パワー系アクション俳優・大東賢 元アームレスリング日本王者が映画界で歩んだ35年
アクション俳優・大東賢（だいとう けん）は、35年以上にわたり映画や映像作品の世界で活動を続けている。
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者として知られ、その圧倒的なパワーと身体能力を活かした「パワー系アクション俳優」として独自の存在感を築いてきた。
アクション俳優・大東賢の持ち味は、単なるスピードや派手な技だけではない。鍛え上げられた肉体から生み出される重厚感と説得力を兼ね備えた「効かせるアクション」である。
これまでアクション俳優・大東賢は、自ら監督・主演を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』をはじめ、多くの映像作品に携わってきた。同作品では主演だけでなく監督としても作品づくりに参加し、長年培ってきたアクションへの情熱を作品に反映させた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351640/images/bodyimage1】
また、『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では 藤岡弘、 と 堀田眞三 と共演。さらに、国際派アクション俳優・倉田保昭 主演映画『夢物語』にも出演している。
加えて、香港映画界で活躍した サモ・ハン・キンポー との共演経験を持ち、さらに映画『龍の忍者』で真田広之とメインアクションを務めた香港映画界のレジェンド、染野行雄 とも交流を重ねてきた。
国内外のアクション関係者とのつながりの中で経験を積み重ねてきたアクション俳優・大東賢は、独自の「効かせるアクション」を追求し続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351640/images/bodyimage2】
近年はアクション俳優という職業への注目が高まる中、35年以上にわたり活動を続けてきたアクション俳優・大東賢の歩みにも関心が集まっている。
パワーと説得力を兼ね備えた「効かせるアクション」を追求し続けるアクション俳優・大東賢。その35年にわたる活動は、これからも映画や映像作品を通じて新たな足跡を刻んでいく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351640/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351640/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351640/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者として知られ、その圧倒的なパワーと身体能力を活かした「パワー系アクション俳優」として独自の存在感を築いてきた。
アクション俳優・大東賢の持ち味は、単なるスピードや派手な技だけではない。鍛え上げられた肉体から生み出される重厚感と説得力を兼ね備えた「効かせるアクション」である。
これまでアクション俳優・大東賢は、自ら監督・主演を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』をはじめ、多くの映像作品に携わってきた。同作品では主演だけでなく監督としても作品づくりに参加し、長年培ってきたアクションへの情熱を作品に反映させた。
また、『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では 藤岡弘、 と 堀田眞三 と共演。さらに、国際派アクション俳優・倉田保昭 主演映画『夢物語』にも出演している。
加えて、香港映画界で活躍した サモ・ハン・キンポー との共演経験を持ち、さらに映画『龍の忍者』で真田広之とメインアクションを務めた香港映画界のレジェンド、染野行雄 とも交流を重ねてきた。
国内外のアクション関係者とのつながりの中で経験を積み重ねてきたアクション俳優・大東賢は、独自の「効かせるアクション」を追求し続けている。
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近年はアクション俳優という職業への注目が高まる中、35年以上にわたり活動を続けてきたアクション俳優・大東賢の歩みにも関心が集まっている。
パワーと説得力を兼ね備えた「効かせるアクション」を追求し続けるアクション俳優・大東賢。その35年にわたる活動は、これからも映画や映像作品を通じて新たな足跡を刻んでいく。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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