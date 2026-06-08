バザルト(R)フェイシャルが40代のシミ・肝斑・肌荒れに変化。岐阜県岐阜市のサロンで2週間に1回3ヶ月の継続ケアとホームケア併用で肝斑がほぼわからないレベルまで改善した最新症例を公開

バザルト(R)フェイシャルが40代のシミ・肝斑・肌荒れに変化。岐阜県岐阜市のサロンで2週間に1回3ヶ月の継続ケアとホームケア併用で肝斑がほぼわからないレベルまで改善した最新症例を公開