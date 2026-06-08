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【牛角】父の日もお得！お会計から10％OFF、または飲み放題が1,188円 〜お会計から10％OFFは、単品・食べ放題いずれもOK！飲み放題1,188円は、生ビール含む40品以上！〜
期間限定：2026年6月15日（月）から6月21日（日）まで
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」は、2026年6月15日（月）から6月21日（日）までの期間限定で、お会計10%OFF、またはアルコール飲み放題が特別価格の1,080円（税込1,188円）となる「父の日」キャンペーンを実施いたします。※牛角公式アプリ会員限定
〜父の日は、牛角で感謝を込めた特別な焼肉時間を〜
本キャンペーンでは、牛角公式アプリ内の「クーポン画面」をスタッフへご提示いただくと、単品・食べ放題コースいずれのご注文でもお会計が10％OFFとなります。また、生ビールを含む40品以上のアルコール飲み放題が、通常価格1,580円（税込1,738円）のところ、特別価格1,080円（税込1,188円）となるクーポンもご用意しています。
今年の父の日は、牛角にてご家族やパートナーと焼肉を囲みながら、日頃の感謝を伝える特別なひとときをお過ごしください。
▼「父の日」キャンペーン詳細
・実施期間：2026年6月15日（月）〜6月21日（日）
・実施店舗：牛角全店（沖縄県を除く）
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂を除く
・利用方法：牛角公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示
※父の日クーポンは6月15日（月）に牛角公式アプリのクーポンページに反映されます
※父の日クーポンのご利用条件詳細は、牛角公式アプリのクーポン画面をご確認ください
▼牛角公式アプリ ダウンロードはこちら
AppStore
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
▼期間限定メニューも対象！
★「ハッピーターン」の“甘じょっぱさ”を、焼肉で楽しむ新体験
味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を“かけて、つけて”楽しむ、遊び心たっぷりの期間限定メニューです。パウダーの“かかった”お肉を焼き、さらに追いパウダーを“つけて”食べることで、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、“甘じょっぱくて止まらない”焼肉として、クセになる味わいをお楽しみいただけます。
■実施期間：2026年5月25日（月）〜2026年7月5日（日）※無くなり次第終了
■実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
■内容：下記メニューは食べ放題の「全コース」でお楽しみいただけます！
・【ハッピー豚カルビ】 480円/税込528円（ハーフサイズ 280円/税込308円）
・【ハッピートロ】 580円/税込638円（ハーフサイズ 350円/税込385円）
・【ハッピーチキン】 480円/税込528円（ハーフサイズ 280円/税込308円）
・【牛角アイス〜ハッピーターン味〜】 290円/税込319円
※亀田製菓株式会社監修のもと、ハッピーターンの味わいを再現しております。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」は、2026年6月15日（月）から6月21日（日）までの期間限定で、お会計10%OFF、またはアルコール飲み放題が特別価格の1,080円（税込1,188円）となる「父の日」キャンペーンを実施いたします。※牛角公式アプリ会員限定
〜父の日は、牛角で感謝を込めた特別な焼肉時間を〜
本キャンペーンでは、牛角公式アプリ内の「クーポン画面」をスタッフへご提示いただくと、単品・食べ放題コースいずれのご注文でもお会計が10％OFFとなります。また、生ビールを含む40品以上のアルコール飲み放題が、通常価格1,580円（税込1,738円）のところ、特別価格1,080円（税込1,188円）となるクーポンもご用意しています。
今年の父の日は、牛角にてご家族やパートナーと焼肉を囲みながら、日頃の感謝を伝える特別なひとときをお過ごしください。
▼「父の日」キャンペーン詳細
・実施期間：2026年6月15日（月）〜6月21日（日）
・実施店舗：牛角全店（沖縄県を除く）
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂を除く
・利用方法：牛角公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示
※父の日クーポンは6月15日（月）に牛角公式アプリのクーポンページに反映されます
※父の日クーポンのご利用条件詳細は、牛角公式アプリのクーポン画面をご確認ください
▼牛角公式アプリ ダウンロードはこちら
AppStore
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
▼期間限定メニューも対象！
★「ハッピーターン」の“甘じょっぱさ”を、焼肉で楽しむ新体験
味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を“かけて、つけて”楽しむ、遊び心たっぷりの期間限定メニューです。パウダーの“かかった”お肉を焼き、さらに追いパウダーを“つけて”食べることで、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、“甘じょっぱくて止まらない”焼肉として、クセになる味わいをお楽しみいただけます。
■実施期間：2026年5月25日（月）〜2026年7月5日（日）※無くなり次第終了
■実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
■内容：下記メニューは食べ放題の「全コース」でお楽しみいただけます！
・【ハッピー豚カルビ】 480円/税込528円（ハーフサイズ 280円/税込308円）
・【ハッピートロ】 580円/税込638円（ハーフサイズ 350円/税込385円）
・【ハッピーチキン】 480円/税込528円（ハーフサイズ 280円/税込308円）
・【牛角アイス〜ハッピーターン味〜】 290円/税込319円
※亀田製菓株式会社監修のもと、ハッピーターンの味わいを再現しております。
▼牛角の食べ放題は、小学生未満無料・小学生半額・65歳以上550円引き(税込)
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200