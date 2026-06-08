株式会社DMM.com証券(本社：東京都中央区、代表取締役 谷川龍二)が提供する株式オンライントレード【DMM 株】の株式累積投資「つみたてかぶ」サービスにおいて、新たに「米国株式」の取扱いを開始いたしましたことをお知らせいたします。







「米国株式の積立投資」が、『DMM 株』の「つみたてかぶ」サービスにてご利用いただけるようになりました。

これにより、世界を牽引するグローバル企業や人気の米国ETFに対して、毎月自動で手間なく積立投資を行えます。

取扱銘柄の拡充により選択肢が増えることで、お客様の資産形成に貢献できれば幸いです。

▼米国株式つみたてかぶ取扱銘柄

https://kabu.dmm.com/us/stock/cumulative_list/

当社は、これからも｢DMM.com証券だからできること｣をテーマに、お客様の｢欲しい｣を｢形｣にし、既成概念にとらわれない自由な発想で歩み続け、さらなる高品質のサービスを提供できるように努めてまいります。

■【DMM 株】「つみたてかぶ」の特徴

《NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）にも対応》

【DMM 株】の「つみたてかぶ」では、NISAのつみたて投資枠、成長投資枠を利用し、売買で生じた利益や配当金を非課税とすることができます。

※課税口座も利用可能です

《少額から人気の米国株へ積立が可能》

アップル(AAPL)やエヌビディア(NVDA)などの世界的な大型銘柄から、S&P500等の株価指数に連動する米国ETFまで、お客様の投資スタイルに合わせて少額から毎月コツコツ積み立てることができます。

例えば、サンディスク(SNDK)の買付をする場合、1株で約28万円（6月4日終値ベース）のまとまった資金が必要ですが、「つみたてかぶ」では、毎月1,000円以上1円単位からの少額で買い付けいただけます。

また、「つみたてかぶ」では1,000円と少額での設定が可能であることに加え、買付するサイクルを「毎月」、「毎週」の他、「毎営業日」と設定することも可能で、自由度の高い設計となります。

非課税枠を使った中長期的な資産形成を目指して、お客様のスタイルに合わせたプラン設定を「つみたてかぶ」でご検討ください。

▼「つみたてかぶ」の概要はこちら

https://kabu.dmm.com/service/cumulative/

その他、当社で現在開催しておりますキャンペーンについて、以下もご参照ください。

▼『米国株信用取引ウェルカムキャンペーン』について

日次・週次・月次の各条件判定期間において達成された条件に応じて、米国株信用取引の取引手数料および買方金利について、メンバーコースまたはプレミアムコースの優遇特典が適用されます。

詳細は以下URLよりご確認ください。

https://kabu.dmm.com/service/us_vip/

▼『為替コスト無料キャンペーン』について

≪キャンペーン期間≫

2026年3月2日(月)～2026年8月31日(月)

期間中に為替取引(円→米ドル)を行った際の為替コストが無料となるキャンペーンを開催しております。

詳細は以下URLよりご確認ください。

https://kabu.dmm.com/service/us_vip/

▼アカウント登録について

【DMM 株】アカウント登録手続きはインターネット上で簡単に完結いたします。

手続きの際、『スマホでスピード本人確認』をご利用いただくと、郵便物の受け取りが不要となるため、アカウント登録申込の完了から最短即日での売買が可能です。 ※信用取引口座開設の審査完了までは別途、数営業日をいただきます。

▼新規アカウント登録はこちらから

https://securities.dmm.com/register/?type=stock

▼『スマホでスピード本人確認』とは？

https://securities.dmm.com/ekyc/

なお、すでに【DMM 株】アカウントを登録済みのお客様は、マイページから信用取引口座の申込が可能です。 詳細は以下URLをご参照ください。 ▼信用取引口座申込み方法

https://kabu.dmm.com/start/account_flow/margin/

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DMM.com証券について

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株式会社DMM.com証券は、【DMM FX】を中心に高性能な次世代取引ツールや多様なモバイルデバイス向け取引ツールにて安定した取引環境を提供し、お客様の利便性の向上、取引チャネルの拡充に取り組んでおります。

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投資にかかる手数料、リスク等について

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国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券、国内外上場外国株式等(以下「上場有価証券等」)の売買は、元本及び利益が保証されたものではありません。株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、外国株式等は、価格に変動がない場合でも為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 国内信用取引では、売買代金の30％以上かつ30万円以上の保証金が必要（レバレッジ型ETF等の一部の銘柄や市場区分、市場の状況等により30％を上回る保証金が必要な場合があります。）であり、保証金の最大約3.3倍のお取引が可能です。信用取引は、お預けいただく保証金に比べてお取引可能な金額が大きいため、価格や上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により損失が生じることがあり、また、その損失が預託された保証金の額を上回るおそれがあります。 外国株式信用取引では、売買代金の50％以上かつ30万円相当額を下回らない範囲で当社が定める米ドル額以上の保証金が必要であり、保証金の最大約2.0倍のお取引が可能です。外国株式信用取引は、お預けいただく保証金に比べてお取引可能な金額が大きいため、価格や上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により損失が生じることがあり、また、その損失が預託された保証金の額を上回るおそれがあります。 上場有価証券等の売買等に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用がないため、クーリング・オフの対象にはなりません。 アカウント管理費及びアカウント登録手数料は無料ですが、取引毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。

レバレッジ型、インバース型ＥＴＦ・ＥＴＮのお取引にあたっての留意事項

レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。そのため長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。また投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

上記のリスクは、お取引の典型的なリスクを示したものです。お取引に際しては契約締結前交付書面及び約款をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、お取引・出資の最終決定は、お客様ご自身の判断と責任で行ってください。

重要事項の説明

https://kabu.dmm.com/jp/stock/etf_etn/juyojoho/

手数料について

https://kabu.dmm.com/commission/

苦情相談窓口

DMM.com証券 コンプライアンス部

電話番号：03-3517-3285 月曜-金曜 (祝祭日を除く09時00分～17時00分)

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）

電話番号0120-64-5005（フリーダイヤル）

URL：https://www.finmac.or.jp/

東京事務所： 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館

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会社概要

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株式会社DMM.com証券（https://kabu.dmm.com/）

所在地 ：東京都中央区日本橋2-7-1

代表取締役 ：谷川 龍二

事業内容 ：第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、商品先物取引業

資本金 ：98億円

登録番号 ：関東財務局長（金商）第1629号

加入協会等 ：日本証券業協会/日本投資者保護基金

一般社団法人 金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会