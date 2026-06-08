2027卒/2028卒シーズン開始！論理的思考力と瞬時の判断力が光る就活イベント「就活生麻雀バトル」を6/9（火）、7/1（水）に開催
学生の6割以上がGMARCHレベル以上！麻雀を通じて、面接では見えない学生の素の姿と出会う。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351659/images/bodyimage1】
株式会社カケハシスカイ（本社：東京都新宿区、代表：中川智尚、以下：当社）は、2026年6月9日（火）より、2027年卒・2028年卒の大学生を対象とした採用イベント「就活生麻雀バトル」の2027卒・2028卒シーズンを開始いたします。2027年3月まで月1回ペースでの開催を予定しています。
■前年度の実績と反響
前年度（2025年6月～2026年3月）の「就活生麻雀バトル」は全10回を開催し、大盛況のうちに終了しました。参加学生の6割以上がGMARCHレベル以上の大学に在籍しており、就活意識の高い学生が多く集まるイベントとして企業からも高い評価を得ています。
また、参加学生の71％が「就活の一環」として参加しており、64％が「麻雀を評価してくれる企業との出会い」に期待を寄せるなど、エンターテインメントと就職活動を両立する新しいスタイルが支持されています。企業規模にこだわらず、中小企業・ベンチャー企業を希望する学生も6割以上を占めるなど、多様なキャリア志向を持つ学生との出会いが生まれています。
■就活生麻雀バトルイベントとは
「就活生麻雀バトル」は、論理的思考と瞬時の判断を要する麻雀を通じて、企業の人事担当者と学生が交流する新しい形の採用イベントです。「麻雀の腕を試したい」「麻雀を就活の武器にしたい」という学生が集い、卓を囲んで個人の合計スコアを競います。企業担当者も学生に交じって一緒に打つことで、面接では見えにくい学生の素のコミュニケーション力や性格、戦略的思考、判断力を自然な形で把握できます。意中の学生がいれば、その場で自由に口説くことも可能です。
■開催概要
開催日程：
2026年6月9日（火）13:00～18:00
2026年7月1日（水）13:00～18:00
会場：株式会社カケハシスカイ本社（東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7F）
対象：2027年卒・2028年卒の大学生
参加費：学生無料
参加人数：各回 学生25名（先着順）
参画企業：1開催につき3社限定（先着順）
ゲーム形式：個人の合計スコアで順位を決定
■就活生麻雀バトルの特徴
(1)学生の能力発揮の場
麻雀の特性である戦略性や判断力、瞬発力は、ビジネスの世界でも重要なスキルとして評価されます。
(2)企業担当者と直接交流
学生と企業の人事担当者が同じ卓を囲んで交流し、学生の個性や思考スタイルを間近で観察できます。
(3)新しい就活の形
麻雀を通じた交流という新しい形式で、従来の面接では見られない学生の一面を発見できます。
■開催の背景
麻雀は、相手の手の内を窺いながら局面を読み解く、戦略性と判断力が求められる知的な競技です。対戦相手との駆け引きの中で発揮される洞察力や思考力は、ビジネスにおける意思決定とも多くの共通点があり、企業側は就活生が持つ潜在的なスキルや適性を発見する機会として活用できます。当社は約10年前から麻雀を通じた採用イベントを実施しており、学生が自分の強みを存分に発揮し、それを正当に評価する企業と出会える「新しい就職活動の場」として提供しています。
■参加企業のメリット
・戦略的思考力と判断力を兼ね備えた、就活意識の高い学生と出会うことができます。
・学生とのカジュアルなコミュニケーションを通じて、素の個性や能力を把握することができます。
・学生に企業の魅力を自然な形で伝える場として活用できます。
■参加学生のメリット
・麻雀を通じて、リラックスした環境で企業の人事担当者と直接コミュニケーションを取ることができます。
・自身の戦略的思考や判断力を自然な形でアピールでき、面接とは異なる方法で自分を表現できます。
・楽しみながら自分をアピールできる、リラックスした新しい形の就活イベントです。
▼学生のエントリーはこちら
https://mahjong-entry.tray-trace.com/
▼企業の参画申し込みはこちら
https://mahjong.tray-trace.com/
■前年度の開催レポート
【2027年度新卒採用イベント】就活生麻雀バトル2025-2026年開催レポート
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/download/31645.html/
■株式会社カケハシスカイについて
「採用と育成の支援をとおして、人と組織の可能性を耕す。」をミッションに掲げ、採用、育成、定着を支援するさまざまなソリューションを提供しています。
新卒採用支援、中途採用支援、組織強化支援、離職防止支援、CI・広告制作など、課題に応じて最適なプロジェクトを組成し、企業の成長をサポートしています。
■大人気「ざんねん図鑑シリーズ」
新卒採用・中途採用・社員研修において、ついやってしまいがちなざんねんな対応と改善ポイントをまとめた図鑑を作成しています。
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/download/25380.html/
■会社概要
社名：株式会社カケハシスカイ
代表者：代表取締役社長 中川 智尚
本社所在地：東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7F
事業所：大阪支社、名古屋支社
設立：2011年6月
事業内容：新卒採用支援、中途採用支援、社員研修、CI・広告制作、地域活性化
コーポレートサイト：https://www.kakehashi-skysol.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社カケハシスカイ
