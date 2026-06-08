デスクトップ常駐型ペットアプリ「Sill Cats」が10万DLを突破！今後はより猫らしくなるアップデートを予定
ゲーム情報メディアの運営やゲームのマーケティングサポートを手がける株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）は、自社開発のデスクトップ常駐型ペットアプリ「Sill Cats（シルキャッツ）」が、10万ダウンロードを突破したことを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351671/images/bodyimage1】
「Sill Cats」は、ユーザーのデスクトップ画面上に小さな猫が常駐するペットアプリで、猫は開いているウインドウの上を歩いたり、ウインドウからウインドウへジャンプして作業スペースを移動したり、画面の隅で丸くなって眠ったりするほか、マウスカーソルの動きに反応して近寄って来たりします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351671/images/bodyimage2】
「Sill Cats」の猫は、実際の猫と同じように、昼間は眠りがち、深夜に元気になる、マウスカーソルに反応するかどうかは気分次第という、猫っぽい挙動が実装されています。
そのため、パソコンで仕事をしているときは邪魔をされてしまったり、かまって欲しい時に寝ていたりなど、ユーザーは実際の猫のような気まぐれさを味わうことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351671/images/bodyimage3】
「Sill Cats」のStamコミュニティーハブには世界中の愛猫家から多くの要望が届いており、今後ユーザーの皆様により愛着を持ってパソコンの中の猫を可愛がっていただけるように、以下のアップデートを順次実施して行く予定です。
■「Sill Cats」のアップデート予定
・猫に名前をつける機能
・Steam実績実装機能
・Sill Catsスタート時の猫の登場アニメーションの追加
・猫の仕草の追加
・猫同士のじゃれあいなどの追加
・ボールなどのおもちゃの追加
・ハロウィン猫のDLCの追加
・猫を撫でる機能の追加
SQOOL代表加藤は、
「Sill Catsは、私たちが日常的に使うパソコンのデスクトップを単なる作業空間ではなく、猫と過ごす場所に変えるアプリです。作業の邪魔をしすぎず、それでいてふと目を向けるとそこに猫がいる、という距離感を大切に作りました。猫を飼っている方にも、住宅事情で猫を迎えられない方にも、デスクトップに小さな同居人がいる時間を楽しんでいただければと考えております」
としています。
■関連リンク
・Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4641700/Sill_Cats/
・株式会社SQOOL公式サイト：https://sqool.co.jp/
・PV動画：https://youtu.be/fgLmFSsReT4
配信元企業：株式会社SQOOL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351671/images/bodyimage1】
「Sill Cats」は、ユーザーのデスクトップ画面上に小さな猫が常駐するペットアプリで、猫は開いているウインドウの上を歩いたり、ウインドウからウインドウへジャンプして作業スペースを移動したり、画面の隅で丸くなって眠ったりするほか、マウスカーソルの動きに反応して近寄って来たりします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351671/images/bodyimage2】
「Sill Cats」の猫は、実際の猫と同じように、昼間は眠りがち、深夜に元気になる、マウスカーソルに反応するかどうかは気分次第という、猫っぽい挙動が実装されています。
そのため、パソコンで仕事をしているときは邪魔をされてしまったり、かまって欲しい時に寝ていたりなど、ユーザーは実際の猫のような気まぐれさを味わうことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351671/images/bodyimage3】
「Sill Cats」のStamコミュニティーハブには世界中の愛猫家から多くの要望が届いており、今後ユーザーの皆様により愛着を持ってパソコンの中の猫を可愛がっていただけるように、以下のアップデートを順次実施して行く予定です。
・猫に名前をつける機能
・Steam実績実装機能
・Sill Catsスタート時の猫の登場アニメーションの追加
・猫の仕草の追加
・猫同士のじゃれあいなどの追加
・ボールなどのおもちゃの追加
・ハロウィン猫のDLCの追加
・猫を撫でる機能の追加
SQOOL代表加藤は、
「Sill Catsは、私たちが日常的に使うパソコンのデスクトップを単なる作業空間ではなく、猫と過ごす場所に変えるアプリです。作業の邪魔をしすぎず、それでいてふと目を向けるとそこに猫がいる、という距離感を大切に作りました。猫を飼っている方にも、住宅事情で猫を迎えられない方にも、デスクトップに小さな同居人がいる時間を楽しんでいただければと考えております」
としています。
■関連リンク
・Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4641700/Sill_Cats/
・株式会社SQOOL公式サイト：https://sqool.co.jp/
・PV動画：https://youtu.be/fgLmFSsReT4
配信元企業：株式会社SQOOL
プレスリリース詳細へ