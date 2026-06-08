女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」、オンデマンドセミナーを「24時間働き続けるファンメイカー」に変える電子書籍『オンデマンドセミナーヒットパターンアイディア集』を発行
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351647/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年5月13日に電子書籍『オンデマンドセミナー ヒットパターン アイディア集 ~見られないオンデマンドを「期限と動線」で見られる仕組みに変える48のアイディア~』を発行したことをお知らせいたします。
https://www.active-note.jp/book/hitidea/
■オンデマンドセミナーの課題を解決する48のヒットパターン
「オンデマンドセミナーを開催しているけれども、申込はあるのに視聴されない」「見られても、個別相談につながらない」
業界の調査によると、ウェビナー登録者のうち、ライブ配信を視聴する人は30～40%。録画配信を視聴する人は登録者の45～55%(Adobe調査)。つまり、登録者の半分以上は録画でしか出会えていないことになります。
さらに深刻なデータがあります。Seminar Shelfが分析した300本超のビジネスセミナー動画では、平均で全体の60%地点で視聴者が離脱している。60%といえば、ちょうど一番大事なポイントを伝え始めるタイミングです。
ところが、ここを設計しなおすだけで、オンデマンドは「24時間働き続けるファンメイカー」に変わります。
本書では、エンティティ・ブランディング・プロデューサー 長瀬葉弓が集まる集客総研のクライアントと一緒に積み上げてきた、オンデマンドセミナーのヒットパターンを48個、すべて書きました。
■本書の信頼性について
本書に書かれている48個のヒットパターンは、世界中のデータで再現されていて、かつ、長瀬葉弓の現場で実際に成果を出してきた仕掛けだけが残されています。
世界中のウェビナー業界の構造データと、日本の女性起業家の現場の感情を統合した、再現性のあるヒットパターン集として、安心してお使いいただけます。
■本書の構成
はじめに
第1章 なぜオンデマンドは見られないのか
- 3つの根本原因と、解決の方向性
第2章 申込の動線をヒットさせる10のアイディア
第3章 視聴率を上げる10のアイディア
第4章 動画の中身をヒットさせる10のアイディア
第5章 個別相談につなぐ動線の10のアイディア
第6章 還流させる8のアイディア
おわりに 長瀬葉弓式オンデマンド設計の3軸
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・オンデマンドセミナーを開催しているのに、申込はあるのに視聴されないとお悩みの方
・録画配信を視聴してもらえても、個別相談や次のステップにつながらないとお悩みの方
・ウェビナー登録者の離脱率を改善し、最後まで見てもらえる仕組みを作りたい方
・動画マーケティングの視聴維持率を高め、成約率をアップしたい方
・AIにも推薦される動画コンテンツの設計方法を学びたい方
・SNSやブログ、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客(R)総研とは?なぜ生まれたのか?
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは?】
お客様に" 伝わる言葉 " を地球上から探しだし、お客様の心に届ける" ラブレター " を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ) を使って学ぶ、個人起業家・経営者のためのAI×WEBマーケティングスクール「集まる集客(R)カレッジ」
AIに推薦されるファネルを創る集まる集客カレッジは、AI第一世代の起業家のためのAIの使い方とWEBマーケティングを学べるオンラインスクールです。
24の専門講座と24の専用AIツールで、SNS、SEO、LP、広告運用、セールスライティングなど起業に必要なすべてのWEB集客スキルを順番に学べる設計になっています。
月額2980円(税抜)で学ぶことができます。
https://www.active-note.jp/start/
【 Buddy@i(バディアイ)】
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、24個の専用AI Buddy@i(バディアイ)と共に24ステップの学びへ体系化いたしました。
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在100冊以上が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
『講座って何するんですか?』と聞かれます。セミナーや個別相談、動画を見た人に何を準備したら成約につながる? 女性起業家のお悩み解決Q&A
https://www.active-note.jp/qa/kouza-nanisuru/
講師業の女性起業家向け2026年YouTube攻略 チェックリスト
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/y_seo2026/
2026年のYouTubeアルゴリズム7つの変化
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtube-12/
YouTube集客の全体像と、成果を出すための具体的な3ステップ(2026年版)
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtubeguide2026/
Q&A形式がAIに引用されるのはなぜですか
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/douga-seikadenai/
インスタ長尺動画は有利?アルゴリズムと視聴維持率を公式情報で検証【2026年版】
