総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、横浜DeNAベイスターズのホーム用ユニフォームスポンサーとして、ファンの皆様により一層楽しんでいただくためのSNSキャンペーン「左腕は誰だ？」を実施いたします。





本キャンペーンは、横浜DeNAベイスターズの選手ユニフォーム左腕部分に掲出されているハイセンスロゴに注目いただき、写真に写る“左腕の選手”が誰かを当てていただく参加型企画です。正解者の中から抽選で、A賞として「ハイセンス大画面テレビ」を1名様に、B賞として「8月4日横浜スタジアム バックネット裏観戦チケット」を1組2名様にプレゼントいたします。





ハイセンスは、2023年より横浜DeNAベイスターズのスポンサーとして、チームを応援するファンの皆様とともにスポーツの熱狂を盛り上げてまいりました。今回の企画は、ユニフォームに掲出されているハイセンスロゴを単なるブランド露出にとどめるのではなく、ファンの皆様に楽しみながら注目していただけるコンテンツとして展開することで、横浜DeNAベイスターズへの応援体験をより豊かにしたいという想いから実施するものです。





Hisense_この左腕は誰だ





〈キャンペーン概要〉

・キャンペーン名： ハイセンス「左腕は誰だ？」キャンペーン

・開催期間 ： 6月8日～6月23日

・条件 ： アカウントをフォロー＆誰かをコメント

・応募URL ： https://x.com/hisense_japan

・景品 ： A賞：ハイセンス大画面テレビ 1名様

B賞：横浜DeNAベイスターズ観戦チケット 1組2名様





〈実施内容〉

ハイセンス公式SNSに投稿される画像を見て、写っている左腕の選手が誰かを予想してコメント・応募いただくキャンペーンです。





第1弾の答え：林 琢真選手

第2弾の答え：C.ヒュンメル選手









■ハイセンスジャパンについて

ハイセンスは、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどを展開する総合家電メーカーです。今後もスポーツスポンサーシップや各種マーケティング活動を通じて、より多くのお客様にハイセンスブランドの魅力をお届けしてまいります。









【本件に関するお問い合わせ】

ハイセンスジャパン株式会社

広報 家倉 宏太郎

E-mail： k.iekura@hisense.com

URL ： https://www.hisense.co.jp/