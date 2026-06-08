【しゃぶしゃぶ温野菜】父の日もお得！食べ放題なら「平日20%OFF／休日10%OFF」、またはアルコール飲み放題が「半額」 〜食べ放題は小学生未満無料＆小学生半額〜

・実施期間：2026年6月15日（月）〜6月21日（日）・実施店舗：しゃぶしゃぶ温野菜 全店・対象者：食べ放題コースをご注文の方〜小学生未満無料、小学生は半額、60歳以上は500円引き（税込）〜・内容：／べ放題コースをご注文で「お会計から平日20%OFF／休日10%OFF」⊃べ放題コースをご注文で「アルコール飲み放題半額」└通常価格1,680円（税込1,848円）⇒割引後 840円（税込924円）※，鉢△離ーポン併用は不可※クーポンのご利用条件詳細は、専用ページをご確認ください▼ 「父の日」キャンペーンの専用ページはこちら











温野菜の「旨辛薬膳麻辣湯だし」は、9種（山椒、クミン、八角、シナモン、クローブ、フェンネル、コリアンダー、コショウ、唐辛子）の薬膳スパイスに、青花椒油と豆板醤を重ね、風味豊かで奥行きのある刺激的な味わいが特長です。その「旨辛 麻辣湯しゃぶ」が、今年はさらにアップデートして登場。今回は新たな“味変トッピング”として、「痺辛ニラ醤」「トマトペースト」「バジルペースト」の3種をご用意しました。自分好みにアレンジできる幅を広げることで、１回の麻辣湯体験の中で様々な味わいを楽しめる仕立てとなっています。





●葱たんしゃぶ















●葱たんしゃぶ





















「旨辛 麻辣湯しゃぶ」と同時展開する「葱たんしゃぶ」は、辛い料理が苦手な方や、上品でやさしい味わいをお求めの方に向けた一品です。鶏の旨みを凝縮した「鶏清湯だし」に、創業140年を誇る“ごま”の老舗「九鬼」の芳醇な胡麻油を合わせ、奥行きのある味わいに仕上げました。季節限定の「彩り洒落ねぎ」や、「赤軸水菜」「チンゲン菜」など、素材の味を引き立てる季節野菜で食感のアクセントをお楽しみいただけます。









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【会社概要】



株式会社レインズインターナショナル



代表取締役社長：澄川 浩太



しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開