「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションの提供を行う株式会社パトライト(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：山田 裕稔)は、「回転灯(Ethernet制御) SF10-PoEシリーズ」を、2026年6月1日にリリースしました。





製品リスト





「回転灯(Ethernet制御) SF10-PoEシリーズ」

URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001013.html









■開発背景

防災・防犯分野において、ネットワークカメラと連携した報知(光・音)への需要が拡大。特に屋外環境でのPoE(Power over Ethernet)対応機器の普及を受け、LANケーブル1本で接続・受電できる回転灯が求められていました。今回、多彩な報知表現が可能なSFシリーズをベースに、ネットワーク対応化した多機能回転灯「回転灯(Ethernet制御) SF10-PoEシリーズ」を開発しました。









■商品の特長

＊PoE給電とLAN接続による省施工

LANケーブル1本で、Ethernet制御と給電が可能です。屋外の高所など、電源確保が難しい場所への設置・施工に最適です。





＊高い耐環境性能(IP66対応)

防塵防水性能を高めたIP66に準拠(正方向取付時)。過酷な屋外環境でも安心してご使用いただけます。





＊ネットワーク機器(ネットワークカメラ等)と連携しやすいEthernet制御

SOCKET通信やHTTP(S)通信に対応しています。また、ネットワーク機器のPing死活監視機能により、異常発生時の自動報知をおこなうことが可能です。





＊多彩な発光パターンと大音量ブザー

7種類の点灯パターンに、減光や半面点灯を組み合わせることができます。さらに最大93dBの大音量ブザー(5パターンの鳴動)による報知をおこなうことが可能です。





利用シーン





■商品概要

商品名：回転灯(Ethernet制御) SF10-PoEシリーズ

発売日：2026年6月1日





＜型式と価格＞

SF10-PKEB-R：オープン

SF10-PKEB-Y：オープン

詳細は、製品ページにてご確認ください

https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001013.html









■会社概要

商号 ： 株式会社パトライト

代表者 ： 代表取締役社長 山田 裕稔

所在地 ： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル

創業 ： 1947年1月

設立 ： 1985年2月

事業内容： 「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、

生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、

見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションを提供。

資本金 ： 3億円

URL ： https://www.patlite.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社パトライト 技術・修理相談窓口

TEL ： 0120-497-090

お問い合せフォーム： https://www.patlite.co.jp/contact/