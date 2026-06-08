第71回松川タライ乗り競走が7月5日開催！観光客レースや国際レースなど全5部門の募集が6月1日開始
伊東市(庁舎：静岡県伊東市、市長：杉本 憲也)は、「第71回松川タライ乗り競走」を令和8年7月5日(日)に開催します。
タライ乗り競走とは、1956年から続いている、温泉街の中心に流れる松川で行われる夏のイベントの一つです。直径1メートルほどの大きなたらいに乗り、しゃもじのような小さな櫂を漕いで速さを競うユニークな競技です。
コースは「いでゆ橋」から「松川藤の広場横」までの400メートルです。
たらい乗り競争1
たらい乗り競争2
仲間同士チームを作って参加する団体レースや、海外の方が参加する国際レース、子どものみが参加する子どもレースなどが行われる予定です。
令和8年6月1日(月)から伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド( https://itospa.com/ )」にて参加者の募集を開始しています。
参加資格は、小学4年生から70歳まで、申し込み後の抽選に当選された方、チームが出場できます。途中で転覆してしまってもタライと一緒にゴールを目指してタイムを競います。
毎年仮装やユニフォームを着用して参加される方が多くいらっしゃいます。観光客レースへの参加は、伊東市内の宿泊施設にご宿泊された方限定で、該当宿泊施設の浴衣を着用しての参加となります。
たらい乗り競争3
その他開催スケジュールや開催要項等の詳細については、伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド( https://itospa.com/event/detail_10018.html )」をご確認ください。
【募集要項】
1 日時 ：令和8年7月5日(日)9：30～12：30 ※9：00受付開始【予定】
※小雨決行 天候不順等の理由により開催不可の場合は
7月12日(日)に延期
2 場所 ：いでゆ橋(スタート地点)～松川藤の広場横(ゴール) 400メートル
3 部門 ：(1)団体レース(4人1組)
(2)国際レース(外国人限定。伊東市在住でも可)
(3)観光客レース(伊東市内宿泊先の浴衣着用)
(4)一般個人レース(伊東市在住、外国人含む)
(5)子どもレース(小学生4年生～6年生限定)
4 参加費 ：1人500円(傷害保険料含)
1チーム2,000円(4人分)
※子どもレース参加のお子様は参加費無料
5 参加条件：・同一人物が重複してほかのレースに申込(参加)することはできません。
・偽名、名前の賃借等によるお申込みが発覚した場合は、
申込みを無効とさせていただきます。
・各種目とも同一グループの申し込みは、最大4人までとします。
(観光客レースを除く)
・当日の飛び入り参加は受付いたしません。
6 参加申込：専用申込用紙(種目ごと)に必要事項をご記入の上、
伊東市観光案内所(伊東駅構内)へFAX(0557-37-6300)または、
ご持参にて6月12日17時までにお申込ください。
※伊豆伊東観光ガイド【 https://itospa.com 】から
ダウンロードできます。
※持参の場合の受付時間は、平日の9:00～17:00です。
※電話及び郵送、メールでの申込受付は行っておりません。