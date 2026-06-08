「私のすべてをあげたら、何をしてくれる？」嘘と愛のミステリー『開幕テンミリオン』第2話YouTube公開。舞台公演まで残り17日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351693/images/bodyimage1】
「私のすべてをあげたら、何をしてくれる？」--嘘と愛のミステリー『開幕テンミリオン』第2話YouTube公開。舞台公演まで残り17日
ゴシップシュガー・フィルムズ（JADES LLC）は、2026年6月7日、YouTubeミステリードラマ『開幕テンミリオン』第2話を公開しました。
▼第2話（YouTube）
https://youtu.be/-vb9Gks3JWY
▼第1話（YouTube）
https://youtu.be/eZCGkZaUvNE
本作はYouTubeドラマ全3話と舞台公演がひとつの物語として繋がる体験型プロジェクト。ドラマは500万円の窃盗事件を巡るミステリー／ヒューマンドラマで、事件の犯人が明かされるのは、2026年6月25日・26日にJ:COM浦安音楽ホールで上演される舞台『新訳：銀河鉄道の夜』の中だけです。
■第2話について
第2話は約30分。女優からの衝撃的な一言--「私のすべてをあげたら、何をしてくれる？」で幕を開ける。
生きるためには何でもしてきた女優・平田糸。しかしまだ本当の愛を知らない。目の前で演出家の北野京が主演のマリアに捧げる無償の愛を見た時、糸の中で何かが芽生える。
舞台『銀河鉄道の夜』の稽古が進む中、刑事・柄本が稽古場に乗り込み、容疑者6人への尋問が始まる。稽古と尋問のカットバックで物語が進行し、6人それぞれの嘘が少しずつ綻び始める。恋愛とミステリーが複雑に絡み合う群像劇。
■「ワンオペ／おひとりさま映画制作」とは何か
バズ平良は、CM・MV・商業映画の監督を経て、現在はYouTubeでオリジナル作品を発信する映像作家。企画から完成まで一人で完結させる制作スタイルを実践しており、YouTubeチャンネル「ゴシップシュガー」の総再生回数はYouTube・TikTok・Instagram等を合わせて5,000万回を超えています。
本作では多数のキャストを起用しながら、脚本・監督・撮影・照明・録音・編集のすべてを一人で担当。140ページに及ぶ長編脚本を、10日間の撮影期間で全182シーン撮り切りました。
▼バズのブログ（ひとり映画制作道場）
https://gossipsugar.jp/blog/
■ドラマの続きは、劇場でしか観られない
ドラマ全3話（各約30分・合計約90分）がYouTubeで順次配信されるが、事件は未解決のまま終わる。その答えが明かされるのは、舞台『新訳：銀河鉄道の夜』の中だけです。
■公演情報
作品名：開幕テンミリオン
YouTube：第1話・第2話公開中（全3話・各約30分）
舞台公演日：2026年6月25日（木）・26日（金）
開演時間：各日13:00／19:00（全4公演）
会場：J:COM浦安音楽ホール（JR京葉線 新浦安駅 徒歩1分・303席）
舞台演目：『新訳：銀河鉄道の夜』ピアノ生演奏
チケット：VIP席 9,000円／S席 7,000円／A席 6,000円／B席 5,500円
チケット販売：LivePocket https://livepocket.jp/e/kaimaku
■舞台キャスト
副島和樹、清野咲奈、五条院凌、武本悠佑、筒井結愛、福井梨莉華、宮城大樹
■ドラマキャスト
鈴木ふみ奈、角田翔、メイリ
■脚本・監督
バズ平良
■リンク
第2話（YouTube）：https://youtu.be/-vb9Gks3JWY
第1話（YouTube）：https://youtu.be/eZCGkZaUvNE
公式サイト：https://gossipsugar.jp/kaimaku/
チケット購入：https://livepocket.jp/e/kaimaku
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gossipsugarfilms
X（Twitter）：https://x.com/gossipsugarfilm
