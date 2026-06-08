石川県の『LAREVES(ラレーヴ)』(運営：株式会社柚餅子総本家中浦屋、本社：石川県輪島市河井町、代表取締役社長：中浦 政克)は、2026年6月8日(月)より、

ポケモン・ウィズ・ユー復興応援商品として「輪島プリン～ポケモンとつなぐ能登～」を発売いたします。





「輪島プリン～ポケモンとつなぐ能登～」イメージ画像





■「輪島プリン～ポケモンとつなぐ能登～」

世界農業遺産の能登半島で育てられた卵と牛乳と新鮮な素材を使い、ひとつひとつ手作業で丁寧に作られた、とろけるような滑らかな口あたりが特徴の濃厚プリンです。そのままでも、お好みで付属のカラメルをかけても、どちらでも美味しくお召し上がりいただけます。

パッケージには、さまざまなポケモンが描かれており、復興への願いと“能登に笑顔を届けたい”との想いを込めました。









■ポケモン・ウィズ・ユー(POKEMON with YOU)とは

防災、子ども食堂支援、ICT教育、環境活動など、こどもたちが心から笑顔になれる、明るい未来を築くため2011年3月11日に発生した東日本大震災をきっかけに始まった社会貢献活動です。





この商品は令和6年能登半島地震からの復興を応援している一般財団法人ポケモン・

ウィズ・ユー財団の協力を得て制作されたものです。





ポケモン・ウィズ・ユー財団の災害対策支援活動についてはこちら

https://www.pokemon-foundation.or.jp/activity/affected_areas/





(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・

ゲームフリークの商標です。





6個入

3個入

単品(1)

単品(2)

単品(3)

POP





■「LAREVES(ラレーヴ)」について

フランス語で「夢」を意味する“reves”に、本来は女性名詞である定冠詞“la”を組み合わせた造語で、「女性たちの夢」を表現しました。和菓子屋で働く女性の夢から、すべての女性の夢へと広がっていくことを期待する株式会社柚餅子総本家中浦屋が運営するブランド名です。これまで、輪島プリンと金澤ぷりんの開発をはじめ、石川県の素材を活かす商品づくりにより地産地消を実践しています。









■商品概要

商品名 ：輪島プリン～ポケモンとつなぐ能登～

価格 ：1個500円(税込)・3個入1,683円(税込)・6個入3,324円(税込)

賞味期限：10日間(冷蔵)

原材料 ：【プリン】牛乳(生乳(石川県能登産))、卵、砂糖、クリーム、

加糖練乳／バニラ香料、 (一部に卵・乳成分を含む)

【カラメルソース】砂糖









■販売先

・わいちストアNAKAURAYA(営業時間：9時～16時)

〒928-0001 石川県輪島市河井町4-91





・のと復興支援Station(営業時間：10時～18時)

〒920-0031 石川県金沢市広岡1丁目5-3 クロスゲート金沢1F





・中浦屋オンラインショップ https://nakauraya.base.shop









■ブランド店舗概要

店舗名 ： LAREVES金沢本店

所在地 ： 〒921-8005 石川県金沢市間明町2-47

URL ： https://la-reves.jp









■株式会社柚餅子総本家中浦屋 会社概要

商号 ： 株式会社柚餅子総本家中浦屋

代表者 ： 代表取締役社長 中浦 政克(なかうら まさかつ)

所在地 ： 〒928-0001 石川県輪島市河井町4部97番地

創業／設立： 1910年9月／1988年10月

事業内容 ： 菓子製造販売

URL ： https://nakauraya.jp