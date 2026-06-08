【銀座十字屋ディリゲント事業部】CineTreakの国内代理店業務を開始-ライブ配信向けHD/4KビデオスイッチャーやPTZカメラを展開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351687/images/bodyimage1】
ライブ配信に、放送品質を。
ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/release-cinetreak
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部は、中国・深圳市の映像機器メーカー Shenzhen CineTreak Innovation Technology Co., Ltd.（CineTreak／シネトリーク） の国内代理店業務を開始しました。取り扱い製品は、HD/4Kビデオスイッチャー、PTZカメラ（遠隔操作で向き・ズームを変えられるカメラ）、キャプチャー／コンバーター などで、ライブ配信を中心に、放送制作やビデオ会議など幅広い用途に対応します。
近年、ライブ配信の普及により、放送現場だけでなく企業・教育・医療機関などでも「見やすく、聞き取りやすい」映像品質へのニーズが高まっています。ディリゲントはCineTreak社との代理店契約により、同ブランド製品の国内流通を整備し、日本語によるサポート提供を開始します。
CineTreakについて
CineTreakは、HD/4Kビデオスイッチャーを中心としたプロフェッショナル映像・音響機器ブランドです。自社R&Dチームによる開発体制を持ち、国際認証（ISO 9001、CE、FCC、RoHS）も取得しています。また、製品レビューが主要SNSで多数視聴され、海外ではB&H Photo Videoなどの販売チャネルを通じて幅広いユーザーに利用されています。
主な取り扱い製品（特長）
ビデオスイッチャー（複数カメラ映像の切り替え・合成装置）
複数の映像入力を切り替えるだけでなく、背景合成（キーイング）やロゴ重ね、画面切り替え効果などの演出機能を搭載。横型（16:9）／縦型（9:16）の切り替えや、主要配信プラットフォーム向けのストリーミング機能に対応し、録画・再生機能も1台に統合しています。さらに、ネットワーク経由のリモート操作や、最大4台のPTZカメラ制御にも対応し、少人数での配信運用を支援します。
PTZカメラ
HDMI/SDI出力のモデルから、IP映像伝送規格に対応する業務用モデルまでラインアップ。全モデルに1/2.8インチHD CMOSセンサーとオートトラッキングを搭載し、PoE給電にも対応するため、設置場所の自由度を高めます。CineTreakのスイッチャーと連携して、同一ブランドで一貫した映像システム構築が可能です。
製品一覧及び詳細は、ディリゲントWebサイトのCineTreak製品ページをご確認ください。
Cinetraksブランドサイト
https://dirigent.jp/cinetreak
※記載されている社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様・提供内容は予告なく変更となる場合があります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
ライブ配信に、放送品質を。
ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/release-cinetreak
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部は、中国・深圳市の映像機器メーカー Shenzhen CineTreak Innovation Technology Co., Ltd.（CineTreak／シネトリーク） の国内代理店業務を開始しました。取り扱い製品は、HD/4Kビデオスイッチャー、PTZカメラ（遠隔操作で向き・ズームを変えられるカメラ）、キャプチャー／コンバーター などで、ライブ配信を中心に、放送制作やビデオ会議など幅広い用途に対応します。
近年、ライブ配信の普及により、放送現場だけでなく企業・教育・医療機関などでも「見やすく、聞き取りやすい」映像品質へのニーズが高まっています。ディリゲントはCineTreak社との代理店契約により、同ブランド製品の国内流通を整備し、日本語によるサポート提供を開始します。
CineTreakについて
CineTreakは、HD/4Kビデオスイッチャーを中心としたプロフェッショナル映像・音響機器ブランドです。自社R&Dチームによる開発体制を持ち、国際認証（ISO 9001、CE、FCC、RoHS）も取得しています。また、製品レビューが主要SNSで多数視聴され、海外ではB&H Photo Videoなどの販売チャネルを通じて幅広いユーザーに利用されています。
主な取り扱い製品（特長）
ビデオスイッチャー（複数カメラ映像の切り替え・合成装置）
複数の映像入力を切り替えるだけでなく、背景合成（キーイング）やロゴ重ね、画面切り替え効果などの演出機能を搭載。横型（16:9）／縦型（9:16）の切り替えや、主要配信プラットフォーム向けのストリーミング機能に対応し、録画・再生機能も1台に統合しています。さらに、ネットワーク経由のリモート操作や、最大4台のPTZカメラ制御にも対応し、少人数での配信運用を支援します。
PTZカメラ
HDMI/SDI出力のモデルから、IP映像伝送規格に対応する業務用モデルまでラインアップ。全モデルに1/2.8インチHD CMOSセンサーとオートトラッキングを搭載し、PoE給電にも対応するため、設置場所の自由度を高めます。CineTreakのスイッチャーと連携して、同一ブランドで一貫した映像システム構築が可能です。
製品一覧及び詳細は、ディリゲントWebサイトのCineTreak製品ページをご確認ください。
Cinetraksブランドサイト
https://dirigent.jp/cinetreak
※記載されている社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様・提供内容は予告なく変更となる場合があります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プレスリリース詳細へ