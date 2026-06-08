新規コース「【ライブ】マネージャー向けキャリアトーク基礎トレーニング」提供開始
総合人材育成企業の株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦）は、2026年6月12日（金）より新規コース「【ライブ】マネージャー向けキャリアトーク基礎トレーニング」を提供開始します。
【背景】
人生100年時代を迎え、一人ひとりが自身のキャリアを主体的に描くことが求められています。一方で職場では、チームのメンバーとの「キャリアに関する会話の進め方が難しい」と感じるマネージャーも少なくありません。
【特徴】
本コースでは、「わかろうとして聴く」姿勢を軸に、キャリアトークのプロセス（関係構築／キャリア課題の把握／課題への対処）を学習します。2種類のロールプレイ（基礎力アップ／対応力アップ）とフィードバックで、現場で再現できる対話スキルを高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351005/images/bodyimage1】
【コース情報】
「【ライブ】マネージャー向け キャリアトーク基礎トレーニング」
定価：36,300円（税込）
学習期間：0.5日間（13:30～17:30）
受講対象者：管理職
前提知識：特に必要ありません
【関連Webサイト】
「【ライブ】マネージャー向けキャリアトーク基礎トレーニング」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=ULG30R
富士通ラーニングメディア「キャリアデザイン」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca525101.htm
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
【背景】
人生100年時代を迎え、一人ひとりが自身のキャリアを主体的に描くことが求められています。一方で職場では、チームのメンバーとの「キャリアに関する会話の進め方が難しい」と感じるマネージャーも少なくありません。
【特徴】
本コースでは、「わかろうとして聴く」姿勢を軸に、キャリアトークのプロセス（関係構築／キャリア課題の把握／課題への対処）を学習します。2種類のロールプレイ（基礎力アップ／対応力アップ）とフィードバックで、現場で再現できる対話スキルを高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351005/images/bodyimage1】
【コース情報】
「【ライブ】マネージャー向け キャリアトーク基礎トレーニング」
定価：36,300円（税込）
学習期間：0.5日間（13:30～17:30）
受講対象者：管理職
前提知識：特に必要ありません
【関連Webサイト】
「【ライブ】マネージャー向けキャリアトーク基礎トレーニング」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=ULG30R
富士通ラーニングメディア「キャリアデザイン」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca525101.htm
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
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