DMG MORI Digital株式会社(本社：札幌市厚別区、代表取締役社長：曽我 崇明)は、2026年6月17日(水)から6月20日(土)まで開催される「第8回 国際 建設・測量展(CSPI 2026)」において、双葉電子工業株式会社(以下、双葉電子工業)が推進する建設重機の遠隔操作・自動化構想の実現を支える要素技術を展示します。





近年の建設業界では、人手不足や熟練作業者の減少に加え、安全性向上への要求の高まりを背景に、建設重機の自動化・高度化に対するニーズが拡大しています。





双葉電子工業は、これらの課題に対応するため、人・資材・機械が混在する現場においても、安全かつ効率的な作業をリモコン操作で実現することを目指し、現場適用を前提とした建設重機の自動化構想を推進しています。





一方で、実際の現場環境では、認識精度、処理速度、通信環境など、複数の技術要素を同時に成立させる必要があり、単一の技術のみで実現することは困難です。

こうした課題に対し、当社はエッジAI処理や組込みソフトウェア、ネットワーク通信、小型演算装置などの要素技術を組み合わせ、現場環境に適合したシステム構築を可能にする技術を提供しています。

本展示では、建設重機の自動化を実現するうえで必要となる各種要素技術をご紹介します。来場者の皆さまには、自社の用途や現場条件に応じたシステム構成を具体的に検討するための情報をご提供します。









■ 展示内容(要素技術)

・エッジAIによるリアルタイム画像認識技術

・通信を含めたリモコンシステムとの統合構成案

・PoCから量産展開を見据えた開発・導入アプローチ





Digital E3 Core エッジAIボード、専用カメラユニット(延長ケーブル含む)





https://www.dmgmori-digital.co.jp/product/e3core/









■ 導入検討に役立つポイント

・自社の現場条件や用途に応じたシステム構成案の検討に役立つ情報を得られます

・実運用を見据えた現場適用時の技術要件や課題を整理できます

・PoCから量産展開までの進め方を具体的に把握できます





展示ブースでは、技術面からの解説に加え、お客様の現場条件や用途を踏まえたシステム構成の検討に役立つ情報をご紹介します。建設現場の自動化・遠隔化をご検討中の皆さまは、ぜひ双葉電子工業ブースへお立ち寄りください。









■ 展示会概要

・展示会名 ： 第8回 国際 建設・測量展(CSPI 2026)

・会期 ： 2026年6月17日(水)～6月20日(土)

・会場 ： 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区)

・ブース番号： 07-01(双葉電子工業ブース)









■双葉電子工業株式会社について

双葉電子工業は、1962年にホビー用ラジコンの送信機・受信機の製造および販売を開始。その中で培った技術や経験をもとに1980年代より産業用無線機器の開発に取り組み、建機・農機メーカー様をはじめ、多くのお客様の現場ニーズに寄り添いながら商品開発を続けています。

双葉電子工業の詳細は、 https://www.futaba.co.jp/ をご覧ください。









■DMG MORI Digital株式会社について

DMG MORI Digital株式会社は、1980年に北海道大学発のベンチャー企業「株式会社ビー・ユー・ジー」として札幌に設立されました。2008年10月には株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)と資本・業務提携を行い、2023年1月に現社名へ変更しました。現在は、「Cente」などの組込み通信機器関連技術や工作機械制御技術の研究・開発を中心に事業を展開しています。

DMG MORI Digital株式会社の詳細は、 https://www.dmgmori-digital.co.jp/ をご覧ください。









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