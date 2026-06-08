バザルト(R)フェイシャルが40代のシミ・肝斑・肌荒れに変化。岐阜県岐阜市のサロンで2週間に1回3ヶ月の継続ケアとホームケア併用で肝斑がほぼわからないレベルまで改善した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――岐阜県岐阜市・オーガニックサロンyuiiの症例報告
商標登録済みの独自技術として全国2,700店舗以上に導入されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、岐阜県岐阜市のサロン『オーガニックサロンyuii』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。40代に入りシミと肝斑が増えてきたことに悩まれており、なんとかしたいという想いでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)フェイシャル60分コースを2週間に1回のペースで3ヶ月間継続実施。あわせてP's Selectによる毎日のホームケアも取り入れていただきました。
継続するうちに肝斑はほぼわからないほどに目立たなくなり、シミも薄くなったことが確認されました。さらに肌荒れが改善してきめ細かく明るい肌への変化も実感されています。
お客様は「シミや肝斑が薄くなったのも嬉しいが、肌荒れが改善してきめ細かな、明るい肌になれたことが嬉しい」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)フェイシャルは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、遠赤外線に裏打ちされた理論で肌の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：オーガニックサロンyuii（岐阜県岐阜市）
URL：https://hiroetakagi2012.wixsite.com/yuii
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351652/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351652/images/bodyimage2】
「フェイシャルトリートメントでハンド以上の結果を出したい。その想いがバザルト(R)との出会いでした。」
岐阜県岐阜市の『オーガニックサロンyuii』オーナー・髙木氏は、フェイシャルトリートメントでハンド以上の結果を出したいという強い想いからバザルト(R)に辿り着きました。
「バザルト(R)は1回の施術だけでも高い効果が実感でき、短期間で大きな変化を感じていただけます。それが最大のメリットです」と髙木氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、髙木氏はこう語ります。「痛くもなく、心地よい施術を受けながらしっかりと結果を得られることをぜひ知ってほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、商標登録済みの独自技術（商標登録第5972921号）として全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。今回の症例は、40代女性のシミ・肝斑・肌荒れという複合的な肌悩みに対し、バザルト(R)フェイシャルを2週間に1回・3ヶ月継続しホームケアを組み合わせることで、肝斑がほぼわからないレベルまで改善し肌のきめ・明るさに変化が確認されるという、遠赤外線による深部温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
商標登録済みの独自技術として全国2,700店舗以上に導入されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、岐阜県岐阜市のサロン『オーガニックサロンyuii』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。40代に入りシミと肝斑が増えてきたことに悩まれており、なんとかしたいという想いでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)フェイシャル60分コースを2週間に1回のペースで3ヶ月間継続実施。あわせてP's Selectによる毎日のホームケアも取り入れていただきました。
継続するうちに肝斑はほぼわからないほどに目立たなくなり、シミも薄くなったことが確認されました。さらに肌荒れが改善してきめ細かく明るい肌への変化も実感されています。
お客様は「シミや肝斑が薄くなったのも嬉しいが、肌荒れが改善してきめ細かな、明るい肌になれたことが嬉しい」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)フェイシャルは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、遠赤外線に裏打ちされた理論で肌の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：オーガニックサロンyuii（岐阜県岐阜市）
URL：https://hiroetakagi2012.wixsite.com/yuii
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351652/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351652/images/bodyimage2】
「フェイシャルトリートメントでハンド以上の結果を出したい。その想いがバザルト(R)との出会いでした。」
岐阜県岐阜市の『オーガニックサロンyuii』オーナー・髙木氏は、フェイシャルトリートメントでハンド以上の結果を出したいという強い想いからバザルト(R)に辿り着きました。
「バザルト(R)は1回の施術だけでも高い効果が実感でき、短期間で大きな変化を感じていただけます。それが最大のメリットです」と髙木氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、髙木氏はこう語ります。「痛くもなく、心地よい施術を受けながらしっかりと結果を得られることをぜひ知ってほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、商標登録済みの独自技術（商標登録第5972921号）として全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。今回の症例は、40代女性のシミ・肝斑・肌荒れという複合的な肌悩みに対し、バザルト(R)フェイシャルを2週間に1回・3ヶ月継続しホームケアを組み合わせることで、肝斑がほぼわからないレベルまで改善し肌のきめ・明るさに変化が確認されるという、遠赤外線による深部温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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