“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、食品廃棄削減の取り組みの一環として、店舗から発生する食品残さを飼料に変え、それを鶏に与えて生産した「たまごは季節の贈り物」を30店舗限定で6月8日（月）に発売しました。

この取り組みを実施するにあたり、食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画（食品リサイクルループ）」の大臣認定を取得しました。再生利用事業計画とは、店舗から発生する食品廃棄物を食品循環資源として、再生利用事業者にて製造した飼料を配合飼料メーカーで配合飼料にし、農業生産者で給餌して生産された鶏卵を仕入れ、店舗で販売する仕組みを構築し、農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣から認定を受けるものです。認定を受けることにより、廃棄物処理法の特例を受けることができ、食品循環資源（一般廃棄物）の広域での収集運搬が可能となることで、より再生利用を進めることができるようになります。

当社では食品廃棄削減の取り組みとして、バイオガス発電設備の運営や食品リサイクル、アップサイクル商品の販売などを行っていますが、さらに活動を推進し、限りある資源を有効活用しながら持続可能で豊かな社会の実現を目指し取り組んでまいります。

◆商品概要

＜商品名＞ たまごは季節の贈り物 ＜価格＞ 1パック10個入り 398円（税込429.84円） ※リリース日時点の規格・価格です ＜販売店舗＞ ◇東京都 鵜の木店・大井町トラックス店・大崎百反通店・大森中店・大森南店・上池台店・京急蒲田駅前店・桜新町店・西蒲田店・東馬込店・マチノマ大森店・武蔵小山店・目黒八雲店 ◇神奈川県 有馬五丁目店・大口店・川崎大島店・川崎京町店・川崎桜本店・川崎塚越店・川崎御幸店・川崎ルフロン店・子母口店・宿河原店・高津新作店・鶴見店・鶴見下野谷町店・中原井田店・溝口店・宮内二丁目店・向ヶ丘遊園店

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。