偏光式応力試験機の世界市場2026年、グローバル市場規模（手動式、自動式）・分析レポートを発表
2026年6月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「偏光式応力試験機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、偏光式応力試験機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は1億5200万米ドルと評価されており、2031年には1億9500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は3.7％とされており、化学強化ガラスや透明材料の品質検査需要の増加が市場成長の背景となっています。
また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場競争構造、地域経済動向、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています 。
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製品概要では、偏光式応力試験機の構造と特徴について解説しています。この装置は光源、偏光板、解析器、光強度検出器、コンピュータ制御システムなどで構成されており、偏光干渉の原理を利用して材料の応力を測定します。
測定対象に偏光を通すと、内部応力により屈折率が変化し二色性現象が生じるため、材料の応力値を算出できます。透明で薄い着色材料の応力測定に特化した精密機器として位置付けられています 。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、製薬工場やガラス製造工場、品質検査機関などでの応力測定需要の増加が成長要因となっています。
また、主要企業や競争環境、需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析され、企業の戦略や投資判断に活用できる情報がまとめられています 。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは手動式と自動式の2種類に分けられています。
用途別では、製薬工場、ガラス製造工場、品質検査機関、その他に分類されており、それぞれの業界に応じた最適な装置選定が進められています 。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。
主要企業として、Strainoptics、AT2E、Labnics、Pacorr、Agr International、Paratronix、Sumspring、Saicheng Instrumentなどが紹介されており、これらの企業は精度向上、自動化機能、ソフトウェア統合による効率化を進めて市場競争力を高めています 。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が検討されています。北米市場は高精度測定機器需要の高さと産業基盤の充実により安定した成長が見込まれています。欧州市場では精密ガラス製造業の集積が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域は中国、日本、韓国を中心に製造業が拡大しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも建築用ガラスや製薬産業の成長に伴う市場拡大の可能性が示されています 。
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市場動向では、高精度測定への要求、強化ガラス製品の普及、自動化測定の増加が市場成長を後押ししています。一方で、装置価格の高さや操作技術習得の必要性、原材料コスト変動が市場拡大の制約要因となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「偏光式応力試験機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、偏光式応力試験機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は1億5200万米ドルと評価されており、2031年には1億9500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は3.7％とされており、化学強化ガラスや透明材料の品質検査需要の増加が市場成長の背景となっています。
また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場競争構造、地域経済動向、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています 。
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製品概要では、偏光式応力試験機の構造と特徴について解説しています。この装置は光源、偏光板、解析器、光強度検出器、コンピュータ制御システムなどで構成されており、偏光干渉の原理を利用して材料の応力を測定します。
測定対象に偏光を通すと、内部応力により屈折率が変化し二色性現象が生じるため、材料の応力値を算出できます。透明で薄い着色材料の応力測定に特化した精密機器として位置付けられています 。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、製薬工場やガラス製造工場、品質検査機関などでの応力測定需要の増加が成長要因となっています。
また、主要企業や競争環境、需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析され、企業の戦略や投資判断に活用できる情報がまとめられています 。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは手動式と自動式の2種類に分けられています。
用途別では、製薬工場、ガラス製造工場、品質検査機関、その他に分類されており、それぞれの業界に応じた最適な装置選定が進められています 。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。
主要企業として、Strainoptics、AT2E、Labnics、Pacorr、Agr International、Paratronix、Sumspring、Saicheng Instrumentなどが紹介されており、これらの企業は精度向上、自動化機能、ソフトウェア統合による効率化を進めて市場競争力を高めています 。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が検討されています。北米市場は高精度測定機器需要の高さと産業基盤の充実により安定した成長が見込まれています。欧州市場では精密ガラス製造業の集積が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域は中国、日本、韓国を中心に製造業が拡大しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも建築用ガラスや製薬産業の成長に伴う市場拡大の可能性が示されています 。
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市場動向では、高精度測定への要求、強化ガラス製品の普及、自動化測定の増加が市場成長を後押ししています。一方で、装置価格の高さや操作技術習得の必要性、原材料コスト変動が市場拡大の制約要因となっています。