%削減した方法と、小さく始めて業務全体へ広げた3ステップの道筋を実例でご紹介いただきます。完璧を目指さず今から始められる、現場起点のAI導入のリアルをお伝えします。 登 壇 者： ①株式会社カルテットコミュニケーションズ 専務取締役 多田 芳教 氏 元ネットワークエンジニア。静岡大学の同級生である代表の堤 大輔とともに2011年にカルテットコミュニケーションズを共同創業。デジタルマーケティングからDX化までフルファネルで企業を支援するサービスを展開。2018年よりSalesforceをユーザーとして活用し、2021年に認定パートナーを取得。現在はSalesforceパートナービジネスの責任者を務めるとともに、2026年5月に社内で「AIカンパニー推進グループ」を立ち上げ、AIエージェントの業務実装を主導している。 ②株式会社セールスフォース・ジャパン マーケティング統括本部 デマンドジェネレーショングロースマーケティングマネージャー 中村 龍之介 氏 2012年よりベンチャー企業にて営業スキルを確立し、2018年から新規事業のマーケティングに従事。2021年入社のサイバリーズンでは、デジタルとイベントを融合したデマンドジェネレーションを牽引。2025年からはSalesforceにて、主に大阪・中部エリアのSMB領域のフィールドマーケティングを担当。営業現場に深く伴走し、顧客の生の声を起点とした施策を展開する。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1a-3/

防犯から現場DXへ。AIで実現するプロアクティブな業務改革

開催日時：2026年6月16日（火）11:00-11:40 概 要：これまで防犯目的が主だった映像データは、今や新たなビジネス資産へと進化しています。本講演では、AIを用いた予兆検知と業務改善を通じて、現場の安全確保とIT投資価値を最大化する具体的なDX手法を解説します。 登 壇 者： Verkada Japan株式会社 ソリューションズエンジニア 高橋 洋介 氏 Verkada Japanのソリューションズエンジニア。Verkada入社以前はタニウムの日本/韓国のSE部門の統括責任者、ヴイエムウェアの製品戦略責任者兼スポークスパーソン、アクセンチュアのIT戦略マネージャなどを歴任。20年以上にわたって積み上げてきたIT業界での経験を元に、日々お客様の課題解決に従事。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1a-2/

設備の異常を未然に防ぐ～異常予兆検知AIの開発事例～

開催日時：2026年6月16日（火）13:50-14:20 概 要：設備点検の属人化や異常の見逃し等に課題を感じている製造現場の保全担当者に向けて、温度・圧力・振動・電流などのセンサーデータを活用した異常予兆検知AIを解説します。突発停止や品質不良、安全リスクを未然に防ぐ考え方から事例・デモまでご紹介します。 登 壇 者： 株式会社メロン 取締役CTO 本田 崇人 氏 熊本大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了。博士（工学）。ビッグデータ解析、特に時系列解析技術について研究。日本学術振興会特別研究員（DC1）、大阪大学産業科学研究所特任助教を経て、東大発AIベンチャーに参画し、上場を経験。その後、メロンを共同創業し、取締役CTOに就任。過去には上智大学の講師としてAIの教育にも携わる。基礎研究のみならず、社会実装に重きを置き、AIモデルの設計から開発、システム導入・実装までを経験。トヨタ自動車、富士通研究所、電通デジタル等数々の企業との共同研究を実施。KDD,ICDM等トップ国際会議への採択、受賞歴多数。国内外技術特許6件取得。 http://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1b-5/

AI駆動型経営 ～業務の棚卸から始めるAX～

開催日時：2026年6月17日（水）13:00-13:40 概 要：AI駆動型経営（AX）を実現するための指標「変革価値＝（タスク×AI）×スキル」を提唱。AI活用の障壁となる業務解像度とスキルの不足を解消するため、独自の「WorkAI」による高速な業務棚卸と活用診断、実践的な人材育成、さらにはAIエージェントの実装支援までを詳説します。診断から教育、個別実装までを一気通貫で行い、現場の自走と確実な成果を生む次世代の変革手法を紹介します。 登 壇 者： 株式会社SIGNATE 執行役員 CSO 糸賀 拓馬 氏 カリフォルニア大学サンディエゴ校を卒業後、就職情報大手の株式会社ディスコ（現：株式会社キャリタス）に入社。クリエイティブディレクター、新規事業における企画・マーケティング等に従事した後、2017年に立ち上げ直後の株式会社SIGNATEに入社。主に営業&マーケティング領域にて業務を行った後、2024年7月より現職。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2a-4/

