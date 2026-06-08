名古屋 SNSマーケティングの新定番が始動--札幌発・キングプロテアが名古屋エリアへの本格サポートを開始
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント同時運用の実績を持つZ世代クリエイターチームが、名古屋の店舗ビジネスを動画で伸ばす～～～
名古屋 SNSマーケティングの新たな選択肢として、TikTok・Instagramのショート動画運用代行に特化した株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）が、2026年6月より名古屋エリアの店舗ビジネスへの本格サポートを開始する。累計1,500本超の動画制作と26アカウント同時運用の実績を持つZ世代クリエイターチームが、企画から分析まで丸投げ対応可能な体制で、名古屋の中小企業・複数店舗オーナーの集客課題に応える。
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名古屋 SNSマーケティングの現状と課題--なぜ今、動画起点の運用代行が求められるのか
名古屋を含む東海エリアの中小企業において、SNSによる集客の重要性は急速に高まっている。総務省「令和5年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は80%を超え、20～40代の購買行動においてSNSが「検索エンジンより先に使われる」ケースが増加している。特にTikTokとInstagramのショート動画は、アルゴリズムによってフォロワー外にも拡散されるため、開業直後や認知ゼロの店舗でも一気に集客導線をつくれる唯一に近いプラットフォームとなっている。
しかし、名古屋の店舗ビジネス経営者からは「SNSをやらなきゃとわかっているが手が回らない」「スタッフが投稿しても数字が伸びない」「動画の撮影・編集に社内リソースがない」という声が後を絶たない。キングプロテアがこれまでの相談業務（累計30件以上）で聞いた声の中でも、「とりあえず投稿しているが何が正解かわからない」という回答は相談件数の半数近くを占めており、「やっている」と「伸びている」の間には大きなギャップが存在している。
名古屋エリアには飲食・美容・クリニック・小売など店舗型ビジネスが集積しており、SNS集客への需要は高い一方、TikTokの企画・台本・撮影・編集を一気通貫で担える専門チームは依然として少ない。キングプロテアは「プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を肌感で理解しているZ世代チームが運用する」という強みを携えて、この課題に応えるべく名古屋への本格展開を決断した。
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名古屋 SNSマーケティング支援の全詳細--サービス内容・プラン・対応業種を一挙公開
キングプロテアが名古屋エリアで提供する SNSマーケティング支援は、TikTok・Instagramのショート動画運用代行を軸に、企画・台本構成・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポートまでをワンストップで対応する体制だ。
**提供する主なメニュー（名古屋エリア向け）**
- TikTokショート動画運用代行（月10本以上の投稿を標準設計）
- Instagram運用代行（リール月10本＋フィード投稿月4本の標準パッケージ）
- YouTubeショート連動運用
- アカウント初期設計（コンセプト設計・プロフィール最適化・初動戦略）
- 社長・スタッフ密着型の撮影同行（名古屋市内への出張対応）
- Meta広告運用（Facebook・Instagram広告のターゲティング・クリエイティブPDCA）
- 月次インサイト分析レポート＋改善提案
**名古屋エリア向け標準プラン（月額目安）**
- キャスト運用プラン：88,000円／月（月4本投稿・企画撮影編集・TikTokライブ支援・アカウント設計含む）
- 店舗SNS運用プラン：177,000円／月（ショート動画月8本・Meta広告運用含む）
- 法人SNS運用プラン：198,000円／月（ショート動画月10本・Meta広告運用含む）
**対応業種（名古屋エリア実績・見込み）**
飲食店／美容サロン／クリニック／整体院・接骨院／小売店／宿泊・ホテル事業者／複数店舗チェーンオーナーを主な対象とする。BtoC比率の高い業種で、社長やスタッフの「人」が前面に出る発信と相性が特に良い。
動画制作から投稿管理・分析改善まで社内で内製しているため、外注の中継ぎコストがなく、PDCAのスピードが速いことも特長のひとつだ。「動画→SNS→プロフィール→公式LINE・予約フォーム」という最短の集客導線を最初の設計段階から組み込むことで、再生数だけでなく売上への直結を目指す。
