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マクニカ、横浜市で開催の「２０２７年国際園芸博覧会」にプラチナパートナーとして協賛
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マクニカ、横浜市で開催の「２０２７年国際園芸博覧会」にプラチナパートナーとして協賛
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株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、2027年に横浜市で開催される「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」において、にぎわい創出の一環となる、２０２７年国際園芸博覧会協会主催の未来技術発信拠点にプラチナパートナーとして協賛することを本日お知らせいたします。
マクニカは、先端テクノロジーを世界中から探索し、いち早く実装していくことを目指す技術商社です。「GREEN×EXPO 2027」の提唱する、持続可能な未来を実現する「幸せを創る明日の風景」というテーマに共感し、創業時から横浜市に本社を置いてきた企業として、このたび、プラチナパートナーとして技術発信拠点に対し協賛させていただくことになりました。マクニカでは、これまでもサーキュラーエコノミーや、フードアグリテック、農業DXの分野において、未来技術による課題解決に取り組んでおります。その技術的知見や、未来社会への示唆を通じ、「GREEN×EXPO 2027」のにぎわいを創出すべく、今後尽力してまいります。
なお、マクニカは、会場内モビリティについても、営業出店企業に内定いたしました。自動運転車両を活用した出店を企画しております。また詳しい情報につきましては、リリースにてお伝えしてまいります。
※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。
※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。
株式会社マクニカについて
マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界33か国/地域100拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。
マクニカについて：www.macnica.co.jp
マクニカ、横浜市で開催の「２０２７年国際園芸博覧会」にプラチナパートナーとして協賛
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株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、2027年に横浜市で開催される「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」において、にぎわい創出の一環となる、２０２７年国際園芸博覧会協会主催の未来技術発信拠点にプラチナパートナーとして協賛することを本日お知らせいたします。
マクニカは、先端テクノロジーを世界中から探索し、いち早く実装していくことを目指す技術商社です。「GREEN×EXPO 2027」の提唱する、持続可能な未来を実現する「幸せを創る明日の風景」というテーマに共感し、創業時から横浜市に本社を置いてきた企業として、このたび、プラチナパートナーとして技術発信拠点に対し協賛させていただくことになりました。マクニカでは、これまでもサーキュラーエコノミーや、フードアグリテック、農業DXの分野において、未来技術による課題解決に取り組んでおります。その技術的知見や、未来社会への示唆を通じ、「GREEN×EXPO 2027」のにぎわいを創出すべく、今後尽力してまいります。
なお、マクニカは、会場内モビリティについても、営業出店企業に内定いたしました。自動運転車両を活用した出店を企画しております。また詳しい情報につきましては、リリースにてお伝えしてまいります。
※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。
※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。
株式会社マクニカについて
マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界33か国/地域100拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。
マクニカについて：www.macnica.co.jp