熟練者の判断を継ぐ数理最適化実装論

開催日時：2026年6月16日（火）11:20-11:50 概 要：製造現場では、工程順序、設備制約、人員配置、段取り、例外対応が会社ごとに異なり、汎用解法だけで現場の判断を再現することは容易ではありません。本講演では、現場を熟知した熟練者が積み上げてきた判断を丁寧に捉え、数理最適化で再現可能な形にする考え方を解説します。技能継承を土台に、属人化しがちな計画業務を組織で扱える仕組みに変え、より高度な最適化やKPI改善へ進む道筋を紹介します。 登 壇 者： 株式会社Mark Door 代表取締役 松田 光弘 氏 新卒で株式会社キーエンスに入社後、トヨタ自動車様をはじめとした大手企業様から、従業員数5名以下の小規模企業様まで幅広いお客様とお付き合いさせていただき、その後株式会社Mark Doorを設立。AIのみならず数理最適化を活用したシステム開発に従事。大手企業様の課題解決はもちろんのこと、売上規模10億以下の製造業様で継ぎ手がいらっしゃらない企業様のM&Aを実施し企業価値を高めていく事業も取り組んでおり、企業規模としては幅広い企業様への課題解決を実施している。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1b-2/

プロンプトの基礎を本気で学び直し～出張版 AIsmiley Community～

開催日時：2026年6月17日（水）10:00-10:40 概 要：生成AI活用が当たり前になってきていますが、実は「チャットで使うだけ」「プロンプトは工夫していない」そんな方が多いのが現状です。今回は生成AIを学び合う実践型コミュニティ「AIsmiley Community」が出張版で登場。Gemini、Claude、ChatGPTでプロンプトの基本とカスタマイズ機能での出力をリアルタイムで比較実演します。初心者でも明日から使える技をお持ち帰りください。 登 壇 者： ①株式会社アイスマイリー 代表取締役 板羽 晃司 氏 株式会社アイスマイリーの代表取締役。1981年生まれの三重県出身。2007年からWeb制作会社バイタリフィのプロデューサーとして広告の企画制作やアプリ開発に携わったのち、代表取締役に就任。2018年にAIに特化したポータルメディア『AIsmiley』を立ち上げ、2024年から主催した『AI博覧会』は年5回、東京、大阪、名古屋で開催し、5万人の来場者を迎え入れている。 ②AIsmiley Community コミュニティリーダー Mitz 氏 システムエンジニア歴10年以上。エンジニア時代にテックコミュニティの楽しさに出会い、数百名～数千名規模のテック系コミュニティを複数立ち上げ。現在は株式会社コミュカルにて、テクノロジー全般とコミュニティ推進のエキスパートとして多くの法人を支援。AIsmiley Communityプロジェクトの中心となって企画・推進に携わっている。 ③AIsmiley Community Geminiリーダー 原田 彩 氏 新卒でSIerに入社し、システム開発に従事。その後、ITコミュニティの運営に携わり、全国のエンジニアやビジネスパーソンと共にスキル共有の場を企画・推進。現在は株式会社コミュカルにて、法人向けにGoogle Workspaceや生成AIを活用した業務効率化を支援。YouTube「あややのITスキルアップ塾」にて技術活用の解説と教育活動を行っている。AIsmiley CommunityではGeminiを担当。 https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2a-1/

30講演以上を実施！「学び」を「実践」へ変える2日間

上記の注目カンファレンスをはじめ、会場では製造業における現場DXや組織の生産性を高めるAI活用、フィジカルAIの実装、AIエージェントによる業務自動化など、東海エリアの企業課題を解決する多彩なテーマを幅広く網羅しています。各カンファレンスでは、業界をリードするエキスパートたちが、導入の裏側や実務に直結する成功のノウハウを惜しみなく公開します。 カンファレンスから得た「生きた知見」をそのまま展示ブースへ持ち込み、実機やデモを通じて体感できるため、単なる知識習得を超えた「自社への導入イメージ」を具体化することが可能です。戦略立案から現場への定着に至るまで、実務に役立つ最新情報を短時間で効率よくキャッチアップできます。 カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定） https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/timetable/

■「AI博覧会 Nagoya 2026」開催概要

■日 時 2026年6月16日（火）10:00～18:00、6月17日（水）10:00～17:00 ■会 場 名古屋コンベンションホール 3F・4F（愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12） 主催：株式会社アイスマイリー 後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成AI活用普及協会 一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会 一般社団法人 リテールAI協会／一般社団法人 生成ＡＩ協会 一般社団法人 データサイエンティスト協会 出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等 想定来場者人数：3,000名 出展社：50社 約100製品以上 カンファレンス数：30講演以上 公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/