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名古屋 SNSマーケティング支援で選ばれる理由--他社との違いを3つの視点で整理する
名古屋エリアの店舗オーナーが「キングプロテアに依頼するメリットはどこにあるのか」という問いに対して、3つの視点から明確に答えたい。
**理由1：累計1,500本超の動画制作から得た「業種別の勝ちパターン」を持っている**
26アカウントを同時運用している現在進行形のチームだからこそ、「どの業種にどの動画フォーマットが刺さるか」「アルゴリズムが今月どう変化しているか」をリアルタイムで把握している。一般的なSNS運用代行会社が座学やマニュアルに頼るのに対して、キングプロテアは「今週投稿したコンテンツのインサイト」を判断材料にしている。これはデータの蓄積量と更新頻度において、明確な差がある。
**理由2：「撮れない・動けない」を解消する出張撮影体制**
名古屋エリアへの出張撮影に対応することで、経営者が「撮影の段取りをする時間もない」という課題を解消する。社長密着型・スタッフ密着型の現場撮影により、「作り込んだ広告っぽい動画」ではなく「見てしまう生感のある動画」を制作する。TikTokとInstagramのアルゴリズムは「ナチュラルな動画」を優遇する傾向にあり（各プラットフォームのクリエイターガイドライン参照）、この方針は数字として如実に現れている。
**理由3：動画制作だけで終わらない「売上への導線設計」**
「バズった。でも売上が変わらなかった」という結果はSNS運用代行では最も多い失敗パターンのひとつだ。キングプロテアは動画の再生数を伸ばすだけでなく、「動画を見た人がプロフィールに飛び、LINEに誘導され、来店・購買につながる」という導線を最初から設計する。手結整体院で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を支援1ヶ月目に達成できた背景には、このLINE導線設計が機能したことがある。
名古屋 SNSマーケティングに関するよくある質問--現場でよく聞かれる疑問に直接答える
**Q1. 名古屋にいる企業でも、札幌のキングプロテアに頼めるのか？**
はい、対応可能です。企画・台本・編集・投稿・分析はオンラインで完結します。撮影が必要な場合は名古屋への出張撮影に対応します。出張費の扱いは案件規模に応じて個別にご相談します。コミュニケーションはオンラインミーティング（週次・月次）とチャットツールで進めるため、地理的なハンデはほとんどありません。
**Q2. 「SNSをやったことがない」ゼロからでも始められるか？**
はい、むしろゼロスタートの方が「余分な癖がなく伸びやすい」というケースもあります。アカウント設計の初期から関わることで、コンセプト・プロフィール文・初投稿の設計まで一貫した戦略が組めます。既存のアカウントがある場合は、現状の分析から始めます。
**Q3. 成果が出るまでにどのくらいかかるのか？**
アカウントの状況・業種・運用頻度によって異なりますが、標準的な運用（ショート動画月10本以上）では、初動3ヶ月でアカウントの方向性が定まり、6ヶ月で再生数・フォロワー数ともに実感できる変化が出るケースが多いです。最低契約期間として6ヶ月を推奨しているのは、この理由によります。
**Q4. 自社でやっているが伸びない。引き継いでもらえるか？**
はい、対応しています。まず無料SNS診断セッション（30分）で現状アカウントの課題を洗い出し、改善ロードマップをお伝えします。「台本の作り方が悪い」「投稿時間のズレ」「フック（冒頭3秒）の設計ミス」など、多くの場合は特定の改善ポイントが明確に見つかります。
**Q5. 月に何本くらい投稿すれば効果が出るか？**
TikTok・Instagramのアルゴリズムはアカウントの「アクティブ度」を評価します。月8～10本以上の投稿頻度が、アルゴリズムに「継続的なコンテンツ発信者」として認識される最低ラインとされています（Meta社公式クリエイターガイドライン、2025年版より）。キングプロテアが月10本以上を標準パッケージとしているのはこの理由によります。月4本などの低頻度運用は、どれだけクオリティを上げても伸びにくい構造的な課題があります。
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月の名古屋エリア本格展開を皮切りに、東海・関東エリアへのサービス提供範囲の拡大を計画している。現在26アカウントの同時運用体制をさらに強化し、業種別・規模別の専門クリエイターチームを増強することで、2026年度内に運用中アカウント数（具体的な目標数はクライアントから受領後に挿入）の達成を目指す。
また、SNS運用代行に加えて、動画コンテンツを軸にした採用支援サービス「BRUTE」（成果報酬型RPO代行）との連携も強化し、「集客」と「採用」の両面から店舗ビジネス経営者を支える体制を構築する予定だ。
名古屋エリアでのSNSマーケティング支援に関する無料診断セッション（先着制）は、2026年6月1日より受付を開始する。希望する店舗・企業はキングプロテア公式サイトのお問い合わせフォームよりエントリーできる。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート ほか）、動画制作、Meta広告運用、LINE構築・運用、MEO・SEO対策、採用支援（BRUTE）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
