欧米では「厳しいルールを守りながら、豊かな自然の中で高いゲーム性を楽しみ、さらにアウトドアレジャースポーツの中でも格式が高い」とされるフィッシング。

世界中で愛好されるフィッシング用品を1958年から製造販売するグローバルブランド＜DAIWA＞が変化に富むフィッシングフィールドから培ったモノ作りに徹し、酷暑や極寒など刻々と変化する気象条件の中でも「快適なデイリーライフ」を提案する機能的なアパレル『DAIWA247』のポップアップストアを「テラスモール湘南」において2026年6月15日(月)～6月25日(木)まで11日間オープンします。





DAIWA247 POP-UP STOREのイメージ





この商品群「DAIWA247」は、フィッシング用品「DAIWA」を事業展開するグローブライド株式会社(東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員・鈴木 一成／以下 当社)が「Deliver Weather-Ready Wear for better 247」をコンセプトに2026年2月にローンチしました。

デイリーライフにおける機能的なアパレルを提供する『DAIWA247』にとって初めての夏に向け、不快な蒸し暑さと突然の豪雨をイメージしたアイテムを中心に、カプセルコレクションとなる「グラフィックTee」などの発売を予定しています。





創業から約70年、フィッシング用品の企画・開発・製造により培ってきた経験から、フィールドに立つアングラー(釣り人)の快適さを追い求めてきたフィッシングウェアの素材や縫製などを背景としたモノ作りに徹し、フィッシングを起点とした全天候型リアルクローズを追い求め「軽量化と機能性、さらにカジュアル感」の理解を深めていただくためのポップアップストアと位置づけております。

詳細はこちら： https://daiwa247.com/









■「テラスモール湘南」施設概要

＜コンセプト＞

JR東海道線の辻堂駅に直結した「テラスモール湘南」は、湘南エリア最大級のショッピングモールです。天井が高くゆったりとした買い物スペースと、気持ちのいい湘南の風を感じることのできるテラス。回遊性の高いサーキットモールが特徴の本館と、湘南を感じる戸建て店舗が路面店感覚で並ぶ「湘南ヴィレッジ」で構成され、開放的な空間を作り出しています。





●所在地 ：神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1

●営業時間：10:00～21:00 (一部店舗は異なります)

●店舗名 ：DAIWA247 POP-UP STORE ＠Terrace Mall Shonan(1階 北アトリウム)

●営業期間：2026年6月15日(月)～6月25日(木) 10:00～21:00









■RECOMMENDED New Items of「DAIWA247」

1.Graphic T-Shirt





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価格(税込)：\8,800





国内外で活躍するアーティストやクリエイター、さらに新進気鋭の若手作家らと共に自由な表現と発信を試みる≪ギャラリー月極≫とのコラボレーション企画。

その第一弾は、1990年代の爆発的なフィッシングブームを機にフィッシング文化の隆盛に躍動感あふれる魚たちの世界を描いた八百板 浩司(やおいた こうじ)氏のフィッシングアートを築き上げたイラストレーター・画家によるグラフィックTシャツです。









【ギャラリー月極】

月極は、東京都目黒区にある地下駐車場を改装した展示・イベントなどを行うギャラリー・スペース。中目黒でアーティストやミュージシャンなどが集うミュージックBARを運営した「ネオン企画」が、この店で出会ったアーティストやクリエイターの表現するスペースとして2018年に池尻大橋にオープン。2021年の7月に河村 康輔、YOSHIROTTEN、GUCCIMAZE(R)の3人のグラフィックアーティストによる共同制作展「CHAOS LAYER」を皮切りに、現在は目黒区学芸大学エリアに拠点を移し、国内外で活躍するアーティスト、クリエイターから新進気鋭の若手作家らと、ともに自由で楽しい表現を発信する。









【八百板 浩司(やおいた こうじ)】

1961年5月生まれ、高校を卒業後、専門学校でエディトリアルイラストレーションを学び、デザイン事務所や広告代理店を経て、フリーランスのイラストレーターとして活動。アウトドア誌やフィッシング専門誌などにイラストを提供し続け、1990年には日本イラストレーション展テクニカルイラストレーション部門入選。そして1993年より約10年、フィッシングブームをけん引した雑誌「Tackle Box」の表紙を担当。それらの活躍もあり1995年と1996年「国際フィッシングショー」のポスターをはじめ、2002年より米国ニューハンプシャー州における「フィッシュ＆ゲーム」や「トラウトアンリミテッド」に出展した作品が高い評価を受け個展も開催。その後も広告やフィッシング関連誌にオリジナル作品の制作を続け、なお現在は「作家」として活動を続けている。









2.FLEX TOWEL





FLEX FACE TOWEL

FLEX BATH TOWEL





価格(税込)：ハンドタオル(\2,750)、フェイスタオル(\3,850)、バスタオル(\6,600)





生地同士を重ね合わせるだけで貼り付く特殊な生地を使用したタオル。

高い摩擦力を備えており、傘や飲料水、PC機器や雑貨類を包む事が可能。

大判サイズは屋外での着替えや、日よけが必要なシーンでも使用できるマルチユースなタオル(UV機能付き)。









■グローブライドについて

グローブライド株式会社は、グローバルに事業展開するDAIWAブランドを擁し、フィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company -人生を豊かにするスポーツ。」をコーポレートビジョンとして掲げ、地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案して参ります。

URL： https://www.globeride.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

グローブライド株式会社 お客様センター

TEL：0120-506-204

9時～17時(土日祝日、当社休業日は除く)