ゆうき総業株式会社(本社：山形県上山市、代表取締役：結城 伸太郎)は、2025年11月より運営する社内塾「経営アカデミー」を発展させ、現場技術と経営学を融合させた独自の「4年制カリキュラム」を新たに構築・始動しました。

日中は現場で多能工としての技術を磨き、夜間は組織マネジメントや財務などの経営学を体系的に学ぶ本カリキュラムには、幹部候補や将来的な独立を目指す若手社員9名が受講しています。





ゆうき総業の独自プログラム『経営アカデミー』で講師を務める結城 伸太郎。日中の現場作業を終えた若手社員9名が、ここで経営学やリーダーシップを学びます。





■ 背景：15歳で感じた「職人の不安定さ」を変えるために

ゆうき総業株式会社の代表取締役・結城伸太郎は、15歳で塗装職人の世界に飛び込みました。そこで目の当たりにしたのは、高い技術を持ちながらも、冬場や雨天時に仕事が激減し、仲間たちが業界を去っていくという不安定な現実でした。





「腕の良い職人が、環境のせいで夢を諦めていくのを止めたい」





この強い危機感が同社の原点です。当社はこれまで、従来の「塗装」「防水」に「左官」を加えた「三軸経営」を確立し、一人で複数の工種をこなす「多能工(タノウコウ)」の育成によって、東北の冬でも安定した通年雇用を実現してきました。近年では20代の若手社員が各工種で1級資格を取得するなど、「日本一の多能工会社」としての歩みを進めています。





経営アカデミーを受講するゆうき総業の若手社員。4年間のカリキュラムを通じ、現場力と経営視点を兼ね備えたハイブリッドな人材へと成長していきます。





【カリキュラム概要】

四年制として、基本は工事部における通常業務を行い技術を養う。

年間6～7回ほど(2ヶ月に一度)18時～21時くらいまで経営者になるための基本授業を一通り習います。





1年目：社長と社員のの違い、法人会社と個人事業主の違い、法人の作り方や税金、原価管理など

2年目：営業とマーケティング、DX、経営分析や戦略など

3年目：労務管理、人材育成、組織作り、風土作り、リーダーシップ理論など

4年目：財務、会計、短期財務戦略作成、決算書の作り方講座など





卒業となり独立、または幹部へ昇進します。









■ 次なる挑戦：技術の先へ。昼は現場、夜は経営を学ぶ「経営アカデミー」

多能工化によって雇用の安定を実現した結城が、次に見据えるのは「職人の社会的地位の向上」と「真のキャリアアップ」です。その具体的な形として、独自の社内塾「経営アカデミー」を本格始動させました。





本取り組みは、単なる現場作業の延長ではなく、実務スキルに加えて「経営視点」を兼ね備えた次世代リーダーの育成を目的としています。





「現場」と「経営学」の4年制カリキュラム:

日中は現場の第一線で多能工としての高度な技術を磨き、夜間は組織マネジメント、戦略思考、リーダーシップ、財務などの経営学を学ぶ4年制の独自の教育体制です。





志高き9名の若手職人が受講中

現在、自社の幹部候補や、将来的に独立を目指す若手社員ら9名が参加。月1回の講義と実践プログラムを通じて、現場の努力を企業全体の競争力向上につなげるための思考を深めています。





現場と経営を繋ぐ人材の創出

現場の最前線を知る職人が「数字(決算書)」を理解し、経営を語れるようになることで、建設業における新しい働き方と人材像のロールモデルを確立します。





経営アカデミーのカリキュラム内で、財務や組織マネジメントの基礎を学ぶ様子。





■ 業界の未来へ：一般社団法人日本多能工協会との連携と「新3K」

結城は、自社を「新しい人材育成の実験場」と位置づけ、ここで培ったノウハウを業界全体へ還元するため、一般社団法人日本多能工協会の代表理事としても活動しています。同協会を通じ、他企業の経営者向けに将来の経営目標を数値化した財務計画書(通称：未来の決算書)を作成する短期財務計画講座を奇数月に開催するなど、建設業全体の経営力底上げにも尽力しています。





ゆうき総業は、同協会が掲げる従来の「3K(きつい・汚い・危険)」に代わる、新しい"3K"(向上・拡散・継承)の理念のもと、古い建設業界のイメージを刷新し、若者が生涯の誇りを持って働ける持続可能な基盤づくりをけん引してまいります。





独自カリキュラムで使用される『経営アカデミー 社長塾』専用のバインダー。4年間の学びの軌跡がこの一冊に網羅され、将来の幹部・独立への大きな財産となります。





■ 代表・結城 伸太郎のコメント

「もともとは、県外から技術習得に来る方や独立を目指す人材のために始めた取り組みですが、今では自社の未来を担う大切な教育の柱となっています。現場を誰よりも知る職人が経営を語れるようになったとき、建設業界はもっと魅力的な場所になり、次の世代が『あんな職人になりたい』と思えるようになると確信しています。現場で培った力を経営にまで広げ、現場と経営を繋ぐ人材を山形から全国へ育てていきます。」









【ゆうき総業株式会社について】

山形・宮城・福島を拠点に、塗装・防水・左官・雨漏り修繕などを手がける総合仕上げ工事会社。職人の多能工化、床を「暮らしの土台」であり「建物の品質を左右する要素」と捉え、サンプル展示や実演を通してその価値を可視化する日本初の体感型ショールーム「FIELD EDGE」の展開など、常に業界の先駆者として挑戦を続けています。









【会社概要】

会社名 ： ゆうき総業株式会社

代表者 ： 代表取締役 結城 伸太郎

所在地 ： 〒999-3234 山形県上山市藤吾三辻464

設立 ： 2001年9月

事業内容： 塗装・防水・左官・雨漏り修繕など総合仕上げ工事

URL ： https://yuukisougyou.com/









【一般社団法人日本多能工協会について】

団体名 ： 一般社団法人日本多能工協会

所在地 ： 山形県上山市阿弥陀地568

事業内容： 多能工人材の育成・教育・普及活動

URL ： https://tanoukou-skill.com/