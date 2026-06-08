国内最大級のドローン/次世代エアモビリティ専門展示会「第11回 Japan Drone 2026」「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」終了報告／次回開催のご案内
報道関係者各位
Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO運営事務局
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【終了報告】
日本最大級のドローン/次世代エアモビリティ専門展示会
「第11回 Japan Drone 2026」「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」
【次回開催のご案内】
「第12回 Japan Drone 2027 / 第6回 次世代エアモビリティEXPO 2027」
主催：一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）
共催：株式会社コングレ
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一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と株式会社コングレは、6月3日（水）より3日間にわたり、幕張メッセにて「第11回 Japan Drone 2026」および「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」を開催しました。
本年は、ドローン業界の人材マッチングを目的とした新企画「就職・転職フェア」を初開催し、来場者と出展企業の活発な交流を通じて、多くのマッチング機会を創出するなど好評を博しました。また、両展示会を合わせて過去最多となる331社・団体にご出展いただき、台風の影響で一部開催内容が変更になったものの、来場者数は20,070名を記録するなど盛況のうちに閉幕いたしました。
さらに、来年の「第12回 Japan Drone 2027」および「第6回 次世代エアモビリティEXPO 2027」は、2027年6月2日（水）より3日間、幕張メッセにて開催することが決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351015/images/bodyimage1】
■来場者数
展示会・コンファレンス参加者：3日間合計 20,070名（前年 23,049名）
6月3日（水）4,750名（前年 7,491名）*台風の影響で開催（開場）は13時からに変更。
6月4日（木）7,622名（前年 7,669名）
6月5日（金）7,698名（前年 7,889名）
■出展社数
311社・団体、461小間（前年 285社・団体、439小間）
Japan Drone出展者：292社・団体、422小間（前年 264社・団体、400小間）
次世代エアモビリティEXPO出展者：19社・団体、39小間（前年 21社・団体、39小間）
両展示会 国内出展者：245社・団体、380小間（前年 221社・団体、341小間）
両展示会 海外出展者：66社・団体、81小間（前年 64社・団体、98小間）、14カ国・地域（前年 9カ国・地域）
■併催イベント
Japan Drone & AAM Awards 2026
＜ハードウェア部門＞
エアロセンス株式会社 「エアロボウイング (AS-VT02K)」
＜ソフトウェア・アプリケーション部門＞
Paix Avi株式会社 / FwriteDown 「FwriteDown」
＜Advanced Air Mobility部門＞
西武建設株式会社 「壁面接触作業ドローン (WallWorkDrone)」
＜海外部門＞
H3R 「Electric Propulsion System based」
＜審査員特別賞＞
FPT UAV 「Vietnam Pavilion」
＜審査員特別賞＞
National Fire Agency, Republic of Korea / National fire research institute 「AI-Powered Standard Ground Control System (GCS) for Missing Person Search and Firefighting Drones」
＜オーディエンスアワード＞
Paix Avi株式会社 / FwriteDown 「FwriteDown」
Drone Movie Contest 2026（ドローンによる空撮映像コンテスト）
作品は特設サイト（https://ra-drone.dhw.co.jp/contest/）からご覧ください。
＜Drone Movie Contest 2026 グランプリ＞
まだ見たことの無い風景達 柴田 真治 様 作品「只見線 冬時間」
＜審査員特別賞（大沢賞）＞
株式会社新潟放送 五十嵐 祐 様 作品「遥かなる大雪庇｜厳冬の守門岳へ挑む」
Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO運営事務局
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【終了報告】
日本最大級のドローン/次世代エアモビリティ専門展示会
「第11回 Japan Drone 2026」「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」
【次回開催のご案内】
「第12回 Japan Drone 2027 / 第6回 次世代エアモビリティEXPO 2027」
主催：一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）
共催：株式会社コングレ
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一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と株式会社コングレは、6月3日（水）より3日間にわたり、幕張メッセにて「第11回 Japan Drone 2026」および「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」を開催しました。
本年は、ドローン業界の人材マッチングを目的とした新企画「就職・転職フェア」を初開催し、来場者と出展企業の活発な交流を通じて、多くのマッチング機会を創出するなど好評を博しました。また、両展示会を合わせて過去最多となる331社・団体にご出展いただき、台風の影響で一部開催内容が変更になったものの、来場者数は20,070名を記録するなど盛況のうちに閉幕いたしました。
さらに、来年の「第12回 Japan Drone 2027」および「第6回 次世代エアモビリティEXPO 2027」は、2027年6月2日（水）より3日間、幕張メッセにて開催することが決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351015/images/bodyimage1】
■来場者数
展示会・コンファレンス参加者：3日間合計 20,070名（前年 23,049名）
6月3日（水）4,750名（前年 7,491名）*台風の影響で開催（開場）は13時からに変更。
6月4日（木）7,622名（前年 7,669名）
6月5日（金）7,698名（前年 7,889名）
■出展社数
311社・団体、461小間（前年 285社・団体、439小間）
Japan Drone出展者：292社・団体、422小間（前年 264社・団体、400小間）
次世代エアモビリティEXPO出展者：19社・団体、39小間（前年 21社・団体、39小間）
両展示会 国内出展者：245社・団体、380小間（前年 221社・団体、341小間）
両展示会 海外出展者：66社・団体、81小間（前年 64社・団体、98小間）、14カ国・地域（前年 9カ国・地域）
■併催イベント
Japan Drone & AAM Awards 2026
＜ハードウェア部門＞
エアロセンス株式会社 「エアロボウイング (AS-VT02K)」
＜ソフトウェア・アプリケーション部門＞
Paix Avi株式会社 / FwriteDown 「FwriteDown」
＜Advanced Air Mobility部門＞
西武建設株式会社 「壁面接触作業ドローン (WallWorkDrone)」
＜海外部門＞
H3R 「Electric Propulsion System based」
＜審査員特別賞＞
FPT UAV 「Vietnam Pavilion」
＜審査員特別賞＞
National Fire Agency, Republic of Korea / National fire research institute 「AI-Powered Standard Ground Control System (GCS) for Missing Person Search and Firefighting Drones」
＜オーディエンスアワード＞
Paix Avi株式会社 / FwriteDown 「FwriteDown」
Drone Movie Contest 2026（ドローンによる空撮映像コンテスト）
作品は特設サイト（https://ra-drone.dhw.co.jp/contest/）からご覧ください。
＜Drone Movie Contest 2026 グランプリ＞
まだ見たことの無い風景達 柴田 真治 様 作品「只見線 冬時間」
＜審査員特別賞（大沢賞）＞
株式会社新潟放送 五十嵐 祐 様 作品「遥かなる大雪庇｜厳冬の守門岳へ挑む」