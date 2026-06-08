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新型Audi Q3発売を記念した俳優・仲野太賀さんとのコラボレーションキャンペーンを実施
新型Audi Q3の発売を記念し、俳優・仲野太賀さんとのコラボレーションキャンペーンを実施
スペシャルムービー公開、デジタル広告、SNS、Webコンテンツ、プレミアムライフスタイルメディアとのタイアップなど様々なコミュニケーションを実施
「日常を、よりスタイリッシュに。」をテーマに、新型Audi Q3が日常にもたらす価値を表現
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：ウルフ ディルケスマン）は、新型Audi Q3の日本デビューを記念し、俳優・仲野太賀さんとのコラボレーションキャンペーンを2026年6月5日（金）より開始しています。本キャンペーンでは、「日常を、よりスタイリッシュに。」をテーマに、仲野太賀さんが新型Audi Q3とともに、日常をより鮮やかに彩るスペシャルムービーを公開します。さらにSNSやファッション・ライフスタイルメディアを通じ、新型Audi Q3の魅力を多面的に発信します。「生活の質」や「日常の時間をどう豊かに過ごすか」へと価値観が変化する昨今、新型Audi Q3は、日常の質を静かに引き上げる存在として、新たなプレミアム体験を提案します。
本キャンペーンは、新型Audi Q3が提案する「日常に寄り添いながら、その質を高めるプレミアムな移動体験」を体現するものです。新型Audi Q3は、アウディならではの先進テクノロジーと機能美を融合し、移動そのものを心地よい体験へと進化させます。これにより、日常の何気ない時間も、より洗練された体験へと昇華します。俳優として常に新たな表現に挑みながらも、等身大の魅力を持つ仲野太賀さんによって、新型Audi Q3がもたらす静かな豊かさや洗練された時間、そして日常をより上質なものへと導く価値を表現しています。仲野太賀さんの、自然体でありながら確かな存在感を放つ人物像や、日々の何気ない時間の中にこそ、豊かさや価値を見出すその姿勢は、新型Audi Q3が掲げる「日常の質を高める知的なパートナー」という価値観と深く共鳴しています。
「日常を、よりスタイリッシュに。」
新型Audi Q3は、単なる移動手段ではなく、一人ひとりの日常に寄り添い、その時間をより上質にアップデートするプレミアムコンパクトSUVです。本キャンペーンでは、その価値を仲野太賀さんを通じて表現しています。
展開施策
1. スペシャルムービー『日常を、よりスタイリッシュに（Audi Q3 x Taiga Nakano）』公開
新型 Audi Q3 とともに過ごす日常を通じて「日常を、よりスタイリッシュに。」という価値観を表現したスペシャルムービー『日常を、よりスタイリッシュに（Audi Q3 x Taiga Nakano）』を公開します。本ムービーでは、仕事や趣味など、さまざまなライフシーンを過ごす中で、新型 Audi Q3 が自然に寄り添い、日常をより上質で鮮やかなものへと導く様子を描いています。
都市を駆け抜ける時間。
大切な人と過ごす時間。
自分自身と向き合う時間。
好きなことに没頭する時間。
仕事、趣味、大切な人との時間など、日々の一瞬一瞬に新型 Audi Q3 が共にある情景を描くとともに、その先に広がる洗練されたライフスタイルを映し出しています。
映像内で語られる、仲野太賀さんの「Audi Q3。それは僕の日々を鮮やかにしてくれた。」というナレーションとともに、新型Audi Q3の先進的なデザイン、快適性、そして走行性能が、どのように日常を支え、より豊かな時間へと導くのかを印象的な映像美とともに表現しています。
公開日：2026年6月5日
出演：仲野太賀さん
使用車両：Audi Q3 TFSI 110kW advanced［S lineパッケージ／オプション装備車］
・スペシャルウェブサイト：https://www.audi.jp/q3_debut/special/
・YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/AudiJapan
2. オンラインキャンペーン
SNSや特設Webサイトを通じて、動画・静止画コンテンツを展開し、新型Audi Q3と仲野太賀さんの世界観を発信します。
3. プレミアムライフスタイル／ファッションメディア タイアップ
プレミアムライフスタイルメディアやファッションメディアで、タイアップコンテンツを順次展開予定です。各媒体で展開するコンテンツを通じて、仲野太賀さんが体現する価値観とともに、新型Audi Q3が提案するスタイリッシュで質の高い日常を発信します。
新型Audi Q3について
新型Audi Q3は、プレミアムコンパクトSUVとして、洗練されたデザインと高い実用性を兼ね備えたモデルです。先進技術と快適性を融合し、都市での日常使いから長距離ドライブまで、多様なライフスタイルに応えるプレミアムなモビリティ体験を提供します。
新型Audi Q3のキャンペーンサイトはこちらからご覧ください。
https://www.audi.jp/q3_debut/
仲野太賀さん プロフィール
1993（平成5）年2月7日生まれ、東京都出身。2006年に俳優デビュー。近年の主な出演作に、ドラマ「新宿野戦病院」、連続テレビ小説「虎に翼」、映画「十一人の賊軍」など。映画「すばらしき世界」では日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞。現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では主人公 豊臣秀長を演じる。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/lgjrll00000016m3.html
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/index.html
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/ja/