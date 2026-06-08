創業112年を迎える、北九州のアニバーサリーホテル「千草ホテル」内にある、「フランス料理 ミル・エルブ」は、1967年産の希少ヴィンテージワインとクラシックフレンチを楽しむ特別イベント「ボルドー5大シャトー＆バローロを含む、1967年産ワインと極上のクラシックフレンチを楽しむ会」を、2026年7月27日(月)に開催いたします。





本イベントでは、世界的に評価されるボルドーの名門シャトーをはじめ、イタリアワインの名品バローロなど、すべて1967年産で統一した特別なラインアップをご用意。これだけのワインが一度に揃う機会は世界的にも極めて稀であり、まさに唯一無二のイベントとなります。長い年月を経て熟成されたワインと、千草ホテルシェフによるクラシックフレンチとのペアリングをお楽しみいただけます。





当日提供ワイン(現物)





■ イベントの見どころ

1. 希少な1967年産ヴィンテージ、伝説のワインが一堂に

「シャトー・ラフィット・ロートシルト」「シャトー・オー・ブリオン」「シャトー・ムートン・ロートシルト」の5大シャトーをはじめ、「シャトー・パルメ」、そしてイタリアワインの王「バローロ」まで、すべて1967年産(約60年熟成)で統一された至高のセレクションです。お一人様あたり30～40ccずつ、じっくりとその歴史と深みをご堪能いただけます。





また、今回ご提供するワインはすべて、高級ワインのインポートや熟成管理で名高い「ワインセラー勝田」が保有していたボトルです。徹底された温度・湿度管理によって美しく歳月を重ねた状態のオールドヴィンテージをお届けいたします。





※オールドヴィンテージの特性上、約60年の歳月によるブショネ(品質の劣化)の可能性もございます。それも含めて熟成の歴史として楽しんでいただく趣旨の会ですが、万が一あまりにも状態がひどい場合は、代替ワインをお出しする可能性もございます。





ワイン会の様子(イメージ)





2. 料理長・向野 祐介が手掛ける、ワインに寄り添うクラシックフレンチ

本イベントのメニューを構成・調理するのは、フランス料理 ミル・エルブの料理長であり、フランス食文化の伝統を継承する向野 祐介(むかいの ゆうすけ)です。

「大トロとキャビア」「ブルガリア産フォアグラソテー ソースペリグー」「博多和牛フィレとロースの炭焼き」など、クラシックな技法をベースに、厳選された豪華食材を惜しみなく使用。約60年という長い眠りから目覚めたワインたちの複雑で優美な香りと共鳴し合う、この日限りのマリアージュをご提案いたします。





フランス料理 ミル・エルブ 料理長 向野 祐介





3. 限定18席のうち数席をオンラインオークションにて特別販売！

本イベントの座席(全18席)のうち数席を、オンラインオークション(ヤフオク)への特別出品を企画しております。通常予約とは異なる形での、ワイン愛好家の皆様への特別なアプローチとして初の試みとなります。(※オークションの開始時期などの詳細は、決定次第公式HPにて告知いたします)









■ 開催概要

日時： 2026年7月27日(月)19:00 スタート

場所： 千草ホテル フランス料理 ミル・エルブ

(福岡県北九州市八幡東区西本町1-1-1)

※本イベントにおける宿泊のご用意はございません。

定員： 限定18名様

料金： お一人様 88,000円(税金・サービス料込)

申込： 千草ホテル代表までお電話にて(093-671-1131 受付時間：10:00～19:00)

事前入金をもって、予約確定とさせていただきます。

※定員に達し次第、受付を終了いたします。









■ メニュー＆ワインリスト

1.特別フルコースメニュー





● シャルキュトリー4点盛り(ハモンセラーノ、パンチェッタ テサ、ソシソンセックサヴォアヘーゼルナッツ、プロシュートマグレカナール)

● 大トロとキャビア

● ブルガリア産フォアグラソテー ソースペリグー

● モリーユとじゃがいものグラチネ

● 博多和牛フィレ ロース 炭焼き

● チーズ3種(ブリードモー、ミモレット18ヶ月、マンステール)

● クラシックショコラ





当日提供食材(イメージ)





2.厳選ワイン(全て1967年産・お一人様各40cc)





● Chateau Lafite Rothschild 1967(シャトー・ラフィット・ロートシルト)

● Chateau Haut-Brion 1967(シャトー・オー・ブリオン)

● Chateau mouton rothschild1967(シャトー・ムートン・ロートシルト)

● Chateau Palmer 1967(シャトー・パルメ)

● Barolo 1967(バローロ)









■ 「フランス料理 ミル・エルブ」について

1986年オープンの「フランス料理 ミル・エルブ」は、北九州を代表する老舗フランス料理店です。初代総料理長 山縣厚が修行した、正統派フランス料理店「シェ・イノ」の調理法とともに、料理長 向野祐介の現代的な感性を取り入れたフレンチは、千草ホテルの看板レストランとして日々進化し続けています。デザイナー大塚孝博による洗練された大人の落ち着いたインテリアと、随所に現代アートが配された店内で、洗練された料理をお楽しみいただけます。





【店舗概要】

店名 ： 「フランス料理 ミル・エルブ」

電話 ： 093-671-1131

所在地 ： 〒805-0061 北九州市八幡東区西本町1-1-1 千草ホテル1F

アクセス： JR鹿児島線八幡駅より徒歩8分

営業時間： ランチタイム 11:30～15:00(14:00ラストオーダー)

ディナータイム 17:00～21:00(19:00ラストオーダー)

※ランチは予約推奨、ディナーは前日15:00まで要予約、火曜日定休

※一部料理に関しては、予約期限が異なる場合があります。

定休日 ： 火曜日定休

座席数 ： 30席

URL ： https://www.chigusa.co.jp/restaurantcafe/mill-herbs/









■ 株式会社千草について

千草ホテル(大正3年創業の料亭千草を起源)を核とする飲食業。結婚式場、レストラン、貸衣装、美容室、写真館等、多角的に経営。





【会社概要】

社名 ： 株式会社千草

本社所在地： 北九州市八幡東区西本町1-1-1

代表取締役： 小嶋 亮

事業内容 ： ホテル／結婚式場／レストラン／貸衣装

設立 ： 1941年1月

HP ： https://www.chigusa.co.jp





ホテル外観