ニジゲンノモリ公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 「NARUTO-ナルト-」コラボルーム限定 「うちは兄弟 グランシャリオコラボドリンク」6月9日より提供
うちはイタチ、うちはサスケ 2人をお祝いするオリジナルメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351614/images/bodyimage1】
▲オリジナルコースター
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、「NARUTO-ナルト-」コラボルーム『火影の別荘』・『“暁”のコクーン』に宿泊される方を対象に、6月9日に誕生日を迎える“うちはイタチ”と、7月23日に誕生日を迎える“うちはサスケ”を記念したコラボメニュー「うちは兄弟 グランシャリオコラボドリンク」を2026年6月9日（火）～8月31日（月）の期間限定で提供いたします。
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▲うちはサスケコラボドリンク 「千鳥-Chidori-」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351614/images/bodyimage3】
▲うちはイタチコラボドリンク 「月読-Tsukuyomi-」
今回提供するコラボメニュー「うちは兄弟 グランシャリオコラボドリンク」は、うちはサスケとうちはイタチの2人をイメージしたコラボドリンクを企画。サスケをイメージした「千鳥 -Chidori-」は、クールで孤高なサスケを表現した、青く澄んだ色合いのラムネベースドリンク。パチパチキャンディを加えることで、炭酸とともにはじける音や刺激を生み出し、サスケの技「千鳥」をイメージした爽快感あふれる一杯に仕上げました。また、イタチをイメージした「月読-Tsukuyomi-」は、黒いカシスシロップに白ブドウジュースを重ねており、混ぜ合わせることで、写輪眼を思わせる深紅の色合いへと変化します。見た目は濃厚ながら、味わいは爽やか。精神を支配するイタチの瞳術「月読」を表現した一杯です。また、本コラボメニューを注文された方には、それぞれのドリンクに合わせた、2人のオリジナルコースターをプレゼントいたします。
大人気の「NARUTO-ナルト-」コラボルームで、初めてのオリジナルメニューが誕生！サスケとイタチ、2人の物語はひと晩あっても語り尽くすことはできません。2人の誕生日をお祝いするため、ニジゲンノモリ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」で特別な一夜をお過ごしください。
■GRAND CHARIOT 北斗七星135°「NARUTO-ナルト-」コラボルーム『火影の別荘』、『“暁”のコクーン』限定 オリジナルコラボメニュー「うちは兄弟 グランシャリオコラボドリンク」 概要
期間：
2026年6月9日（火）～8月31日（月）
※8月31日ご宿泊のお客様は、9月1日まで注文が可能です
メニュー：
うちはサスケ コラボドリンク「千鳥-Chidori-」／1,210円（税込）
うちはイタチ コラボドリンク「月読-Tsukuyomi-」／1,210円（税込）
対象：
上記期間中にコラボルーム「火影の別荘」、「“暁”のコクーン」にご宿泊された方
特典：
うちはサスケ コラボドリンク「千鳥-Chidori-」を購入された方にはサスケのオリジナルコースターを、うちはイタチ コラボドリンク「月読-Tsukuyomi-」を購入された方にはイタチのオリジナルコースターをプレゼント。
両方のドリンクを購入された方には、サスケとイタチのコースターを1枚ずつプレゼントいたします。
※特典のお渡しは、ドリンク1杯につき1枚となります
※特典は無くなり次第終了
■ （参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°『NARUTO-ナルト-』コラボルーム
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▲オリジナルコースター
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、「NARUTO-ナルト-」コラボルーム『火影の別荘』・『“暁”のコクーン』に宿泊される方を対象に、6月9日に誕生日を迎える“うちはイタチ”と、7月23日に誕生日を迎える“うちはサスケ”を記念したコラボメニュー「うちは兄弟 グランシャリオコラボドリンク」を2026年6月9日（火）～8月31日（月）の期間限定で提供いたします。
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▲うちはサスケコラボドリンク 「千鳥-Chidori-」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351614/images/bodyimage3】
▲うちはイタチコラボドリンク 「月読-Tsukuyomi-」
今回提供するコラボメニュー「うちは兄弟 グランシャリオコラボドリンク」は、うちはサスケとうちはイタチの2人をイメージしたコラボドリンクを企画。サスケをイメージした「千鳥 -Chidori-」は、クールで孤高なサスケを表現した、青く澄んだ色合いのラムネベースドリンク。パチパチキャンディを加えることで、炭酸とともにはじける音や刺激を生み出し、サスケの技「千鳥」をイメージした爽快感あふれる一杯に仕上げました。また、イタチをイメージした「月読-Tsukuyomi-」は、黒いカシスシロップに白ブドウジュースを重ねており、混ぜ合わせることで、写輪眼を思わせる深紅の色合いへと変化します。見た目は濃厚ながら、味わいは爽やか。精神を支配するイタチの瞳術「月読」を表現した一杯です。また、本コラボメニューを注文された方には、それぞれのドリンクに合わせた、2人のオリジナルコースターをプレゼントいたします。
大人気の「NARUTO-ナルト-」コラボルームで、初めてのオリジナルメニューが誕生！サスケとイタチ、2人の物語はひと晩あっても語り尽くすことはできません。2人の誕生日をお祝いするため、ニジゲンノモリ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」で特別な一夜をお過ごしください。
■GRAND CHARIOT 北斗七星135°「NARUTO-ナルト-」コラボルーム『火影の別荘』、『“暁”のコクーン』限定 オリジナルコラボメニュー「うちは兄弟 グランシャリオコラボドリンク」 概要
期間：
2026年6月9日（火）～8月31日（月）
※8月31日ご宿泊のお客様は、9月1日まで注文が可能です
メニュー：
うちはサスケ コラボドリンク「千鳥-Chidori-」／1,210円（税込）
うちはイタチ コラボドリンク「月読-Tsukuyomi-」／1,210円（税込）
対象：
上記期間中にコラボルーム「火影の別荘」、「“暁”のコクーン」にご宿泊された方
特典：
うちはサスケ コラボドリンク「千鳥-Chidori-」を購入された方にはサスケのオリジナルコースターを、うちはイタチ コラボドリンク「月読-Tsukuyomi-」を購入された方にはイタチのオリジナルコースターをプレゼント。
両方のドリンクを購入された方には、サスケとイタチのコースターを1枚ずつプレゼントいたします。
※特典のお渡しは、ドリンク1杯につき1枚となります
※特典は無くなり次第終了
■ （参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°『NARUTO-ナルト-』コラボルーム