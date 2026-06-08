株式会社GKIとトップアウトヒューマンキャピタル株式会社が業務提携 DX・生成AI時代の高度IT人材不足に対応し、研修から実務支援まで一気通貫で提供 ～Interop Tokyoにてソリューションを公開～
人材育成とPBL（Project-Based Learning）含む実務支援に強みを持つ株式会社GKI（本社：北海道札幌市、代表取締役：住 泰一郎 以下「GKI」）と、DX/IT研修と人材育成ソリューションを提供するトップアウトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：船戸 大輔 以下「トップアウト」）は、企業における高度IT人材不足の解消を目的とした業務提携を締結し、2026年6月より協業を開始しました。両社は本提携を通じて、IT企業・非IT企業を問わず、デジタル領域に関わる人材育成から実務への定着までを一気通貫で支援するソリューションの提供を開始します。
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1. 業務提携の背景と目的
生成AIの台頭や各産業でのDX推進が急加速する中、企業における「高度IT人材の不足」は、「高度な技術知識を現場で活かせる人材がいない」「DXを推進したいが担い手がいない」など、経営を左右する深刻な課題となっています。 この課題を解決するため、人材育成からDX・生成AI導入支援やプロジェクト支援まで対応するGKIは、高度ITベンダートレーニングを提供するトップアウトの実績と専門性を掛け合わせた支援体制を構築しました。今後、両社の強みを掛け合わせることで、様々な技術領域で単なる「知識の付与」にとどまらず、お客様のビジネス現場で「実際に使える・活躍できる」人材育成と実務支援を実現します。
2. 提携による独自価値
本提携にてご提供するソリューションの最大の強みは、企業のお悩みや取り組まれている領域、フェーズに応じた研修と実務支援を組み合わせながら提供できる点にあります。実務で活かすを目指し、スキル習得にとどまらず、業務への定着、プロジェクト推進、システム基盤整備までを視野に入れた支援により両社は今後、以下のような領域で共同ソリューションを展開してまいります。「必要な時に必要な研修や実務支援を、コストを最適化しながら受けられる」点にあります。企業の経営者様やIT担当者様が抱える課題に対し、以下のサポートを提供します。
● 人材育成から実務支援までの一気通貫サポート
社員のスキルアップ（研修）から、実務支援（プロジェクト推進・データ基盤構築、生成AI活用支援）をシームレスに伴走支援します。
● 共同トレーニングの開発と研修リソースの共有
両社の知見を結集し、生成AI、DX、インフラ、クラウド、セキュリティなど、最新の技術トレンドと企業ニーズに対応した新たなトレーニングプログラムを共同で開発・提供します。企業ごとの課題や受講対象者のレベルに応じた柔軟な設計にも対応します。
● 実務支援領域の拡大（高度セキュリティ構築支援の追加）
GKIが従来提供してきた実務支援領域に、トップアウトの高度な知見を活かした「セキュリティ構築支援」を追加。これにより、IT利活用の推進だけでなく、安全で堅牢なシステム基盤の整備まで支援領域を拡大します。
● 助成金活用によるコスト最適化
人材開発支援助成金などの活用を積極的にご提案・サポートし、企業の教育投資の負担を軽減します。これにより、研修＋実務支援にて、投資対効果の高い効果を引き出します。
3. 想定するご支援対象
本ソリューションは、以下のような課題を持つ企業を主な対象としています。
● 業務に生成AIを取り入れたいが、推進すべき方法がわからない企業
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1. 業務提携の背景と目的
生成AIの台頭や各産業でのDX推進が急加速する中、企業における「高度IT人材の不足」は、「高度な技術知識を現場で活かせる人材がいない」「DXを推進したいが担い手がいない」など、経営を左右する深刻な課題となっています。 この課題を解決するため、人材育成からDX・生成AI導入支援やプロジェクト支援まで対応するGKIは、高度ITベンダートレーニングを提供するトップアウトの実績と専門性を掛け合わせた支援体制を構築しました。今後、両社の強みを掛け合わせることで、様々な技術領域で単なる「知識の付与」にとどまらず、お客様のビジネス現場で「実際に使える・活躍できる」人材育成と実務支援を実現します。
2. 提携による独自価値
本提携にてご提供するソリューションの最大の強みは、企業のお悩みや取り組まれている領域、フェーズに応じた研修と実務支援を組み合わせながら提供できる点にあります。実務で活かすを目指し、スキル習得にとどまらず、業務への定着、プロジェクト推進、システム基盤整備までを視野に入れた支援により両社は今後、以下のような領域で共同ソリューションを展開してまいります。「必要な時に必要な研修や実務支援を、コストを最適化しながら受けられる」点にあります。企業の経営者様やIT担当者様が抱える課題に対し、以下のサポートを提供します。
● 人材育成から実務支援までの一気通貫サポート
社員のスキルアップ（研修）から、実務支援（プロジェクト推進・データ基盤構築、生成AI活用支援）をシームレスに伴走支援します。
● 共同トレーニングの開発と研修リソースの共有
両社の知見を結集し、生成AI、DX、インフラ、クラウド、セキュリティなど、最新の技術トレンドと企業ニーズに対応した新たなトレーニングプログラムを共同で開発・提供します。企業ごとの課題や受講対象者のレベルに応じた柔軟な設計にも対応します。
● 実務支援領域の拡大（高度セキュリティ構築支援の追加）
GKIが従来提供してきた実務支援領域に、トップアウトの高度な知見を活かした「セキュリティ構築支援」を追加。これにより、IT利活用の推進だけでなく、安全で堅牢なシステム基盤の整備まで支援領域を拡大します。
● 助成金活用によるコスト最適化
人材開発支援助成金などの活用を積極的にご提案・サポートし、企業の教育投資の負担を軽減します。これにより、研修＋実務支援にて、投資対効果の高い効果を引き出します。
3. 想定するご支援対象
本ソリューションは、以下のような課題を持つ企業を主な対象としています。
● 業務に生成AIを取り入れたいが、推進すべき方法がわからない企業