こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
瀬戸内海で初開催のアドベンチャーレースにONOMICHI U2がオペレーティングパートナーとして参加
常石グループであるツネイシ ランド＆シー株式会社（本社：広島県尾道市浦崎町1364番地6、代表者：代表取締役社長 梅田幸治）が運営するONOMICHI U2は、一般社団法人EXPEDITION STYLEが瀬戸内エリアで初めて開催する「EXPEDITION MiNi＋ONOMICHI 2026」のオペレーティングパートナーとして参加します。「EXPEDITION MiNi＋ONOMICHI 2026」は、日本最大級のアドベンチャーレース「NISEKO EXPEDITION（ニセコエクスペディション）」の初心者向けのエントリーレースとなります。
ONOMICHI U2はアドベンチャーレースの観戦をより魅力ある体験とするため、せとうちの季節を感じ尾道のローカル文化を味わう食・遊び・音楽が融合した「GOOD NEIGHBORS MARKET EN-NICHI」をあわせて開催します。アドベンチャーレースを「見る」だけで終わらせず、食べる・遊ぶ・体験する・応援するといった縁日の要素を掛け合わせることで、初夏の尾道の1日を演出します。
「EXPEDITION MiNi＋ONOMICHI 2026」
■開催日時 2026年6月20日（土）0:00〜21:00
■開催場所 尾道エリア、ONOMICHI U2
■レース規模 50名程度（1チーム2〜4名）＋スタッフ15名程度
■競技種目 トレッキング、シーカヤック、マウンテンバイクなど
■スケジュール概要
6/20（土）0:00〜0:50 受付/グッズ配布（会場：ONOMICHI U2）
0:30 コースマップの開示（コース設定をこの時点で公開）
1:00 ブリーフィング/トラッカー配布
2:00 レース開始
16:00 ゴールリミット
17:15〜18:15 表彰式/トラッキング上映
18:30〜21:00 懇親会（費用別）
「GOOD NEIGHBORS MARKET EN-NICHI」
■日時 2026年6月20日（土） 10:00〜17:00
■会場 ONOMICHI U2横のオリーブ広場、国道2号線沿いのデッキ
■内容
・ビジョンスクリーン＆レース観戦
アドベンチャーレースのリアルトラッキング映像を大型スクリーンに投影します。
・ローカル縁日
地元農家の野菜販売やローカルフード屋台やクラフトビールを提供します。
・音楽
和・懐メロ・祭りをイメージしたローカルサウンドDJのサウンドパフォーマンス。
＜主催団体＞
一般社団法人EXPEDITION STYLE
日本最大級のアドベンチャーレース「NISEKO EXPRDITION」や初心者向けのエントリーレース「EXPEDITION MiNi」をはじめ、女性だけのアドベンチャーレース「EXPEDITION JEANNE」など、アドベンチャーレースに関連する各種イベントを主催し、アドベンチャーレースの普及に取り組んでいます。
公式サイト:https://nisekoexpedition.jp/mini-onomichi
株式会社EXPEDITION STYLE
アウトドアフィールドを活用した体験型トレーニングプログラムを主に開発提供し、チームビルディングやメンタルトレーニング、リーダーシップ育成など、多様な目的に応じたプログラムを設計しています。不確実性の高い自然を舞台にする活動を通じて養われる柔軟性、対応力、判断力など、本質的な学びを体験から引き出す仕組みを構築しています。
＜オペレーティングパートナー＞
ツネイシ ランド＆シー株式会社
常石グループのライフ＆リゾート事業を担う企業として、guntû、ONOMICHI U2、LOG、せとうち湊のやど、ベラビスタマリーナなどを運営しています。自然豊かな美しい景観や歴史、多様な文化など、せとうちが育んだ心躍る場所や地域の価値といった未来の資源を感性豊かに表現し、せとうちの魅力を世界に発信しています。
公式サイト: https://tsuneishi-landandsea.com/
ONOMICHI U2
かつての海運倉庫をリノベーションしてつくられたONOMICHI U2は、サイクリストの聖地・しまなみ海道の本州側の始点である尾道に位置する複合施設です。「まちの中のちいさなまち」をテーマに、施設全体を一つの街に見立て、ホテルやせとうちの旬が味わえるレストランをはじめ、バー、カフェ、セレクトショップ、自転車プロショップを併設しています。
公式サイト：https://onomichi-u2.com/information/20260608/
本件に関するお問合わせ先
ツネイシ ランド＆シー株式会社 広報担当 scpress@tsuneishi.com
関連リンク
EXPEDITION MiNi+ Onomichi 2026
https://nisekoexpedition.jp/mini-onomichi
ツネイシ ランド＆シー株式会社
https://tsuneishi-landandsea.com/?utm_source=release&utm_medium=qr&utm_campaign=event_260620
ONOMICIH U2
https://onomichi-u2.com/?utm_source=release&utm_medium=qr&utm_campaign=event_260620