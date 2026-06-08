2027卒/2028卒シーズン開始！論理的思考力と瞬時の判断力が光る就活イベント「就活生麻雀バトル」を6/9（火）、7/1（水）に開催

2027卒/2028卒シーズン開始！論理的思考力と瞬時の判断力が光る就活イベント「就活生麻雀バトル」を6/9（火）、7/1（水）に開催