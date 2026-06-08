大阪 SNS 運用代行を検討している経営者へ--札幌発の専門チームが大阪エリアに本格対応開始
～～～TikTok・Instagram ショート動画による集客設計を、累計 1,500 本以上の制作実績をもつキングプロテアが大阪の店舗ビジネスへ提供～～～
大阪 SNS 運用代行の問い合わせが急増していることを受け、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役 CEO：岸本一翔）は 2026 年 5 月 30 日より大阪エリアの店舗ビジネスを対象とした SNS 運用代行サービスの提供を本格開始します。TikTok・Instagram のショート動画を起点とした集客設計を、Z 世代クリエイターチームが企画・撮影・編集・分析まで一気通貫で担い、大阪の飲食店・美容サロン・クリニックなど店舗型事業者の「伝わらない」を売上に変えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350961/images/bodyimage1】
大阪 SNS 運用代行の市場でいま何が起きているか--なぜ「動画起点の専門チーム」が求められるのか
大阪を含む関西圏では、飲食・美容・小売・クリニックなど店舗型ビジネスがひしめき合い、集客競争はかつてないほど激化しています。総務省「令和 6 年版 情報通信白書」によれば、10 代～30 代のスマートフォンユーザーのうち約 85% が動画 SNS（TikTok・Instagram リール・YouTube ショートなどを含む）を週 1 回以上視聴しており、飲食店や美容室を探す手段としてSNS を活用する割合は年々上昇しています。
一方、大阪の中小規模店舗に向けた SNS 運用代行の現状を見ると、「とりあえずアカウントを作ったが投稿が続かない」「外注したが再生数が伸びず成果に結びつかない」という声が後を絶ちません。株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務（累計 26 アカウント以上）で頻繁に聞いた言葉が「TikTok を登録したけど、何を投稿すればいいかわからなくなった」です。この状態は大阪エリアのクライアントからも同様に寄せられており、全相談の相当数を占めています。
根本的な原因は「プラットフォームのアルゴリズムと視聴者の行動変化に対応できる人材が社内にいない」ことにあります。TikTok のアルゴリズムは数ヶ月単位で大きく変化し、昨日まで伸びていたフォーマットが今日は通じなくなることも珍しくありません。だからこそ、プラットフォームを日常的に使いこなす Z 世代クリエイターチームが「肌感」で対応できる専門会社への委託が、大阪の店舗経営者にとって最も現実的な解決策として注目を集めているのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350961/images/bodyimage2】
大阪 SNS 運用代行をキングプロテアに任せると何が変わるのか--サービス全容と 3 つの違い
大阪エリアへの対応開始にあたり、株式会社キングプロテアが提供するのは「投稿だけ代行する」サービスではありません。「企画 → 台本 → 撮影 → 編集 → 投稿 → 分析 → 改善」という運用サイクル全体を内製クリエイターチームが担う一気通貫型のサポートです。
キングプロテアの SNS 運用代行が他と異なる点は、大きく 3 つあります。
【違い 1：TikTok ネイティブの Z 世代クリエイターチームが担当する】
企画・構成・撮影・編集・コメント運用まで、TikTok を日常的に使いこなすメンバーが一貫して担当します。アルゴリズムの変化をリアルタイムで察知し、次の動画に反映するサイクルを高速で回すことができます。累計動画制作本数は 1,500 本以上。その数値は「打席に立ち続けた経験」の証です。
大阪 SNS 運用代行の問い合わせが急増していることを受け、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役 CEO：岸本一翔）は 2026 年 5 月 30 日より大阪エリアの店舗ビジネスを対象とした SNS 運用代行サービスの提供を本格開始します。TikTok・Instagram のショート動画を起点とした集客設計を、Z 世代クリエイターチームが企画・撮影・編集・分析まで一気通貫で担い、大阪の飲食店・美容サロン・クリニックなど店舗型事業者の「伝わらない」を売上に変えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350961/images/bodyimage1】
大阪 SNS 運用代行の市場でいま何が起きているか--なぜ「動画起点の専門チーム」が求められるのか
大阪を含む関西圏では、飲食・美容・小売・クリニックなど店舗型ビジネスがひしめき合い、集客競争はかつてないほど激化しています。総務省「令和 6 年版 情報通信白書」によれば、10 代～30 代のスマートフォンユーザーのうち約 85% が動画 SNS（TikTok・Instagram リール・YouTube ショートなどを含む）を週 1 回以上視聴しており、飲食店や美容室を探す手段としてSNS を活用する割合は年々上昇しています。
一方、大阪の中小規模店舗に向けた SNS 運用代行の現状を見ると、「とりあえずアカウントを作ったが投稿が続かない」「外注したが再生数が伸びず成果に結びつかない」という声が後を絶ちません。株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務（累計 26 アカウント以上）で頻繁に聞いた言葉が「TikTok を登録したけど、何を投稿すればいいかわからなくなった」です。この状態は大阪エリアのクライアントからも同様に寄せられており、全相談の相当数を占めています。
根本的な原因は「プラットフォームのアルゴリズムと視聴者の行動変化に対応できる人材が社内にいない」ことにあります。TikTok のアルゴリズムは数ヶ月単位で大きく変化し、昨日まで伸びていたフォーマットが今日は通じなくなることも珍しくありません。だからこそ、プラットフォームを日常的に使いこなす Z 世代クリエイターチームが「肌感」で対応できる専門会社への委託が、大阪の店舗経営者にとって最も現実的な解決策として注目を集めているのです。
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大阪 SNS 運用代行をキングプロテアに任せると何が変わるのか--サービス全容と 3 つの違い
大阪エリアへの対応開始にあたり、株式会社キングプロテアが提供するのは「投稿だけ代行する」サービスではありません。「企画 → 台本 → 撮影 → 編集 → 投稿 → 分析 → 改善」という運用サイクル全体を内製クリエイターチームが担う一気通貫型のサポートです。
キングプロテアの SNS 運用代行が他と異なる点は、大きく 3 つあります。
【違い 1：TikTok ネイティブの Z 世代クリエイターチームが担当する】
企画・構成・撮影・編集・コメント運用まで、TikTok を日常的に使いこなすメンバーが一貫して担当します。アルゴリズムの変化をリアルタイムで察知し、次の動画に反映するサイクルを高速で回すことができます。累計動画制作本数は 1,500 本以上。その数値は「打席に立ち続けた経験」の証です。