夏のギフトは近大で！お中元に近大関連商品が登場 実学教育の成果として「近大マグロ」などを販売
「近大マグロ」などの近畿大学関連商品が、令和8年（2026年）のお中元等のギフト商品として販売されています。実学教育の成果として誕生した24商品を、7つの百貨店等の夏のギフトとしてお楽しみいただけます。 【各店舗の取り扱い商品一覧】 価格はすべて税込・送料込です。（三越伊勢丹ムードマーク除く） ＜近鉄百貨店＞ https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/ 近大マグロセット 10,800円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gG260508000327/ 近大キャビア10g（1箱） 5,020円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC210728700001001/ 近大キャビア10g（2箱） 8,567円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC210728700001002/ 近大キャビア10g（3箱） 12,114円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC210728700001003/ 近大生まれマダイ焼味四種食べ比べセット（6食） 5,554円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC240601700037001/ 近大生まれマダイ焼味四種食べ比べセット（8食） 6,469円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC240601700037002/ 近大生まれマダイ焼味四種食べ比べセット（10食） 7,349円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC240601700037003/ 近大生まれマダイ焼味四種食べ比べセット（12食） 9,125円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC240601700037004/ レンジで簡単！近大生まれマダイ総菜詰合せ 7,386円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC240601700035/ 近大生まれマダイ焼味二種と近大マグロ中骨エキス入りあおさの味噌汁セット 5,491円 https://shop.d-kintetsu.co.jp/shop/g/gC240601700036/
＜阪急百貨店＞ https://web.online.hh-hop.jp/hankyu-chugen/ 近大マダイの鯛茶漬けセット 1人前（昆布〆近大マダイ30g･胡麻醤油だれ20g･わさび2g）4セット 5,940円 https://web.online.hh-hop.jp/hankyu-chugen/goods/index.html?ggcd=CB6163848
＜髙島屋＞ https://www.takashimaya.co.jp/shopping/ 近大マグロセット （中トロ70g×2、赤身70g×1、わさび2g×3） 10,800円 https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002486339&sub_cd=001 近大マグロセット （中トロ70g×2、赤身70g×2、わさび2g×4） 12,960円 https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002466877&sub_cd=001 近大マグロ漬け丼セット （マグロ醤油漬け40g×4、わさび2g×4） 6,480円 https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002466878&sub_cd=001 近大マグロ＆漬け丼セット （中トロ70g×1、赤身70g×1、マグロ醤油漬け40g×1、わさび2g×3） 9,720円 https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002220928&sub_cd=001 近大マグロ＆漬け丼セット （中トロ70g×2、マグロ醤油漬け40g×3、わさび2g×5） 11,880円 https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002220929&sub_cd=001 近大マグロ＆漬け丼セット （大トロ70g×1、中トロ70g×2、赤身70g×1、マグロ醤油漬け40g×2、わさび2g×6） 17,280円 https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002220930&sub_cd=001
＜大丸松坂屋百貨店＞ https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/ 近大マグロセット 10,800円 https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/Item?prod=26A161031&sku=26A161031&cate=ochugen 近大マグロ漬け丼の具セット 10,800円 https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/Item?prod=26A082642&sku=26A082642
＜三越伊勢丹ムードマーク＞ https://isetan.mistore.jp/moodmark ※別途送料あり 近大キャビア 3,888円 https://isetan.mistore.jp/moodmark/product/MM-4573598680061.html 近大生まれマダイ焼魚と近大マグロ中骨エキス入りあおさのみそ汁セット 4,644円 https://isetan.mistore.jp/moodmark/product/MM-4573598680344.html 近大産チョウザメカリー（3缶入） 2,480円 https://isetan.mistore.jp/moodmark/product/MM-4595123857311.html
＜小田急百貨店＞ https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/top 近大マグロセット 10,800円 https://shop.odakyu-dept.co.jp/product/detail/s/1012610106 近大マグロ漬け丼セット 6,480円 https://shop.odakyu-dept.co.jp/product/detail/s/1012610105 近大鯛茶漬けセット 5,940円 https://shop.odakyu-dept.co.jp/product/detail/s/1012610107
＜イオン＞ https://aeonshop.com/ 近大生まれマダイ焼味と近大マグロ中骨エキス入りあおさのみそ汁詰合せ 5,184円 https://aeonshop.com/products/detail/5904891574235 近大生まれマダイ惣菜詰合せ（6食） 6,480円 https://aeonshop.com/products/detail/4573598680474 近大生まれマダイ焼味4種食べくらべセット（6食） 5,400円 https://aeonshop.com/products/detail/5904891574204 近大生まれマダイ焼味4種食べくらべセット（8食） 6,372円 https://aeonshop.com/products/detail/5904891574211 近大フィナンシェ（12個） 3,564円 ※7/10まで3,207円 https://aeonshop.com/products/detail/4573598680399
【関連リンク】 近畿大学 https://www.kindai.ac.jp/