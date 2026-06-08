株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンの、東京以外でこそ伸びるAIO対策代理店の実態ー地方密着の関係性がそのまま武器に。AIO対策プログラム「AIO Assist」の地方代理店が成果を出す理由
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）は、同社のAIO対策プログラム「AIO Assist」の販売代理店のうち、地方で活動する加盟者の成果が顕著であることを報告しました。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
地方の代理店が好成績を収める理由
地方で中小企業のコンサルティングを行うY.N氏（40代男性・法人代表）は、代理店として月間150万円の売上を記録しています。同氏は「クライアントの多くがWEB集客に課題を感じている。『AIに出る』という切り口は経営者にとってわかりやすく、提案するとほぼ即決する」と述べています。
地方では東京と比較してデジタルマーケティングの提案ができる事業者が少なく、AI検索対策という新しい領域での提案は競合が皆無に等しいと言えます。加えて、地方特有の経営者同士の密な関係性が、紹介の連鎖を生みやすい構造となっています。
全業種・全カテゴリ対応の商材
AIO Assistは業種や事業規模を問いません。実際にAI検索で社名・商品名・URLが表示された業種には、医療機器メーカー、観光・宿泊・リゾート施設、不動産・建築・リフォーム会社、教育・スクール・キャリア支援、マーケティング・広告会社、製造業向けBtoBプロダクト、DX推進・スタートアップ支援など、多岐にわたる実績があります。地方に多い中小企業のほぼすべての業種に提案可能な商材です。
施策実行は本部が対応
代理店に求められるのは見込み客の紹介のみ。商談・施策実行・顧客対応はすべて本部が行うため、地方でリソースの限られた事業者でも無理なく活動できます。
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表・深作浩一郎の指導体制
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346659/images/bodyimage1】
代理店向け研修では、代表・深作浩一郎が直接指導にあたります。深作浩一郎は自身も地方創生事業に携わっており、地方の事業環境への理解が深いです。マーケティングだけでなく、起業・独立・経営に関するノウハウも研修で提供されます。
代理店制度の特徴
・場所を問わず在宅で活動可能、ノルマなし
・代理店経由でないと本部は受注しない体制
・提案時の価格設定・サービス構成のカスタマイズが自由
・営業支援ツール・テンプレートの提供
無料ウェビナーを開催中
代理店制度の全容と収益モデルを解説する無料ウェビナーを常時開催中です。地方で新たな事業の柱を探している方、代理店ビジネスに関心のある方の参加を推奨します。
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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地方の代理店が好成績を収める理由
地方で中小企業のコンサルティングを行うY.N氏（40代男性・法人代表）は、代理店として月間150万円の売上を記録しています。同氏は「クライアントの多くがWEB集客に課題を感じている。『AIに出る』という切り口は経営者にとってわかりやすく、提案するとほぼ即決する」と述べています。
地方では東京と比較してデジタルマーケティングの提案ができる事業者が少なく、AI検索対策という新しい領域での提案は競合が皆無に等しいと言えます。加えて、地方特有の経営者同士の密な関係性が、紹介の連鎖を生みやすい構造となっています。
全業種・全カテゴリ対応の商材
AIO Assistは業種や事業規模を問いません。実際にAI検索で社名・商品名・URLが表示された業種には、医療機器メーカー、観光・宿泊・リゾート施設、不動産・建築・リフォーム会社、教育・スクール・キャリア支援、マーケティング・広告会社、製造業向けBtoBプロダクト、DX推進・スタートアップ支援など、多岐にわたる実績があります。地方に多い中小企業のほぼすべての業種に提案可能な商材です。
施策実行は本部が対応
代理店に求められるのは見込み客の紹介のみ。商談・施策実行・顧客対応はすべて本部が行うため、地方でリソースの限られた事業者でも無理なく活動できます。
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表・深作浩一郎の指導体制
代理店向け研修では、代表・深作浩一郎が直接指導にあたります。深作浩一郎は自身も地方創生事業に携わっており、地方の事業環境への理解が深いです。マーケティングだけでなく、起業・独立・経営に関するノウハウも研修で提供されます。
代理店制度の特徴
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会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
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