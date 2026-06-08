携帯型プラスチック溶接ガンの世界市場2026年、グローバル市場規模（ホットエア溶接ガン、押出溶接ガン）・分析レポートを発表
2026年6月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型プラスチック溶接ガンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型プラスチック溶接ガンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は2億5200万米ドルと評価されており、2031年には3億1600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は3.3％とされており、建設、自動車メンテナンス、包装・印刷、電子機器産業などでの需要増加が市場成長を支えています。
米国の関税政策や各国の政策対応が競争構造、地域経済動向、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています 。
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製品概要では、携帯型プラスチック溶接ガンの特徴について解説しています。この装置は小型で高出力、耐久性・長寿命を兼ね備えています。
加熱管にはスープシェル防護と電子保護システムが備わっており、正確な温度制御が可能です。軽量で持ち運びが容易であり、連続使用にも対応しています。統合設計により、内蔵ファンが搭載され、現場での施工が簡便である点が特徴です 。
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市場分析では、定量的・定性的な視点から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、産業用途や建設・自動車分野の拡大に伴い、精密溶接ニーズの増加が成長要因となっています。また、競争環境、供給と需要の動向も分析され、主要企業の市場シェアや地域別動向が評価されています 。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプはホットエア溶接ガン、押出溶接ガン、その他に分類されます。
用途別では建設、自動車メンテナンス、包装・印刷、電子機器、その他に分類され、特に建設・自動車分野での採用が市場成長を牽引しています 。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Lesite、Master、Lincoln、ABICOR BINZEL、Miller、Kemppi、Fronius、Parker Torchology、CenterLine、MK Products, Inc、Zhejiang Kende Mechanical and Electrical、Shenzhen Takgiko Technology、Aquafusion、Chuangrongなどが紹介されています。
これらの企業は、高精度化、自動化、製品の持続性向上を進めており、競争力強化を図っています 。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は米国、カナダ、メキシコで構成され、産業施設と建設需要の安定化により成長を維持しています。欧州市場はドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアを中心に市場成長を支えています。
アジア太平洋地域は中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアを中心に最も高い成長率が期待されています。南米市場はブラジル、アルゼンチン、コロンビアを中心に拡大が見込まれています。中東・アフリカ市場ではサウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカでの需要増加が予測されています 。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型プラスチック溶接ガンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型プラスチック溶接ガンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は2億5200万米ドルと評価されており、2031年には3億1600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は3.3％とされており、建設、自動車メンテナンス、包装・印刷、電子機器産業などでの需要増加が市場成長を支えています。
米国の関税政策や各国の政策対応が競争構造、地域経済動向、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています 。
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製品概要では、携帯型プラスチック溶接ガンの特徴について解説しています。この装置は小型で高出力、耐久性・長寿命を兼ね備えています。
加熱管にはスープシェル防護と電子保護システムが備わっており、正確な温度制御が可能です。軽量で持ち運びが容易であり、連続使用にも対応しています。統合設計により、内蔵ファンが搭載され、現場での施工が簡便である点が特徴です 。
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市場分析では、定量的・定性的な視点から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、産業用途や建設・自動車分野の拡大に伴い、精密溶接ニーズの増加が成長要因となっています。また、競争環境、供給と需要の動向も分析され、主要企業の市場シェアや地域別動向が評価されています 。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプはホットエア溶接ガン、押出溶接ガン、その他に分類されます。
用途別では建設、自動車メンテナンス、包装・印刷、電子機器、その他に分類され、特に建設・自動車分野での採用が市場成長を牽引しています 。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Lesite、Master、Lincoln、ABICOR BINZEL、Miller、Kemppi、Fronius、Parker Torchology、CenterLine、MK Products, Inc、Zhejiang Kende Mechanical and Electrical、Shenzhen Takgiko Technology、Aquafusion、Chuangrongなどが紹介されています。
これらの企業は、高精度化、自動化、製品の持続性向上を進めており、競争力強化を図っています 。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は米国、カナダ、メキシコで構成され、産業施設と建設需要の安定化により成長を維持しています。欧州市場はドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアを中心に市場成長を支えています。
アジア太平洋地域は中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアを中心に最も高い成長率が期待されています。南米市場はブラジル、アルゼンチン、コロンビアを中心に拡大が見込まれています。中東・アフリカ市場ではサウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカでの需要増加が予測されています 。
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