名古屋 SNSマーケティングの新たな選択肢として、TikTok・Instagramのショート動画運用代行に特化した株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）が、2026年6月より名古屋エリアの店舗ビジネスへの本格サポートを開始する。累計1,500本超の動画制作と26アカウント同時運用の実績を持つZ世代クリエイターチームが、企画から分析まで丸投げ対応可能な体制で、名古屋の中小企業・複数店舗オーナーの集客課題に応える。
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名古屋 SNSマーケティングの現状と課題--なぜ今、動画起点の運用代行が求められるのか
名古屋を含む東海エリアの中小企業において、SNSによる集客の重要性は急速に高まっている。総務省「令和5年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は80%を超え、20～40代の購買行動においてSNSが「検索エンジンより先に使われる」ケースが増加している。特にTikTokとInstagramのショート動画は、アルゴリズムによってフォロワー外にも拡散されるため、開業直後や認知ゼロの店舗でも一気に集客導線をつくれる唯一に近いプラットフォームとなっている。
しかし、名古屋の店舗ビジネス経営者からは「SNSをやらなきゃとわかっているが手が回らない」「スタッフが投稿しても数字が伸びない」「動画の撮影・編集に社内リソースがない」という声が後を絶たない。キングプロテアがこれまでの相談業務（累計30件以上）で聞いた声の中でも、「とりあえず投稿しているが何が正解かわからない」という回答は相談件数の半数近くを占めており、「やっている」と「伸びている」の間には大きなギャップが存在している。
名古屋エリアには飲食・美容・クリニック・小売など店舗型ビジネスが集積しており、SNS集客への需要は高い一方、TikTokの企画・台本・撮影・編集を一気通貫で担える専門チームは依然として少ない。キングプロテアは「プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を肌感で理解しているZ世代チームが運用する」という強みを携えて、この課題に応えるべく名古屋への本格展開を決断した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350871/images/bodyimage2】
名古屋 SNSマーケティング支援の全詳細--サービス内容・プラン・対応業種を一挙公開
キングプロテアが名古屋エリアで提供する SNSマーケティング支援は、TikTok・Instagramのショート動画運用代行を軸に、企画・台本構成・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポートまでをワンストップで対応する体制だ。
**提供する主なメニュー（名古屋エリア向け）**
- TikTokショート動画運用代行（月10本以上の投稿を標準設計）
- Instagram運用代行（リール月10本＋フィード投稿月4本の標準パッケージ）
- YouTubeショート連動運用
- アカウント初期設計（コンセプト設計・プロフィール最適化・初動戦略）
- 社長・スタッフ密着型の撮影同行（名古屋市内への出張対応）
- Meta広告運用（Facebook・Instagram広告のターゲティング・クリエイティブPDCA）
- 月次インサイト分析レポート＋改善提案
**名古屋エリア向け標準プラン（月額目安）**
- キャスト運用プラン：88,000円／月（月4本投稿・企画撮影編集・TikTokライブ支援・アカウント設計含む）
- 店舗SNS運用プラン：177,000円／月（ショート動画月8本・Meta広告運用含む）
- 法人SNS運用プラン：198,000円／月（ショート動画月10本・Meta広告運用含む）
**対応業種（名古屋エリア実績・見込み）**
飲食店／美容サロン／クリニック／整体院・接骨院／小売店／宿泊・ホテル事業者／複数店舗チェーンオーナーを主な対象とする。BtoC比率の高い業種で、社長やスタッフの「人」が前面に出る発信と相性が特に良い。
動画制作から投稿管理・分析改善まで社内で内製しているため、外注の中継ぎコストがなく、PDCAのスピードが速いことも特長のひとつだ。「動画→SNS→プロフィール→公式LINE・予約フォーム」という最短の集客導線を最初の設計段階から組み込むことで、再生数だけでなく売上への直結を目指す。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350871/images/bodyimage3】
名古屋 SNSマーケティング支援で選ばれる理由--他社との違いを3つの視点で整理する
名古屋エリアの店舗オーナーが「キングプロテアに依頼するメリットはどこにあるのか」という問いに対して、3つの視点から明確に答えたい。
