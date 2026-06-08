【牛角】父の日もお得！お会計から10％OFF、または飲み放題が1,188円 〜お会計から10％OFFは、単品・食べ放題いずれもOK！飲み放題1,188円は、生ビール含む40品以上！〜











〜父の日は、牛角で感謝を込めた特別な焼肉時間を〜本キャンペーンでは、牛角公式アプリ内の「クーポン画面」をスタッフへご提示いただくと、単品・食べ放題コースいずれのご注文でもお会計が10％OFFとなります。また、生ビールを含む40品以上のアルコール飲み放題が、通常価格1,580円（税込1,738円）のところ、特別価格1,080円（税込1,188円）となるクーポンもご用意しています。今年の父の日は、牛角にてご家族やパートナーと焼肉を囲みながら、日頃の感謝を伝える特別なひとときをお過ごしください。