自動車内装材市場、軽量化・高機能素材需要を追い風に2035年990億2000万米ドルへ｜CAGR 4.20％

自動車内装材市場、軽量化・高機能素材需要を追い風に2035年990億2000万米ドルへ｜CAGR 4.20％