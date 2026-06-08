Nutanix Unified StorageがNVIDIA認証を取得したことを発表
Nutanix Unified Storage、NVIDIA搭載のAIインフラストラクチャーによる本番ワークロードをサポートするためのエンタープライズレベルの検証が完了
AIネイティブストレージの進化に向けて、今後はNVIDIA BlueField-4 STXもサポート予定
San Jose, Calif. - May 31, 2026 - ハイブリッド・マルチクラウドコンピューティングのリーダーであるNutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は本日、Nutanix Unified Storage（NUS）ソリューションがエンタープライズレベルのNVIDIA認証を取得したことを発表しました。NVIDIA認証ストレージは、大規模な本番環境のAIワークロードに求められるパフォーマンス、セキュリティ、規模をサポートするストレージソリューションを、企業やクラウドプロバイダーが安心して展開できるよう設計されています。さらに、AIネイティブストレージの進化に向けて、NutanixはNVIDIA Vera BlueField-4 STXのサポートも計画しており、データアクセスの高速化、ストレージの効率化、大規模なAI運用の簡素化に向けた取り組みを強化しています。
企業やクラウドプロバイダーが本番環境のAIワークロードをサポートするAIファクトリーの構築を進める中、データを継続的に供給し、GPUを最大限に活用し、展開リスクを軽減できるインフラストラクチャーが求められています。成功の鍵は、強力なGPUへのアクセスだけではなく、高い効率性と信頼性を持ってシステムにデータを供給できることが重要です。インフラストラクチャーの断片化やデータのサイロ化、あるいはパフォーマンスが一貫性を欠く場合、デプロイメントが遅れ、GPUの効率性は制限され、AIの確実な拡張はより困難になります。
今回の認証取得により、Nutanixは企業やクラウドプロバイダーに検証済みの構成を提供し、AIインフラストラクチャーのエンタープライズ展開をサポートします。この認証は、NVIDIAのAIインフラストラクチャーとNUSのフルスタックの相互運用性が確認されており、これによってI/Oのボトルネックと統合リスクを低減します。AIワークロードが求める大量のデータ処理に対して、リニアなスケーラビリティを実現することで、企業の最重要資産であるGPUとデータを、本番環境において最大限の効率で活用できるよう 支援します。
Nutanix製品管理部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるThomas Cornelyは、次のように述べています。「インフラストラクチャーの断片化とデータのサイロ化は、GPUインフラストラクチャーの効率性を制限しており、AIファクトリーの構築・運用を成功させるため、企業はこうした課題を克服する必要があります。今回のNVIDIAによる認証は、モダンなAIワークロードに求められるフルスタックの相互運用性、リニアなスケーラビリティ、信頼性の高いデータ速度をNUSが提供することの確かな裏付けです。NVIDIAと緊密に協力することで、お客様に 本番のAI運用を確実に拡張するための高性能かつ統合型のインフラストラクチャーを提供します。」
NVIDIAストレージテクノロジー担当バイスプレジデントであるJason Hardy氏は、次のように述べています。「企業がAIファクトリーの展開を拡張し、要求の厳しいエージェント型AIワークロードに対応する際、ストレージはフルスタックのパフォーマンス、効率性、精度を引き出すための基盤となります。NUSがNVIDIA認証を取得したことで、データのボトルネックを解消し、GPUを最大限に活用し、本番のAIワークロードを確実に拡張するための相互運用性と信頼性を備えた基盤が実現します。」
AIネイティブストレージの進化に向けて、今後はNVIDIA BlueField-4 STXもサポート予定
San Jose, Calif. - May 31, 2026 - ハイブリッド・マルチクラウドコンピューティングのリーダーであるNutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は本日、Nutanix Unified Storage（NUS）ソリューションがエンタープライズレベルのNVIDIA認証を取得したことを発表しました。NVIDIA認証ストレージは、大規模な本番環境のAIワークロードに求められるパフォーマンス、セキュリティ、規模をサポートするストレージソリューションを、企業やクラウドプロバイダーが安心して展開できるよう設計されています。さらに、AIネイティブストレージの進化に向けて、NutanixはNVIDIA Vera BlueField-4 STXのサポートも計画しており、データアクセスの高速化、ストレージの効率化、大規模なAI運用の簡素化に向けた取り組みを強化しています。
企業やクラウドプロバイダーが本番環境のAIワークロードをサポートするAIファクトリーの構築を進める中、データを継続的に供給し、GPUを最大限に活用し、展開リスクを軽減できるインフラストラクチャーが求められています。成功の鍵は、強力なGPUへのアクセスだけではなく、高い効率性と信頼性を持ってシステムにデータを供給できることが重要です。インフラストラクチャーの断片化やデータのサイロ化、あるいはパフォーマンスが一貫性を欠く場合、デプロイメントが遅れ、GPUの効率性は制限され、AIの確実な拡張はより困難になります。
今回の認証取得により、Nutanixは企業やクラウドプロバイダーに検証済みの構成を提供し、AIインフラストラクチャーのエンタープライズ展開をサポートします。この認証は、NVIDIAのAIインフラストラクチャーとNUSのフルスタックの相互運用性が確認されており、これによってI/Oのボトルネックと統合リスクを低減します。AIワークロードが求める大量のデータ処理に対して、リニアなスケーラビリティを実現することで、企業の最重要資産であるGPUとデータを、本番環境において最大限の効率で活用できるよう 支援します。
Nutanix製品管理部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるThomas Cornelyは、次のように述べています。「インフラストラクチャーの断片化とデータのサイロ化は、GPUインフラストラクチャーの効率性を制限しており、AIファクトリーの構築・運用を成功させるため、企業はこうした課題を克服する必要があります。今回のNVIDIAによる認証は、モダンなAIワークロードに求められるフルスタックの相互運用性、リニアなスケーラビリティ、信頼性の高いデータ速度をNUSが提供することの確かな裏付けです。NVIDIAと緊密に協力することで、お客様に 本番のAI運用を確実に拡張するための高性能かつ統合型のインフラストラクチャーを提供します。」
NVIDIAストレージテクノロジー担当バイスプレジデントであるJason Hardy氏は、次のように述べています。「企業がAIファクトリーの展開を拡張し、要求の厳しいエージェント型AIワークロードに対応する際、ストレージはフルスタックのパフォーマンス、効率性、精度を引き出すための基盤となります。NUSがNVIDIA認証を取得したことで、データのボトルネックを解消し、GPUを最大限に活用し、本番のAIワークロードを確実に拡張するための相互運用性と信頼性を備えた基盤が実現します。」