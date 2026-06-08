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北見工業大学が6月28日・7月25日・9月12日に第1〜3回オープンキャンパスを開催 ― 第1回は大学祭と同日開催、第2・3回は札幌および旭川との往復バスを運行予定
北見工業大学（北海道北見市、学長：榮坂俊雄）は6〜9月に、オープンキャンパスを3回開催する。第1回は6月28日（日）、第2回は7月25日（土）、第3回9月12日（土）に実施。模擬授業や大学概要・学生支援・就職支援等の説明、個別相談のほか、研究室公開（第1回）、リケジョの輪（第2回）、学食ランチ体験（第2回・第3回）、学内見学ツアー（第2回・第3回）などを行う。オープンキャンパスは事前申込制であるほか、個別に予約が必要なプログラムもある。また、第1回当日は大学祭も開催。第2回・第3回には、札幌―北見間および旭川―北見間の往復バスの無料運行を予定している（事前予約制）。
北見工業大学は、北海道北東部に位置する北見市にキャンパスが所在。広大な大地と大自然に囲まれた環境のなかで、「自然と調和し共生する未来社会」の実現に寄与するための科学技術の発展を目指し、工学の教育と研究に取り組んでいる。
2026年度には学部再編を行い、現在、工学部先進工学科に「情報エレクトロニクス分野」「機械・エネルギー分野」「社会基盤・環境分野」「応用化学・生物分野」の4分野を擁している。
2026年度の同大のオープンキャンパスは、全3回開催。高校生や保護者を対象としてさまざまな企画を行い、普段は知る機会の少ない大学での研究・教育や学生生活を体験することができる。
◇北見工業大学オープンキャンパス
【日 程】
第1回：6月28日（日）9:30〜16:00
第2回：7月25日（土）9:45〜16:30
第3回：9月12日（土）12:00〜16:30
【会 場】 北見工業大学（北海道北見市公園町165番地）
※第2回・第3回は、都市間（札幌―北見／旭川―北見）往復バスを無料運行予定（事前予約制・席数上限あり・片道のみの利用可能）
【申 込】
下記URLから申込。1メールアドレスにつき、参加者（高校生）＋同伴者5名まで登録可能
https://www.ocans.jp/kitami-it?fid=Cg9GB1jm
※申込期間
・第1回：6月1日（月）12:30 〜 6月22日（月）23:59
・第2回：6月10日（水）12:30 〜 7月13日（月）23:59
・第3回：8月17日（月）12:30 〜 8月31日（月）23:59
※無料往復バス（第2回・第3回）利用希望者は、参加申込の際にバスの予約も同時に行ってください。
【URL】
https://koho5.office.kitami-it.ac.jp/admission/events/#campus
（参考）
■第63回北見工業大学大学祭「KITFes 63」
【日 時】 6月27日（土）・6月28日（日） 両日10：00〜17：00
【会 場】 北見工業大学（北海道北見市公園町165番地）
【テーマ】 飛躍
【主なプログラム】
・ステージ企画
情報処理技術研究会が演出するボカロライブ「KimIToMIKU」など、全6団体予定。
・校内企画
全12団体を予定。体験イベントや展示のほか、研究室公開、ブックリユースなどを実施。
・模擬店
全19団体が出店予定。
・打ち上げ花火 など
【URL】
https://www.kitami-it.ac.jp/topics/35310/
▼本件に関する問い合わせ先
企画総務課広報戦略係
住所：〒090-8507 北海道北見市公園町165番地
TEL：0157-26-9116
メール：soumu05@desk.kitami-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年度には学部再編を行い、現在、工学部先進工学科に「情報エレクトロニクス分野」「機械・エネルギー分野」「社会基盤・環境分野」「応用化学・生物分野」の4分野を擁している。
2026年度の同大のオープンキャンパスは、全3回開催。高校生や保護者を対象としてさまざまな企画を行い、普段は知る機会の少ない大学での研究・教育や学生生活を体験することができる。
◇北見工業大学オープンキャンパス
【日 程】
第1回：6月28日（日）9:30〜16:00
第2回：7月25日（土）9:45〜16:30
第3回：9月12日（土）12:00〜16:30
【会 場】 北見工業大学（北海道北見市公園町165番地）
※第2回・第3回は、都市間（札幌―北見／旭川―北見）往復バスを無料運行予定（事前予約制・席数上限あり・片道のみの利用可能）
【申 込】
下記URLから申込。1メールアドレスにつき、参加者（高校生）＋同伴者5名まで登録可能
https://www.ocans.jp/kitami-it?fid=Cg9GB1jm
※申込期間
・第1回：6月1日（月）12:30 〜 6月22日（月）23:59
・第2回：6月10日（水）12:30 〜 7月13日（月）23:59
・第3回：8月17日（月）12:30 〜 8月31日（月）23:59
※無料往復バス（第2回・第3回）利用希望者は、参加申込の際にバスの予約も同時に行ってください。
【URL】
https://koho5.office.kitami-it.ac.jp/admission/events/#campus
（参考）
■第63回北見工業大学大学祭「KITFes 63」
【日 時】 6月27日（土）・6月28日（日） 両日10：00〜17：00
【会 場】 北見工業大学（北海道北見市公園町165番地）
【テーマ】 飛躍
【主なプログラム】
・ステージ企画
情報処理技術研究会が演出するボカロライブ「KimIToMIKU」など、全6団体予定。
・校内企画
全12団体を予定。体験イベントや展示のほか、研究室公開、ブックリユースなどを実施。
・模擬店
全19団体が出店予定。
・打ち上げ花火 など
【URL】
https://www.kitami-it.ac.jp/topics/35310/
▼本件に関する問い合わせ先
企画総務課広報戦略係
住所：〒090-8507 北海道北見市公園町165番地
TEL：0157-26-9116
メール：soumu05@desk.kitami-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/