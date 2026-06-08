北海道新聞社は、2026年9月21日(月・祝)に札幌市豊平区の大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナにて、花火大会「HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)」を今年も開催します。2026年6月8日(月)12:00よりローソンチケットにて先行販売を開始いたします。

道新・秋華火 公式ホームページ： https://moula.jp/LP/doshin_akihanabi/





HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)





■全国の花火競技会で内閣総理大臣賞など数々の受賞歴のある「山崎煙火製造所」が今年も参戦！

(1)音楽と完全シンクロ！

大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナの超近距離から打ち上げる約1万8,000発、圧巻のエンターテインメント花火ショーです。

視界いっぱいに広がる花火と音楽が完全にシンクロする、没入感の高い圧巻のエンターテインメント花火ショーをお届けします。

昨年は、「とても迫力のある花火で感動した」「音楽と花火の融合に涙した」など多くの反響が寄せられ、若年層からファミリー層まで幅広い世代に支持されました。

(※)「山崎煙火製造所」の「崎」は「立つざき」が正式表記。





昨年の道新・秋華火の様子





(2)受賞歴多数の花火師「山崎煙火製造所」が今年も演出！

明治36年創業。世界花火師競技会で世界一にも輝き、有名テーマパークの花火演出も担当している花火師「山崎煙火製造所」が今年も北海道に上陸。昨年お楽しみいただいた方にも更にご満足いただける圧倒的な迫力と感動をお届けします。





昨年の道新・秋華火の様子





(3)アクセス良好＆幅広い世代にお楽しみいただけます！

会場は地下鉄東豊線福住駅から徒歩でご来場いただける大和ハウス プレミストドームです。公共交通機関でご来場いただきやすく、お子様からご年配の方まで快適にご観覧いただけます。





道新・秋華火 SS～A席

道新・秋華火 テラス席





■開演までの時間も楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

(1)「ど感動」によるYOSAKOIソーラン演舞

YOSAKOIソーランチーム「ど感動」が今年も道新・秋華火に登場！大和ハウス プレミストドームを舞台に大迫力のYOSAKOI演舞を今年も披露いただきます！





YOSAKOIソーランチーム「ど感動」





▼「ど感動」からのメッセージ

北海道札幌市西区のYOSAKOIソーランチーム「ど感動」です。

『人を感じ、人(こころ)を動かす』をモットーに活動しております。

今年度のど感動のテーマは「いちについて、」。

結成から3年。これまで広げてきた人の輪とど感動らしさを大切にしながら、改めて自分たちの立ち位置を見つめ直し、新たな一歩を踏み出します。

この道新・秋華火の会場にてスタートのワクワク感とお祭りの熱気が詰まった、思わず体が動き出すような演舞をお楽しみください！





(2)北海道大学交響楽団による「弦楽四重奏演奏会」

道新・秋華火 特別協賛社のHBAと北海道大学の連携から生まれた北大交響楽団の弦楽四重奏スぺシャルステージを今年も実施いたします。花火に彩を添える生演奏をお届けします。





北海道大学交響楽団





▼北海道大学交響楽団

北海道大学交響楽団は100年以上の歴史をもつ北海道大学公認のオーケストラサークルで、「北大オケ」として親しまれています。年2回の定期演奏会に加え、依頼演奏や室内楽演奏会など、さまざまな活動を行っております。









■開催概要

『HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)』

日時 ： 2026年9月21日(月・祝)

16：00開場 19：00打上げ(予定)

※雨天決行、台風など荒天時の場合は22日(火・休)に順延

会場 ： 大和ハウス プレミストドーム オープンアリーナ(屋外会場)

所在地 ： 札幌市豊平区羊ケ丘1番地

◇地下鉄東豊線 福住駅より徒歩10分(駐車場なし)

主催 ： 北海道新聞社

特別協賛： HBA

後援 ： 札幌市、札幌市教育委員会

発数 ： 約18,000発(予定)

席数 ： 約16,000席

詳細 ： 公式ホームページ https://moula.jp/LP/doshin_akihanabi/









■チケット販売スケジュール

＜ローソンチケットプレリクエスト先着先行販売＞

2026年6月8日(月)12：00～6月30日(火)22：00

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=723765





＜各種プレイガイド先着先行＞

2026年7月1日(水)12：00～7月8日(水)23：59

ローソンチケット、道新プレイガイド、チケットぴあ





＜一般発売＞

2026年7月10日(金)10：00～9月20日(日)23：59

ローソンチケット、道新プレイガイド、チケットぴあ





【チケット券種】

・テラス席 20,000円(税込)

・SS指定席 8,000円(税込)

・S指定席 7,000円(税込)

・A指定席 6,000円(税込)

・芝生エリア自由席 4,000円(税込)

※小学生以上有料、未就学児は大人1名につき膝上1名まで無料

※上記券種とは別に身障者席のご用意がございます。詳しくは公式ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは電話(011-252-1017)にお問い合わせください。





■昨年開催の様子

https://youtu.be/uewonYn3jfM