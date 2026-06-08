婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが40代の冷え性・むくみ・ストレスに変化。三重県桑名市のサロンで月1回1年以上の継続ケアで寝つきの改善・気持ちの明るさ・家事がスムーズになった最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――三重県桑名市・tomo basaltの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、三重県桑名市のサロン『tomo basalt』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。冷え性・むくみに悩まれており、ストレスを溜め込みやすく家事が困難な時があるほど体と心の疲れを抱えてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディコースを月1回のペースで継続実施。現在も1年以上にわたりご来店いただいています。
継続するうちにむくみにくくなり、寝つきが良くなりました。気持ちが明るくなり家事がスムーズにできるようになったことも確認されています。
お客様は「バザルトを受けた日は特によく眠れます。痛い施術が苦手なのですが、バザルトは心地よい温かさで心も身体も温まる感じがします。施術後は重だるい身体がとても軽くなり、帰宅後も身体がぽかぽかで家事を快適に行うことができ、家族のお弁当作りもスムーズにできます。また次回もよろしくお願いします」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：tomo basalt（三重県桑名市）
URL：https://www.instagram.com/tomo_basalt_felity
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351661/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351661/images/bodyimage2】
「冷えに悩むお客様が多い中、何かお客様の期待に応えられる施術はないかと探していた。バザルトを知り『これだ！』と確信しました。」
三重県桑名市の『tomo basalt』オーナー・野口氏は、ボディの施術をする中で冷えに悩むお客様が非常に多いと感じていました。また自身もかなりの冷え性だったことから、お客様の期待に応えられる施術を探し続けていました。バザルト(R)に出会い実際に施術を受けたところ「これだ！！」と確信し、強もみではないのにしっかりお客様のお悩みに応えられること、心まで癒しストレスケアまでできることに大きな魅力を感じ導入を決意しました。
「バザルト(R)を導入してから明らかにリピート率が上がりました。検索でヒットする確率が上がり、ご新規様の集客にも繋がりやすくなっているのを感じています」と野口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、野口氏はこう語ります。「強もみが苦手な方や、ストレスや冷えにお悩みの方、ぜひ一度バザルト(R)を受けてみてください。とろけるような癒しの施術で、心も身体も元気になれますよ。お客様もセラピストも幸せにしてくれる施術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、冷え性・むくみ・ストレスを抱えた40代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月1回・1年以上継続することで寝つきの改善・気持ちの明るさ・日常生活の活力向上が確認されるという、自律神経を介した全身コンディションへの複合アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、三重県桑名市のサロン『tomo basalt』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。冷え性・むくみに悩まれており、ストレスを溜め込みやすく家事が困難な時があるほど体と心の疲れを抱えてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディコースを月1回のペースで継続実施。現在も1年以上にわたりご来店いただいています。
継続するうちにむくみにくくなり、寝つきが良くなりました。気持ちが明るくなり家事がスムーズにできるようになったことも確認されています。
お客様は「バザルトを受けた日は特によく眠れます。痛い施術が苦手なのですが、バザルトは心地よい温かさで心も身体も温まる感じがします。施術後は重だるい身体がとても軽くなり、帰宅後も身体がぽかぽかで家事を快適に行うことができ、家族のお弁当作りもスムーズにできます。また次回もよろしくお願いします」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：tomo basalt（三重県桑名市）
URL：https://www.instagram.com/tomo_basalt_felity
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351661/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351661/images/bodyimage2】
「冷えに悩むお客様が多い中、何かお客様の期待に応えられる施術はないかと探していた。バザルトを知り『これだ！』と確信しました。」
三重県桑名市の『tomo basalt』オーナー・野口氏は、ボディの施術をする中で冷えに悩むお客様が非常に多いと感じていました。また自身もかなりの冷え性だったことから、お客様の期待に応えられる施術を探し続けていました。バザルト(R)に出会い実際に施術を受けたところ「これだ！！」と確信し、強もみではないのにしっかりお客様のお悩みに応えられること、心まで癒しストレスケアまでできることに大きな魅力を感じ導入を決意しました。
「バザルト(R)を導入してから明らかにリピート率が上がりました。検索でヒットする確率が上がり、ご新規様の集客にも繋がりやすくなっているのを感じています」と野口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、野口氏はこう語ります。「強もみが苦手な方や、ストレスや冷えにお悩みの方、ぜひ一度バザルト(R)を受けてみてください。とろけるような癒しの施術で、心も身体も元気になれますよ。お客様もセラピストも幸せにしてくれる施術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、冷え性・むくみ・ストレスを抱えた40代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月1回・1年以上継続することで寝つきの改善・気持ちの明るさ・日常生活の活力向上が確認されるという、自律神経を介した全身コンディションへの複合アプローチというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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