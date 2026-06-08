法政大学は、3キャンパスに宗教を問わず利用できる「祈りの場所」を設置し、運用を開始しました。また、多摩および小金井キャンパスにもダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンセンター（DEIセンター）を開設し、DEIセンターの3キャンパス展開を開始しました。

１. 祈りの場所（Prayer Space）の設置

多様な文化的背景を持つ学生や教職員が安心・公平に過ごせる環境整備の一環として、3キャンパスに宗教を問わず利用できる「祈りの場所（Prayer Space）」を設置しました。 宗教や文化的背景の違いを尊重し、一人ひとりが自分らしく過ごせるキャンパス環境を整えることは、ダイバーシティ推進の大切な取り組みの一つです。今後も多様な価値観を尊重し、誰もが安心して過ごせる大学づくりを進めていきます。 ■ 設置場所 市ケ谷キャンパス：富士見坂校舎B1F 富士見坂ホール 多摩キャンパス ：総合棟B1F Gラウンジ内個室 小金井キャンパス：南館2F 応用情報工学科事務室前ロビー ■ 利用時間 各施設の入構時間に準じる。 詳細は以下のページをご覧ください。 【お知らせ】祈りの場所（Prayer Space）を設置しました （https://www.hosei.ac.jp/info/article-20260527092857/）

２. DEIセンターの3キャンパス展開の開始

ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンセンター（DEIセンター）を市ケ谷キャンパスに開設して3年目を迎えました。年間2,200人以上の学生・教職員に利用され、安心して過ごせる居場所作りや、学生同士の交流を促進してきました。 この度、多摩および小金井キャンパスにもDEIセンターを開設し、3キャンパス展開を開始しました。法政大学は、「多様性を包摂する環境整備」や「情報発信・交流」を拡充し、全学的に誰もが安心して創造的に学び、働ける環境づくりを推進していきます。 ■ 利用案内 市ケ谷キャンパス：富士見ゲート1階 月曜～金曜9:00～17:00 多摩キャンパス ：社会学部食堂A棟6号館1階Patio 火曜・木曜10:00～16:00 小金井キャンパス：管理棟3階英会話教室 月曜・金曜10:00～16:00 ■ DEIセンター概要 ・DIVERSITY LOUNGE（多様性を尊重し、互いに理解し合うための情報発信・交流拠点）を各キャンパスに整備し、ダイバーシティ関係の書籍の閲覧提供や学生向けのイベント等を定期的に実施します。DEIセンターコーディネーターが常駐し、多様な学生等が安心して過ごせる環境を提供します。 ・各キャンパスにおいて、プライバシーに配慮した環境で、性別や性自認のあり方、性的指向や国籍、文化等に関する個別相談を受け付けます（対面またはオンライン）。 詳細は以下のページをご覧ください。 【お知らせ】DEIセンターの3キャンパス展開を開始しました （https://www.hosei.ac.jp/info/article-20260526154051/）

【本件に関するお問い合わせ先】 法政大学ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンセンター（DEIセンター）事務局 総長室企画課 TEL：03-3264-5529 E-mail：dei＠ml.hosei.ac.jp （※＠を@に変更して送信してください。）