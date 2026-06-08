自動車内装材市場、軽量化・高機能素材需要を追い風に2035年990億2000万米ドルへ｜CAGR 4.20％
自動車内装材市場は、2025年に656億米ドルの規模を持ち、2035年には990億2000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2026-2035年）の年平均成長率（CAGR）は4.20％と安定した成長が見込まれており、快適性・高級感・先進技術への需要が市場を牽引しています。耐久性や機能性に優れたポリエステル生地、ビニール、レザー、アルカンターラなどの多彩な素材が、車内体験の質を向上させるために積極的に採用されています。
素材イノベーションと環境配慮
近年の自動車内装材市場では、環境意識の高まりに伴いヴィーガンレザーや低排出素材の採用が増加しています。これにより、従来のレザーの質感を再現しつつ、動物由来製品の環境・倫理面の懸念を解消しています。2024年には、約1000万台の電気ハッチバック車にVOC低減シートパッド、約700万台の中型SUVに低排出接着剤が採用される見込みで、持続可能性と安全性の両立が進んでいます。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
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市場ダイナミクス：快適性と高級感の需要
消費者の快適性や高級感への志向は、特にシートやダッシュボードの設計に強く影響しています。2025年、シートセグメントは市場の30％以上を占め、快適性・安全性・技術統合における中心的役割を担っています。アディエント社やレカロなど主要メーカーは、スポーツカーやモータースポーツ向けシートを通じて、高度な技術と性能を持つ製品を供給しています。
サプライチェーンの課題と対応
高度な内装部品の需要増に伴い、サプライチェーンは複雑化しています。特殊素材への依存、グローバル調達、認定素材の供給制約により、品質保証と納期遵守の管理は困難になっています。2024年には、必須接着剤を積載した4500個以上のコンテナが輸送遅延の影響を受ける見込みで、メーカーは資材調整と生産スケジュール管理の効率化に注力しています。
主要企業のリスト：
● Adient plc
● Asahi Kasei Corporation.
● DK-Schweizer
● DRÄXLMAIER Group
● DuPont de Nemours, Inc.
● Faurecia
● FORVIA HELLA
● Freudenberg Performance Materials
● Grupo Antolin
● Lear Corp.
● Sage Automotive Interiors
● SEIREN Co., Ltd.
● Stahl Holdings B.V.
● TOYODA GOSEI CO., LTD.
● TOYOTA BOSHOKU CORPORATION
● Yanfeng Automotive Interiors
車内カスタマイズの市場機会
パーソナライズ化の需要は、自動車内装材市場における大きな成長機会です。2024年には、約240万人のプレミアム車オーナーがアンビエント照明モジュールを導入、約160万台の新型コンパクトカーが交換可能なシートインサートを採用する見込みです。これにより、ユーザーは個々の好みに応じた内装デザインを実現でき、持続可能性の観点からも材料ロス削減に寄与します。
車両タイプと用途別分析
乗用車は市場シェアの78％以上を占め、快適性・美観・技術統合に対する消費者の期待を反映した内装材の採用でリードしています。プラスチック素材は47％以上のシェアを誇り、軽量性・コスト効率・デザイン自由度に優れることから、複雑形状の部品や一体成型部品に広く利用されています。メーカーは軽量化と耐久性の両立を図る一方、シートヒーターやインフォテインメント統合などの機能追加も進めています。
素材イノベーションと環境配慮
近年の自動車内装材市場では、環境意識の高まりに伴いヴィーガンレザーや低排出素材の採用が増加しています。これにより、従来のレザーの質感を再現しつつ、動物由来製品の環境・倫理面の懸念を解消しています。2024年には、約1000万台の電気ハッチバック車にVOC低減シートパッド、約700万台の中型SUVに低排出接着剤が採用される見込みで、持続可能性と安全性の両立が進んでいます。
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市場ダイナミクス：快適性と高級感の需要
消費者の快適性や高級感への志向は、特にシートやダッシュボードの設計に強く影響しています。2025年、シートセグメントは市場の30％以上を占め、快適性・安全性・技術統合における中心的役割を担っています。アディエント社やレカロなど主要メーカーは、スポーツカーやモータースポーツ向けシートを通じて、高度な技術と性能を持つ製品を供給しています。
サプライチェーンの課題と対応
高度な内装部品の需要増に伴い、サプライチェーンは複雑化しています。特殊素材への依存、グローバル調達、認定素材の供給制約により、品質保証と納期遵守の管理は困難になっています。2024年には、必須接着剤を積載した4500個以上のコンテナが輸送遅延の影響を受ける見込みで、メーカーは資材調整と生産スケジュール管理の効率化に注力しています。
主要企業のリスト：
● Adient plc
● Asahi Kasei Corporation.
● DK-Schweizer
● DRÄXLMAIER Group
● DuPont de Nemours, Inc.
● Faurecia
● FORVIA HELLA
● Freudenberg Performance Materials
● Grupo Antolin
● Lear Corp.
● Sage Automotive Interiors
● SEIREN Co., Ltd.
● Stahl Holdings B.V.
● TOYODA GOSEI CO., LTD.
● TOYOTA BOSHOKU CORPORATION
● Yanfeng Automotive Interiors
車内カスタマイズの市場機会
パーソナライズ化の需要は、自動車内装材市場における大きな成長機会です。2024年には、約240万人のプレミアム車オーナーがアンビエント照明モジュールを導入、約160万台の新型コンパクトカーが交換可能なシートインサートを採用する見込みです。これにより、ユーザーは個々の好みに応じた内装デザインを実現でき、持続可能性の観点からも材料ロス削減に寄与します。
車両タイプと用途別分析
乗用車は市場シェアの78％以上を占め、快適性・美観・技術統合に対する消費者の期待を反映した内装材の採用でリードしています。プラスチック素材は47％以上のシェアを誇り、軽量性・コスト効率・デザイン自由度に優れることから、複雑形状の部品や一体成型部品に広く利用されています。メーカーは軽量化と耐久性の両立を図る一方、シートヒーターやインフォテインメント統合などの機能追加も進めています。