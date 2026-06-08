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江戸川大学でセブン銀行「コンビニ証明書受取サービス」の提供を開始 ― 卒業証明書等をセブン-イレブンのマルチコピー機で発行可能に
学校法人江戸川学園 江戸川大学（所在地：千葉県流山市、学長：宮崎孝治）と株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋正明）はこのたび、「コンビニ証明書受取サービス」の提供に関して合意した。これにより江戸川大学の卒業生および在学生は、2026年6月10日（水）から、日本国内のセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機で卒業証明書・単位成績証明書・在学証明書等の各種証明書類を受け取り可能となる。
「コンビニ証明書受取サービス」とは、法人が発行する各種証明書等を、セブン銀行が提供するシステムを通じて、セブン-イレブンに設置されているマルチコピー機で受け取ることができるサービス。
このサービスの導入により、江戸川大学の卒業生・在学生は、大学からEメールで届いたQRコードを日本国内のセブン-イレブンのマルチコピー機にかざすだけで、申請から最短2日（休業日除く）で各種証明書を受け取ることができるようになる。
江戸川大学ではこれまで、証明書の発行は主に郵送および窓口で対応してきたが、郵送事務の負担や現金書留による手数料徴収、提供までの時間などが課題となっていた。
今後は、発行手続きのデジタル化による迅速な対応が可能となるほか、証明書発行手数料はマルチコピー機での印刷時に支払いが完結するため、従来必要であった現金での直接徴収が不要となり、業務の効率化にも寄与する。
※コンビニ証明書受取サービスは、マルチコピー機未設置の店舗では取り扱いがありません。
＜参考リンク＞
○コンビニ証明書受取サービス（セブン銀行HP）
https://www.sevenbank.co.jp/business/service_mcopy/
▼本件に関する問い合わせ先
江戸川大学 広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このサービスの導入により、江戸川大学の卒業生・在学生は、大学からEメールで届いたQRコードを日本国内のセブン-イレブンのマルチコピー機にかざすだけで、申請から最短2日（休業日除く）で各種証明書を受け取ることができるようになる。
江戸川大学ではこれまで、証明書の発行は主に郵送および窓口で対応してきたが、郵送事務の負担や現金書留による手数料徴収、提供までの時間などが課題となっていた。
今後は、発行手続きのデジタル化による迅速な対応が可能となるほか、証明書発行手数料はマルチコピー機での印刷時に支払いが完結するため、従来必要であった現金での直接徴収が不要となり、業務の効率化にも寄与する。
※コンビニ証明書受取サービスは、マルチコピー機未設置の店舗では取り扱いがありません。
＜参考リンク＞
○コンビニ証明書受取サービス（セブン銀行HP）
https://www.sevenbank.co.jp/business/service_mcopy/
▼本件に関する問い合わせ先
江戸川大学 広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/