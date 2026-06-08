国立大学法人 北海道国立大学機構(構成大学：小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学)は、AI時代のリーダー育成を目的としたExecutive MBA(EMBA)プログラム「Humanior(フマーニオール)」の2026年度受講生募集を開始しました。

本プログラムは、従来のMBAの教育プログラムが重視する経営知識やマネジメントスキルの習得に加え、AIの時代のリーダーがビジョンをデザインし、意思決定を行うために不可欠な「人間性(Humanity)」を育むことを目的とした独自のエグゼクティブ教育プログラムです。

予測困難で変化の激しいVUCA時代において、企業や組織のリーダーには社会・自然・人間の多様な価値観への深い理解が求められています。

「Humanior」は、哲学、歴史学、環境学、生理学など人文・自然科学などの学際的なテーマの学びと、北海道各地でのフィールドワークを組み合わせることで、参加者が自身の価値観や組織の在り方を見つめ直す機会を提供します。





Executive MBA プログラム「Humanior」

https://www.otaru-uc.ac.jp/site_info/emba_program_2026/





ExecutiveMBAプログラム概要





【プログラムの特徴】

1.AI時代のリーダーの「人間性」を育む独自カリキュラム

一般的なビジネス研修とは異なり、哲学や心理学、生理学など多角的な視点から人間や社会を理解し、これからのリーダーとしての素養を深めます。





2.実社会を体感するフィールドワーク

講義だけでなく、北海道内でのフィールドワークを通じて、社会課題や多様な価値観に触れ、深い学びと気づきを得ます。





3.異業種リーダーとの対話と交流

企業、行政、NPOなど様々な分野で活躍する参加者同士が議論を重ね、新たな視点やネットワークを形成します。









【実施概要】

プログラム名：Executive MBA(EMBA)プログラム「Humanior(フマーニオール)」

対象 ：企業、官公庁、非営利組織

(協同組合、教育機関、NPO、社団、財団法人等)

に所属の方、管理職、次世代リーダー候補者

期間 ：2026年7月2日(木)～11月21日(土)

実施形態 ：対面およびオンライン(講義・フィールドワークを実施)

受講拠点 ：札幌市、小樽市、帯広市、釧路市、鶴居村

定員 ：20名(先着順)

申込締切 ：2026年6月27日(土)





受講拠点





【受講料及び受講に係る旅費等の費用】

(1)一般参加者…200,000円(税込)

(2)2025年度プログラム参加者…160,000円(税込)

(3)小樽商科大学・帯広畜産大学・北見工業大学の学部卒業生及び大学院修了生…160,000円(税込)

※宿泊が必要な方は各自で手配ください。

※現地までの交通費・宿泊費は各自ご負担ください。

※フィールドワーク先で必要となる費用を現地でご負担いただく場合がございます。





▼詳しくはコチラから

https://www.otaru-uc.ac.jp/site_info/emba_program_2026/









【主催：北海道国立大学機構について】

2022年に法人統合された小樽商科大学・帯広畜産大学・北見工業大学が一体となり、「実学の知の拠点」として北海道から新たな価値を発信しています。

https://www.nuc-hokkaido.ac.jp/





北海道国立大学機構