自動型プロファイル矯正機の世界市場2026年、グローバル市場規模（半自動式、全自動式）・分析レポートを発表
2026年6月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動型プロファイル矯正機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動型プロファイル矯正機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は6億9700万米ドルと評価されており、2031年には9億5000万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は4.6％とされており、建設、製造、金属加工分野での需要増加が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、自動型プロファイル矯正機の特徴と役割について解説しています。この装置は金属プロファイルや梁材を真直ぐに矯正・整列するための産業機械であり、建設業界、製造業、金属加工業などで広く使用されています。
機械は油圧または機械的な力を利用して対象材に圧力を加え、変形や曲がりを徐々に修正します。さまざまな種類やサイズの形鋼に対応可能であり、高精度かつ効率的な矯正作業を実現する点が特徴です。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、建設需要の増加や製造工程の自動化、金属加工精度向上への要求が成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、企業戦略や市場参入の判断に役立つ内容がまとめられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、半自動式と全自動式の2種類に分類されています。全自動式は高効率かつ高精度な加工に適しており、大規模製造ラインでの採用が進んでいます。
用途別では、建設、製造、金属加工、その他に分類されています。特に建設および金属加工分野における需要拡大が市場成長を牽引しています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Bültmann、Galdabini、Ravni Technologies、Violi Macchine、Bendmak、Mae、Lincoln Electric、Hormesa、Preet Group、EJP Maschinen GmbH、Foshan Jinye Machinery Equipment、Metech Aluminum Technology、Yantai Haige Machine Tools Co., Ltd.、Foshan Nanhai Yanming Thermal Equipment Technology Co.,LTD、Kamal Engineering、Harjot internationa、Riyue Machinery、Suzhou Senbo Machinery Co., Ltd、P V N Industriesなどが紹介されています。
これらの企業は、高精度化、自動化、省エネルギー化などを進めることで市場競争力を高めています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が検討されています。北米市場は建設・製造業基盤の強さにより安定した成長が見込まれています。
欧州市場では高度な金属加工技術や産業自動化需要が市場成長を支えています。アジア太平洋地域は中国、日本、韓国、インドを中心に製造業と建設需要が急拡大しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でもインフラ整備や産業投資増加に伴い市場拡大が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動型プロファイル矯正機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動型プロファイル矯正機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は6億9700万米ドルと評価されており、2031年には9億5000万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は4.6％とされており、建設、製造、金属加工分野での需要増加が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、自動型プロファイル矯正機の特徴と役割について解説しています。この装置は金属プロファイルや梁材を真直ぐに矯正・整列するための産業機械であり、建設業界、製造業、金属加工業などで広く使用されています。
機械は油圧または機械的な力を利用して対象材に圧力を加え、変形や曲がりを徐々に修正します。さまざまな種類やサイズの形鋼に対応可能であり、高精度かつ効率的な矯正作業を実現する点が特徴です。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、建設需要の増加や製造工程の自動化、金属加工精度向上への要求が成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、企業戦略や市場参入の判断に役立つ内容がまとめられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、半自動式と全自動式の2種類に分類されています。全自動式は高効率かつ高精度な加工に適しており、大規模製造ラインでの採用が進んでいます。
用途別では、建設、製造、金属加工、その他に分類されています。特に建設および金属加工分野における需要拡大が市場成長を牽引しています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Bültmann、Galdabini、Ravni Technologies、Violi Macchine、Bendmak、Mae、Lincoln Electric、Hormesa、Preet Group、EJP Maschinen GmbH、Foshan Jinye Machinery Equipment、Metech Aluminum Technology、Yantai Haige Machine Tools Co., Ltd.、Foshan Nanhai Yanming Thermal Equipment Technology Co.,LTD、Kamal Engineering、Harjot internationa、Riyue Machinery、Suzhou Senbo Machinery Co., Ltd、P V N Industriesなどが紹介されています。
これらの企業は、高精度化、自動化、省エネルギー化などを進めることで市場競争力を高めています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が検討されています。北米市場は建設・製造業基盤の強さにより安定した成長が見込まれています。
欧州市場では高度な金属加工技術や産業自動化需要が市場成長を支えています。アジア太平洋地域は中国、日本、韓国、インドを中心に製造業と建設需要が急拡大しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でもインフラ整備や産業投資増加に伴い市場拡大が見込まれています。