メール：info@kakehashi-skysol.co.jp
お電話：0120-342-834（平日9:00-18:00）
担当：片平
配信元企業：株式会社カケハシスカイ
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株式会社カケハシスカイ（本社：東京都新宿区、代表：中川智尚、以下：当社）は、2026年6月9日（火）より、2027年卒・2028年卒の大学生を対象とした採用イベント「就活生麻雀バトル」の2027卒・2028卒シーズンを開始いたします。2027年3月まで月1回ペースでの開催を予定しています。
■前年度の実績と反響
前年度（2025年6月～2026年3月）の「就活生麻雀バトル」は全10回を開催し、大盛況のうちに終了しました。参加学生の6割以上がGMARCHレベル以上の大学に在籍しており、就活意識の高い学生が多く集まるイベントとして企業からも高い評価を得ています。
また、参加学生の71％が「就活の一環」として参加しており、64％が「麻雀を評価してくれる企業との出会い」に期待を寄せるなど、エンターテインメントと就職活動を両立する新しいスタイルが支持されています。企業規模にこだわらず、中小企業・ベンチャー企業を希望する学生も6割以上を占めるなど、多様なキャリア志向を持つ学生との出会いが生まれています。
■就活生麻雀バトルイベントとは
「就活生麻雀バトル」は、論理的思考と瞬時の判断を要する麻雀を通じて、企業の人事担当者と学生が交流する新しい形の採用イベントです。「麻雀の腕を試したい」「麻雀を就活の武器にしたい」という学生が集い、卓を囲んで個人の合計スコアを競います。企業担当者も学生に交じって一緒に打つことで、面接では見えにくい学生の素のコミュニケーション力や性格、戦略的思考、判断力を自然な形で把握できます。意中の学生がいれば、その場で自由に口説くことも可能です。
■開催概要
開催日程：
2026年6月9日（火）13:00～18:00
2026年7月1日（水）13:00～18:00
会場：株式会社カケハシスカイ本社（東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7F）
対象：2027年卒・2028年卒の大学生
参加費：学生無料
参加人数：各回 学生25名（先着順）
参画企業：1開催につき3社限定（先着順）
ゲーム形式：個人の合計スコアで順位を決定
■就活生麻雀バトルの特徴
(1)学生の能力発揮の場
麻雀の特性である戦略性や判断力、瞬発力は、ビジネスの世界でも重要なスキルとして評価されます。
(2)企業担当者と直接交流
学生と企業の人事担当者が同じ卓を囲んで交流し、学生の個性や思考スタイルを間近で観察できます。
(3)新しい就活の形
麻雀を通じた交流という新しい形式で、従来の面接では見られない学生の一面を発見できます。
■開催の背景
麻雀は、相手の手の内を窺いながら局面を読み解く、戦略性と判断力が求められる知的な競技です。対戦相手との駆け引きの中で発揮される洞察力や思考力は、ビジネスにおける意思決定とも多くの共通点があり、企業側は就活生が持つ潜在的なスキルや適性を発見する機会として活用できます。当社は約10年前から麻雀を通じた採用イベントを実施しており、学生が自分の強みを存分に発揮し、それを正当に評価する企業と出会える「新しい就職活動の場」として提供しています。
■参加企業のメリット
・戦略的思考力と判断力を兼ね備えた、就活意識の高い学生と出会うことができます。
・学生とのカジュアルなコミュニケーションを通じて、素の個性や能力を把握することができます。
・学生に企業の魅力を自然な形で伝える場として活用できます。
■参加学生のメリット
・麻雀を通じて、リラックスした環境で企業の人事担当者と直接コミュニケーションを取ることができます。
・自身の戦略的思考や判断力を自然な形でアピールでき、面接とは異なる方法で自分を表現できます。
・楽しみながら自分をアピールできる、リラックスした新しい形の就活イベントです。
▼学生のエントリーはこちら
https://mahjong-entry.tray-trace.com/
▼企業の参画申し込みはこちら
https://mahjong.tray-trace.com/
■前年度の開催レポート
【2027年度新卒採用イベント】就活生麻雀バトル2025-2026年開催レポート
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/download/31645.html/
「採用と育成の支援をとおして、人と組織の可能性を耕す。」をミッションに掲げ、採用、育成、定着を支援するさまざまなソリューションを提供しています。
新卒採用支援、中途採用支援、組織強化支援、離職防止支援、CI・広告制作など、課題に応じて最適なプロジェクトを組成し、企業の成長をサポートしています。
■大人気「ざんねん図鑑シリーズ」
新卒採用・中途採用・社員研修において、ついやってしまいがちなざんねんな対応と改善ポイントをまとめた図鑑を作成しています。
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/download/25380.html/
■会社概要
社名：株式会社カケハシスカイ
代表者：代表取締役社長 中川 智尚
本社所在地：東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7F
事業所：大阪支社、名古屋支社
設立：2011年6月
事業内容：新卒採用支援、中途採用支援、社員研修、CI・広告制作、地域活性化
コーポレートサイト：https://www.kakehashi-skysol.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社カケハシスカイ
メール：info@kakehashi-skysol.co.jp
お電話：0120-342-834（平日9:00-18:00）
担当：片平
配信元企業：株式会社カケハシスカイ
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