Instagram：https://www.instagram.com/gossipsugarfilm
社名：ジェイド合同会社（JADES LLC）
所在地：東京都港区南青山2-2-15-942
配信元企業：ジェイド合同会社
「私のすべてをあげたら、何をしてくれる？」--嘘と愛のミステリー『開幕テンミリオン』第2話YouTube公開。舞台公演まで残り17日
ゴシップシュガー・フィルムズ（JADES LLC）は、2026年6月7日、YouTubeミステリードラマ『開幕テンミリオン』第2話を公開しました。
▼第2話（YouTube）
https://youtu.be/-vb9Gks3JWY
▼第1話（YouTube）
https://youtu.be/eZCGkZaUvNE
本作はYouTubeドラマ全3話と舞台公演がひとつの物語として繋がる体験型プロジェクト。ドラマは500万円の窃盗事件を巡るミステリー／ヒューマンドラマで、事件の犯人が明かされるのは、2026年6月25日・26日にJ:COM浦安音楽ホールで上演される舞台『新訳：銀河鉄道の夜』の中だけです。
■第2話について
第2話は約30分。女優からの衝撃的な一言--「私のすべてをあげたら、何をしてくれる？」で幕を開ける。
生きるためには何でもしてきた女優・平田糸。しかしまだ本当の愛を知らない。目の前で演出家の北野京が主演のマリアに捧げる無償の愛を見た時、糸の中で何かが芽生える。
舞台『銀河鉄道の夜』の稽古が進む中、刑事・柄本が稽古場に乗り込み、容疑者6人への尋問が始まる。稽古と尋問のカットバックで物語が進行し、6人それぞれの嘘が少しずつ綻び始める。恋愛とミステリーが複雑に絡み合う群像劇。
■「ワンオペ／おひとりさま映画制作」とは何か
バズ平良は、CM・MV・商業映画の監督を経て、現在はYouTubeでオリジナル作品を発信する映像作家。企画から完成まで一人で完結させる制作スタイルを実践しており、YouTubeチャンネル「ゴシップシュガー」の総再生回数はYouTube・TikTok・Instagram等を合わせて5,000万回を超えています。
本作では多数のキャストを起用しながら、脚本・監督・撮影・照明・録音・編集のすべてを一人で担当。140ページに及ぶ長編脚本を、10日間の撮影期間で全182シーン撮り切りました。
▼バズのブログ（ひとり映画制作道場）
https://gossipsugar.jp/blog/
■ドラマの続きは、劇場でしか観られない
ドラマ全3話（各約30分・合計約90分）がYouTubeで順次配信されるが、事件は未解決のまま終わる。その答えが明かされるのは、舞台『新訳：銀河鉄道の夜』の中だけです。
■公演情報
作品名：開幕テンミリオン
YouTube：第1話・第2話公開中（全3話・各約30分）
舞台公演日：2026年6月25日（木）・26日（金）
開演時間：各日13:00／19:00（全4公演）
会場：J:COM浦安音楽ホール（JR京葉線 新浦安駅 徒歩1分・303席）
舞台演目：『新訳：銀河鉄道の夜』ピアノ生演奏
チケット：VIP席 9,000円／S席 7,000円／A席 6,000円／B席 5,500円
チケット販売：LivePocket https://livepocket.jp/e/kaimaku
■舞台キャスト
副島和樹、清野咲奈、五条院凌、武本悠佑、筒井結愛、福井梨莉華、宮城大樹
■ドラマキャスト
鈴木ふみ奈、角田翔、メイリ
■脚本・監督
バズ平良
■リンク
第2話（YouTube）：https://youtu.be/-vb9Gks3JWY
第1話（YouTube）：https://youtu.be/eZCGkZaUvNE
公式サイト：https://gossipsugar.jp/kaimaku/
チケット購入：https://livepocket.jp/e/kaimaku
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gossipsugarfilms
X（Twitter）：https://x.com/gossipsugarfilm
Instagram：https://www.instagram.com/gossipsugarfilm
社名：ジェイド合同会社（JADES LLC）
所在地：東京都港区南青山2-2-15-942
配信元企業：ジェイド合同会社
プレスリリース詳細へ