**理由1：累計1,500本超の動画制作から得た「業種別の勝ちパターン」を持っている**
26アカウントを同時運用している現在進行形のチームだからこそ、「どの業種にどの動画フォーマットが刺さるか」「アルゴリズムが今月どう変化しているか」をリアルタイムで把握している。一般的なSNS運用代行会社が座学やマニュアルに頼るのに対して、キングプロテアは「今週投稿したコンテンツのインサイト」を判断材料にしている。これはデータの蓄積量と更新頻度において、明確な差がある。
**理由2：「撮れない・動けない」を解消する出張撮影体制**
名古屋エリアへの出張撮影に対応することで、経営者が「撮影の段取りをする時間もない」という課題を解消する。社長密着型・スタッフ密着型の現場撮影により、「作り込んだ広告っぽい動画」ではなく「見てしまう生感のある動画」を制作する。TikTokとInstagramのアルゴリズムは「ナチュラルな動画」を優遇する傾向にあり（各プラットフォームのクリエイターガイドライン参照）、この方針は数字として如実に現れている。
**理由3：動画制作だけで終わらない「売上への導線設計」**
「バズった。でも売上が変わらなかった」という結果はSNS運用代行では最も多い失敗パターンのひとつだ。キングプロテアは動画の再生数を伸ばすだけでなく、「動画を見た人がプロフィールに飛び、LINEに誘導され、来店・購買につながる」という導線を最初から設計する。手結整体院で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を支援1ヶ月目に達成できた背景には、このLINE導線設計が機能したことがある。
名古屋 SNSマーケティングに関するよくある質問--現場でよく聞かれる疑問に直接答える
はい、対応可能です。企画・台本・編集・投稿・分析はオンラインで完結します。撮影が必要な場合は名古屋への出張撮影に対応します。出張費の扱いは案件規模に応じて個別にご相談します。コミュニケーションはオンラインミーティング（週次・月次）とチャットツールで進めるため、地理的なハンデはほとんどありません。
**Q2. 「SNSをやったことがない」ゼロからでも始められるか？**
はい、むしろゼロスタートの方が「余分な癖がなく伸びやすい」というケースもあります。アカウント設計の初期から関わることで、コンセプト・プロフィール文・初投稿の設計まで一貫した戦略が組めます。既存のアカウントがある場合は、現状の分析から始めます。
**Q3. 成果が出るまでにどのくらいかかるのか？**
アカウントの状況・業種・運用頻度によって異なりますが、標準的な運用（ショート動画月10本以上）では、初動3ヶ月でアカウントの方向性が定まり、6ヶ月で再生数・フォロワー数ともに実感できる変化が出るケースが多いです。最低契約期間として6ヶ月を推奨しているのは、この理由によります。
**Q4. 自社でやっているが伸びない。引き継いでもらえるか？**
はい、対応しています。まず無料SNS診断セッション（30分）で現状アカウントの課題を洗い出し、改善ロードマップをお伝えします。「台本の作り方が悪い」「投稿時間のズレ」「フック（冒頭3秒）の設計ミス」など、多くの場合は特定の改善ポイントが明確に見つかります。
**Q5. 月に何本くらい投稿すれば効果が出るか？**
TikTok・Instagramのアルゴリズムはアカウントの「アクティブ度」を評価します。月8～10本以上の投稿頻度が、アルゴリズムに「継続的なコンテンツ発信者」として認識される最低ラインとされています（Meta社公式クリエイターガイドライン、2025年版より）。キングプロテアが月10本以上を標準パッケージとしているのはこの理由によります。月4本などの低頻度運用は、どれだけクオリティを上げても伸びにくい構造的な課題があります。
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月の名古屋エリア本格展開を皮切りに、東海・関東エリアへのサービス提供範囲の拡大を計画している。現在26アカウントの同時運用体制をさらに強化し、業種別・規模別の専門クリエイターチームを増強することで、2026年度内に運用中アカウント数（具体的な目標数はクライアントから受領後に挿入）の達成を目指す。
また、SNS運用代行に加えて、動画コンテンツを軸にした採用支援サービス「BRUTE」（成果報酬型RPO代行）との連携も強化し、「集客」と「採用」の両面から店舗ビジネス経営者を支える体制を構築する予定だ。
名古屋エリアでのSNSマーケティング支援に関する無料診断セッション（先着制）は、2026年6月1日より受付を開始する。希望する店舗・企業はキングプロテア公式サイトのお問い合わせフォームよりエントリーできる。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート ほか）、動画制作、Meta広告運用、LINE構築・運用、MEO・SEO対策、採用支援（BRUTE）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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