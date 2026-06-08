「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也、以下「パーソルイノベーション」)は、HRサイエンス研究所(R)所長の大羽 成征が2026年6月16日(火)に開催される、株式会社FAZOM主催「数字で語るHR戦略会議2026」に、ゲストスピーカーとして登壇することをお知らせします。





今回のカンファレンスは、「HR実践者が成果をデータで語る」をテーマに、HR領域の最前線を走る企業・専門家が集結するオンラインイベントです。大羽は「動機づけの科学から考える、フロントラインワーカーの就職と採用」をテーマに講演します。

フロントラインワーカーは、職業の実態や仕事の魅力が十分に知られていないことから、「自分にできるか・合うか」のイメージを持ちにくく、採用・就職双方で動機づけが課題となりやすい領域です。

本講演では、動機づけの科学に基づき、個人の志向性と仕事内容との関係を踏まえたマッチングやコミュニケーション設計の考え方を現場で活用できる視点として解説します。





【2026年6月16日(火)オンライン開催】「数字で語るHR戦略会議2026」





■「数字で語るHR戦略会議2026」概要と講演テーマの見どころ

「数字で語るHR戦略会議2026」は、「HR実践者が成果をデータで語る」をコンセプトに、人事・組織・はたらき方に関する最前線の取り組みを、定量的なデータや具体的な成果をもとに共有するカンファレンスです。

採用・育成・組織開発などの分野において、実務に直結する事例や知見が幅広く紹介され、多様な企業・専門家による講演を通じて、各社の実践内容やその成果が共有されます。

ここで大羽は、統計学・機械学習の専門家としての知見をもとに、個人の志向性×仕事内容の特性を科学的に捉え、現場で活用できるマッチング・コミュニケーション設計の視点を解説します。

「感覚」ではなく「科学」で採用をアップデートしたい企業にとって、実務に直結するヒントをお話しします。









■「数字で語るHR戦略会議2026」開催概要

日時 ： 2026年6月16日(火)9：00～16：35

登壇時間： 12：05～12：45(予定)※時間が前後する可能性がございます

主催 ： 株式会社FAZOM

参加費 ： 無料

参加方法： オンライン(Zoom Webinar)

申込URL ： https://conference.coteam.jp/2026-06/?utm_source=persol-innovation&utm_medium=referral&utm_campaign=hr-summit-2026









■登壇者プロフィール

HRサイエンス研究所(R) 所長

大羽 成征(おおば しげゆき)

2001年奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)修士(理学)修了、2002年同大学院にて博士(工学)取得。奈良先端科学技術大学院大学助教、京都大学講師を経て、2020年ミイダス株式会社に入社。統計学・機械学習を専門とし、医学・生物学分野における高次元データ解析の研究に従事。神経芽腫の共同研究では、遺伝子発現データを用いた予後分類手法を開発し、国際学術誌「Cancer Cell」に掲載。2026年4月よりパーソルイノベーション株式会社 HRサイエンス研究統括部長。著書に『ガウス過程と機械学習』(講談社、2019年)。





パーソルイノベーション株式会社 HRサイエンス研究所(R) 所長 大羽 成征





■HRサイエンス研究所(R)について

研究所名：HRサイエンス研究所(R)

開設 ：2026年4月1日

所長 ：大羽 成征

研究領域：人材科学、情報科学、フロントラインワーカー研究、アセスメント、マッチング、キャリア支援 など





HRサイエンス研究所(R)は、データの科学と人材の科学を融合させ、はたらく人の行動や意思決定、職場環境との関係性を科学的に解き明かすことで、一人ひとりが納得感をもってはたらける選択や機会の創出に貢献することを目指しています。









■パーソルイノベーション株式会社について＜ https://persol-innovation.co.jp/ ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。