https://www.active-note.jp/qa/instaseo/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長:長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL:https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年5月13日に電子書籍『オンデマンドセミナー ヒットパターン アイディア集 ~見られないオンデマンドを「期限と動線」で見られる仕組みに変える48のアイディア~』を発行したことをお知らせいたします。
https://www.active-note.jp/book/hitidea/
■オンデマンドセミナーの課題を解決する48のヒットパターン
「オンデマンドセミナーを開催しているけれども、申込はあるのに視聴されない」「見られても、個別相談につながらない」
業界の調査によると、ウェビナー登録者のうち、ライブ配信を視聴する人は30～40%。録画配信を視聴する人は登録者の45～55%(Adobe調査)。つまり、登録者の半分以上は録画でしか出会えていないことになります。
さらに深刻なデータがあります。Seminar Shelfが分析した300本超のビジネスセミナー動画では、平均で全体の60%地点で視聴者が離脱している。60%といえば、ちょうど一番大事なポイントを伝え始めるタイミングです。
ところが、ここを設計しなおすだけで、オンデマンドは「24時間働き続けるファンメイカー」に変わります。
本書では、エンティティ・ブランディング・プロデューサー 長瀬葉弓が集まる集客総研のクライアントと一緒に積み上げてきた、オンデマンドセミナーのヒットパターンを48個、すべて書きました。
■本書の信頼性について
本書に書かれている48個のヒットパターンは、世界中のデータで再現されていて、かつ、長瀬葉弓の現場で実際に成果を出してきた仕掛けだけが残されています。
世界中のウェビナー業界の構造データと、日本の女性起業家の現場の感情を統合した、再現性のあるヒットパターン集として、安心してお使いいただけます。
はじめに
第1章 なぜオンデマンドは見られないのか
- 3つの根本原因と、解決の方向性
第2章 申込の動線をヒットさせる10のアイディア
第3章 視聴率を上げる10のアイディア
第4章 動画の中身をヒットさせる10のアイディア
第5章 個別相談につなぐ動線の10のアイディア
第6章 還流させる8のアイディア
おわりに 長瀬葉弓式オンデマンド設計の3軸
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・オンデマンドセミナーを開催しているのに、申込はあるのに視聴されないとお悩みの方
・録画配信を視聴してもらえても、個別相談や次のステップにつながらないとお悩みの方
・ウェビナー登録者の離脱率を改善し、最後まで見てもらえる仕組みを作りたい方
・動画マーケティングの視聴維持率を高め、成約率をアップしたい方
・AIにも推薦される動画コンテンツの設計方法を学びたい方
・SNSやブログ、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客(R)総研とは?なぜ生まれたのか?
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは?】
お客様に" 伝わる言葉 " を地球上から探しだし、お客様の心に届ける" ラブレター " を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ) を使って学ぶ、個人起業家・経営者のためのAI×WEBマーケティングスクール「集まる集客(R)カレッジ」
AIに推薦されるファネルを創る集まる集客カレッジは、AI第一世代の起業家のためのAIの使い方とWEBマーケティングを学べるオンラインスクールです。
24の専門講座と24の専用AIツールで、SNS、SEO、LP、広告運用、セールスライティングなど起業に必要なすべてのWEB集客スキルを順番に学べる設計になっています。
月額2980円(税抜)で学ぶことができます。
https://www.active-note.jp/start/
【 Buddy@i(バディアイ)】
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、24個の専用AI Buddy@i(バディアイ)と共に24ステップの学びへ体系化いたしました。
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在100冊以上が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
『講座って何するんですか?』と聞かれます。セミナーや個別相談、動画を見た人に何を準備したら成約につながる? 女性起業家のお悩み解決Q&A
https://www.active-note.jp/qa/kouza-nanisuru/
講師業の女性起業家向け2026年YouTube攻略 チェックリスト
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/y_seo2026/
2026年のYouTubeアルゴリズム7つの変化
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtube-12/
YouTube集客の全体像と、成果を出すための具体的な3ステップ(2026年版)
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtubeguide2026/
Q&A形式がAIに引用されるのはなぜですか
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/douga-seikadenai/
インスタ長尺動画は有利?アルゴリズムと視聴維持率を公式情報で検証【2026年版】
https://www.active-note.jp/qa/instaseo/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長:長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL:https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
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