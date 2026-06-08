長野県松本市発のチョコレート専門店「信州ショコラトリーGAKU」(運営：株式会社彩香)は、お中元ギフトセレクションを公式オンラインショップにて販売いたします。





昨年好評を博した「GAKUアイスクッキーサンド」の夏季限定販売に加え、定番のチョコレートサンド、焼き菓子アソートを揃えました。

お取引先様や職場へのお中元をはじめ、ご家族・ご親戚への贈り物まで、あらゆるギフトシーンに対応するラインナップをご用意しました。全商品、全国どこでも送料無料でお届けいたします。





信州ショコラトリーGAKUブランドサイト： https://www.saica.co.jp/gaku/

信州ショコラトリーGAKU公式通販サイト： https://gaku-online.myshopify.com/









■ 昨年好評につき今夏も限定販売――「GAKUアイスクッキーサンド」

昨夏に大好評をいただいた「GAKUアイスクッキーサンド」が、今年のお中元シーズンに合わせて夏季限定で販売いたします。

GAKUの代名詞であるほろ苦いコアクッキーで、濃厚なひんやりアイスを贅沢にサンドした、ショコラトリーならではの一品です。チョコレートサンド専門店として培ってきたクッキーづくりの技術をそのままアイスサンドへ。クッキーの厚みとサクサクとした食感は試作を重ねて調整しており、ひと口めのザクッとした歯ごたえと、そのあとから広がる濃厚なアイスのなめらかさが、夏ならではの贅沢な食体験をお届けします。

チョコレートの専門店がつくるアイスサンドだからこそ実現できる、カカオの風味と冷たさの組み合わせ。「夏の贈り物にチョコレートを」という新しい選択肢として、幅広い年代の方に喜んでいただいています。





GAKUアイスクッキーサンド





■ 涼しいお部屋で愉しむ、定番「チョコレートサンド」

冷たいお茶やコーヒーとの相性を追求した、GAKUの看板商品です。カカオの風味を活かした「リッチカカオ」「ミルク」をはじめ、香ばしい「信州くるみ」、爽やかな果実感の「信州りんご」など、年代や好みを問わず楽しんでいただけるフレーバーを詰め合わせました。

素材はすべて信州産を中心に厳選。地元農家と直接連携して仕入れた旬の素材を、職人がひとつひとつ丁寧にサンドしています。個包装のため、職場への御中元として複数名への配布にも適しており、受け取った方がそれぞれのタイミングで楽しめる点も好評です。





GAKUチョコレートサンド





■ より特別な贈り物に、「夏の焼き菓子アソート」

しっとり濃厚な「ティグレ」「ガトーショコラ」に加え、信州産りんごの酸味とショコラが調和する「チョコレートりんごバウム」を詰め合わせました。

「ティグレ」はフランス発祥の焼き菓子で、外はしっかり、中はしっとりとした食感が特徴。「チョコレートりんごバウム」は、信州安曇野の完熟りんごをジュレと果肉の両方で贅沢に使い、バウムクーヘンとショコラが層をなす、GAKUならではの一品です。日持ちがするため、ご家族みなさまでゆっくりお愉しみいただけるギフトです。





GAKUチョコレートりんごバウム





■ 渡す側も、もらう側も安心のギフト設計

●全国送料無料でお届け(公式オンラインショップ)

●ギフト仕様のパッケージで、そのままお渡しいただけます

●職場への一斉配布から、大切な方への贈り物まで、ご予算・用途に合わせてお選びいただけます

●公式オンラインショップでのご注文は、直送・複数配送にも対応









■ 信州ショコラトリーGAKUについて

長野県松本市に本店を構えるチョコレート専門店です。信州の豊かな自然と旬の素材をチョコレートに詰め込み、地元農家と連携した素材調達や地域企業とのコラボレーションを通じて、信州ならではのショコラを全国へ発信しています。2020年の創業以来、朝の情報番組「めざましテレビ」をはじめ複数のメディアに取り上げられ、観光土産としても広く親しまれています。









■ 今後の展開

チョコレート専門店「信州ショコラトリーGAKU」では、今後さらに信州産素材を中心とし、全国各地の美味しい素材とコラボレーションしたチョコレート菓子の開発を進め、チョコレートスイーツの可能性を全国へ発信してまいります。信州を代表するお土産菓子を目指して、お客様に喜んでいただけるよう、日々チョコレートと真摯に向き合って製造いたします。









■ 店舗概要

店舗名 ： 信州ショコラトリーGAKU

HP ： https://www.saica.co.jp/gaku/

公式ECサイト： https://gaku-online.myshopify.com/





【信州ショコラトリーGAKU 松本本店】

所在地 ： 〒390-0815 長野県松本市深志1丁目1-1 MIDORI松本 2階

TEL ： 0263-88-3339

営業時間： 10:00～20:00

定休日 ： MIDORIの休館日に準ずる





【信州ショコラトリーGAKU 松本駅前店】

所在地 ： 長野県松本市深志1丁目3-11 コングロ M1階

TEL ： 0263-88-3480

営業時間 ： 10:00～20:00(L.O.19:00)/10:30～15:00(ランチタイム)

定休日 ： なし





【信州ショコラトリーGAKU 長野駅前店】

所在地 ： 〒390-0815 長野県長野市南千歳1丁目22-6 MIDORI長野 2階

TEL ： 026-219-6027

営業時間： 9:00～20:00

定休日 ： MIDORIの休館日に準ずる